生成AIの普及に伴い、ビジネス環境は大きく変化しています。特に「AIエージェント」という新しい技術の登場により、企業のデジタル戦略や人材活用のあり方が問い直されています。

そんなAIエージェント時代において、企業のAI導入を担うクラウドインテグレーターの役割はどう変わっていくのでしょうか。

Google Cloud認定資格の取得数でNo.1を誇るクラウドインテグレーター、アイレットの取締役副社長 平野 弘紀氏と、グーグル・クラウド・ジャパン合同会社 パートナーエンジニアリング技術本部 統括技術本部長 坂井 俊介氏が、AIエージェント時代における変化について語り合いました。

生成AIやAIエージェントへの期待値はこれまでになく高まっている

──生成AIが広く普及し、PoCから実業務への移行が進む中で、「AIエージェント」という新しい技術が登場しました。これにより、市場にはどのような変化が起きているでしょうか。

平野氏 ：もともと生成AIは、日本が今後直面する人材不足への打開策として企業から注目されていました。そこにAIエージェントが登場し、お客様の期待値はさらに高まっています。先行して生成AIを導入する企業だけでなく、これまで慎重だった企業でも関心が一段と強まっている印象です。

坂井氏 ：期待感の高まりは私たちも強く感じます。スケール感としては、インターネットやスマートフォン、クラウドなどの技術が世の中に出てきたときに匹敵するレベルです。生成AIによって同等の市場変化が起きると見ており、私たちも大きな投資やさまざまなサービスのリリースを進めています。

一方で、AIエージェントを業務にどう活用し、どう運用していくのかは、まだ手探りの段階です。また、日本ではAIエージェントの適用事例が少ないことも現状です。

──そうした変化の中で、クラウドインテグレーターの役割はどのように変わっていくと考えますか。

平野氏 ：従来のクラウドインテグレーターの役割は、お客様の明確な要望を受け、クラウド移行やクラウド活用のシステムを開発・構築する役割が中心でした。ところが生成AIやAIエージェントについては、お客様側も具体的な用途がまだ見えていません。なんとなくイメージはあっても、個々の業務へどう落とし込むかが不明瞭な状況なのです。

そのためクラウドインテグレーターには、「生成AIを使えば何ができるのか」と「お客様の業務」の双方を理解し、導入設計から成果の出し方まで、コンサルティング領域も含めて並走する役割が求められるようになっています。

坂井氏 ：同感ですね。期待感や課題感は持っているものの、具体的にどうすればいいかわからないという企業は少なくありません。そうした企業に必要なのは、要件が曖昧な段階から相談に乗ってくれるパートナーです。

また、開発だけでなく運用面での支援も重要でしょう。AIエージェントは導入して終わりではありません。人と同じように運用を通じて「育成」する存在です。そのため、上流の構想から運用まで一気通貫で伴走できるクラウドインテグレーターでなければ、効果を最大化できないと思います。

間接部門やエンジニアなど、あらゆる仕事が生成AIの影響を受けることになる

──今後、AIエージェントが前提となる世界で、企業や業務はどう変わるでしょうか。

平野氏 ：これまで人間が担ってきた多くの業務が影響を受けることになるでしょう。特に間接部門は、比較的早い段階でAIが担う領域が広がるでしょうね。実際、当社でもバックオフィスや経理業務については、生成AIによる自動化を進めています。今後は生成AIによる徹底した効率化を進め、人材配置も最適化していくことになるはずです。採用計画の見直しもありえます。

ただ、これをネガティブには捉えていません。仮に人員が減っても業務が回り結果を出せるなら、それはポジティブな変化だからです。クラウドインテグレーションやシステム開発の評価軸も、プロジェクト規模より「少人数でどれだけ成果を出せるか」に変わっていくと考えています。

坂井氏 ：エンジニア職も例外ではありません。現在はまだ売り手市場ですが、AIエージェントが本格化すると、人材需要の中身は変化していくと思います。コーディングはAIエージェントが担い、人間のエンジニアには「AIエージェントをマネジメントする力」が求められるようになるのではないでしょうか。

もしかしたら、そう遠くない将来にはエージェント同士が連携し、人間の組織のように仕事を進める光景が一般化しているかもしれません。そうなると、単純作業はAIに置き換わり、人間はエージェントへの問いかけや判断、感情の理解、人とのコミュニケーションなど、人にしかできない仕事の重要性が高まっていくと考えています。

──AIエージェント時代に活躍できるのは、どのような人材でしょうか。

平野氏 ：端的に言えば「プロンプト設計に長けた人」です。AIエージェントにやってほしいことを正確に言語化し、細部まで指示できる力が重要になります。AIの挙動を理解し、適切なプロンプトを設計できる能力が重宝されるでしょう。

また、エンジニアについては、お客様と対話して業務を理解し、AIの活用法を提案できるコミュニケーション力がより重要になります。エンジニアといえば口下手な人が多いイメージがあるかもしれませんが、今後はそれが許容されない世界になっていくでしょう。

インフラからデータガバナンスまで──AIエージェント活用に向けたGoogle Cloudの技術基盤

──Google CloudはAIエージェント時代に向けて、どのような技術基盤を整備しているのでしょうか。

坂井氏 ：Google Cloudの強みは、インフラ、データプラットフォーム、生成AIのGemini、生成AIを管理するプラットフォーム、AIエージェント開発プラットフォームまで、ワンストップで揃えている点です。

現在のAIエージェント市場はまだ実験段階で、いかに早く試して価値を見出していくかが重要です。そのための基盤として、Google Cloudでは「Vertex AI Agent Builder（※1）」を提供しています。 さらに、誰もがAIエージェントを作れるよう「Agent Development Kit（※2）」も提供し、オープンソースとして公開しています。

※1 Google Cloudが提供する生成AIエージェント開発のためのプラットフォーム

※2 Google Cloud のオープンソースの AI エージェント開発キット

また、今年はエージェントがやりとりして連携する「Agent2Agent（A2A）プロトコル」を発表し、これもLinux Foundationに寄贈してオープンソース化しました。多くのエージェントを管理するためのマネジメントプラットフォームとして「Google Agentspace」も提供しています。Google Workspaceのエージェント版と捉えていただくとイメージしやすいでしょう。

これらの「武器」を使い、パートナー企業の皆さんにどんどんエージェントを作っていただきたいと考えています。

──平野さんはGoogle CloudのAIエージェント関連技術をどう評価していますか。

平野氏 ：Vertex AI Agent Builderについては、複雑なタスクの自動化に対応できる点を高く評価しています。お客様の業務は細分化されているため、フィットさせるには高いカスタマイズ性が不可欠だからです。

また、Google Cloudが生成AIのデータガバナンスを明確化し、公表している点もすばらしい。たとえば、生成AIが企業ユーザーのデータを自社のモデル学習に使用しないことを明言しています。

クラウドの黎明期もそうでしたが、お客様はセキュリティ面を特に気にされます。我々もお客様のデータをお預かりする立場として、安全性は最重要視しています。Google Cloudがいち早くセキュリティについて明文化し、対応していることは、お客様への提案時の大きな説得材料であり、当社の差別化要因にもなっています。

──坂井さん、Google Cloudのセキュリティ面での取り組みについて補足はありますか。

坂井氏 ：日本国内でのサポート体制も重視しています。データの保存だけでなく処理についても国内で完結するようにしています。また、Agentspaceについても、日本国内のデータセンターでの実行環境をサポートしています。日本企業、特にエンタープライズのお客様の要求は非常に高いので、Google Cloudとしてもセキュリティには注力しているのです。

Google CloudのAI関連認定資格数No.1を誇るアイレットの生成AI活用

──アイレットでのAI人材育成や、社内でのAI活用の取り組みについて教えてください。

平野氏 ：全社的な取り組みとして、Google Cloudの認定資格の取得を推進しています。現在、認定資格は2,000超、うちアソシエイトレベル以上の中上級資格が1,600を超えており、新設されたAI関連の資格についても手厚い支援と補助をつけて取得を後押ししています。

また、社内で「AI Agent Hero Program 」というものを一部署内で立ち上げ、ワークショップやビジネスに使うAIエージェントの開発コンペなどを実施して、AI駆動開発をリードする人材を育成しています。まずは自社内で実装し、事例を公開することで市場の理解を広げる方針です。新卒向けの研修カリキュラムにもAIを導入していますし、新卒社員にもAIの活用を推奨しています。

──そういった社内のAI活用で、特に効果を感じている点はありますか。

平野氏 ：「意識しなくても活用できる」レベルで定着している点です。当社は全社でGoogle Workspaceを導入しており、ミーティングはすべてGoogle Meetで行っています。ミーティングの内容はAIによって自動的に文字起こしされ、議事録はGoogle ドライブに保存されます。人が行うのは、チェックや添削、承認だけです。

また、Agentspaceが要点をピックアップしてくれるため、経営層やリーダーは進捗状況などをすばやく把握できるようになっています。

──アイレットではAgentspaceの全社導入も予定されているそうですね。

平野氏 ：はい。アイレットはAgentspaceを全社導入します。これは、我々のGoogle Cloudへの期待と覚悟の表れであり、ともにAIの未来を作っていくという意思表示でもあります。これまでもGeminiやNotebook LMなど、生成AIを使える環境を十分に提供してきましたが、Agentspaceの全社導入はその集大成とも言える取り組みになるでしょう。

──社内における取り組みが、お客様への提案にどう生きているでしょうか。

平野氏 ：たとえば、人事部門での事例があります。以前は人手で行っていた労働時間の収集・分析を、Googleが提供するBIツール「Looker」に置き換え、分析は生成AIに任せました。この自社事例を公開したところ、お客様から「自社でも導入したい」という声をいただくことが増えています。

また、当社は従業員数が1,000人を超える規模に成長していますが、これくらいの規模でのAI活用が見えることで、大企業にも「自社でも可能だ」と思っていただけるのです。

──Google Cloudとして、アイレットのAI活用をどのように評価されますか。

坂井氏 ：すばらしいの一言に尽きます。アイレットさんはGoogle Cloud認定資格の取得数がNo.1ですし、Google Cloud Partner Top Engineerの選出者数もトップクラス。副社長である平野さんご自身もGoogle Cloud Partner Top Engineer 2025 に選出されています。

社内 IT 人材認定制度など、技術者が評価されるカルチャーが根付いており、Google Cloudの勉強会にもいつも多くの方が参加されます。最先端技術のキャッチアップが早く、モチベーションが非常に高いと感じています。

これは、トップがしっかりとコミットしているからでしょうね。エンジニアを大事にする文化が創業期から変わらず受け継がれており、仕組み化されているのがすばらしいと思います。

最後は「気合と根性」──AIエージェント時代に求められるクラウドインテグレーターとは

──AIエージェント時代のクラウドインテグレーター像と、未来の展望について見解をお聞きします。

平野氏 ：理想論だけではなく、AI導入や活用は「気合でやりきる」ことも重要です。生成AIによって業務が完全に切り替わる時代に入っていますが、それでもやはりAI導入に反対する人もいるからです。

さまざまな社内事情がある中で、お客様と一緒に課題を解決していくのがクラウドインテグレーターの役割です。テクニカルな実装だけなら他のベンダーでも可能ですが、企業ごとの業務や社内事情まで加味してAI導入を進めるには、包括的なプロジェクト推進力が不可欠です。クラウドインテグレーターには、その力が期待される時代に入ったと感じます。

坂井氏 ：おっしゃるとおりです。AI導入は、最後は人間的なコミュニケーションが鍵になる場面が少なくありません。アイレットさんはそうした「気合と根性」を持ったクラウドインテグレーターだと感じます。

また、「クラウドインテグレーター」という言葉自体がもう時代に合わなくなりつつあるのかもしれません。クラウドはもはや前提ですから、時代に即した新たな呼称が求められる段階に来ているのではないでしょうか。

平野氏 ：私は「AIインテグレーター」という言葉がしっくりくるのではないかと思っています。これからはクラウドを土台にどうAIを活用するか、その道筋をお客様と共に描き、実現していくことが私たちの新しい使命です。

──最後に、読者へのメッセージをお願いします。

平野氏 ：生成AIで世の中は大きく変化していますが、未来は決してネガティブではありません。メディアでは「淘汰」といった言葉も見受けられますが、正しく生成AIについて学び使いこなせば、明るい未来につながります。

我々がまさにそれを実践する企業であり、お客様にもご提案しています。Google Cloudと一緒に、AIの未来を切り開いていきたいと考えています。

坂井氏 ：インターネットやスマートフォンが瞬く間に普及したように、AIの波は止まりません。技術革新は着実に進行し、乗り遅れてしまうと気づかないうちに「ゆでガエル」になってしまう可能性もあります。

AI活用については、できるだけ早く着手していただきたいと思います。Google Cloudはそのための技術を提供しています。アイレットさんのようなパートナーと一緒に伴走し、AIエージェントの価値を実現できるようサポートしていきます。

