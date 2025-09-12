レポート

セキュリティチームに欠かせないツールとなった生成AI。補佐役としての具体的な役割とは

セキュリティチームに欠かせないツールとして、生成AIが急速に普及している。例えばインシデント調査では、生成AIが提供するインサイトを基に、アナリストが素早く的確な判断を下し、総合的な分析結果に基づいて調査を進めるといったことが可能だ。生成AIはどうセキュリティチームの負担を軽減していくのか。

昨今のセキュリティチームは、複雑化するIT環境、生成AIの利用によって巧妙さを増したサイバー攻撃、厳しさを増すコンプライアンス要件、データの爆発的な増加による可視性の低下、不足するセキュリティ人材や専門知識、といった課題に直面している。

特に深刻なのがセキュリティ人材の不足だが、こうした課題の解消に役立つテクノロジーとして、期待されているのが生成AIだ。

Splunk Services Japan 提供資料

AIでセキュリティ分析をレベルアップ 生成AIの活用によるワークロードの効率化と統合

＞ ＞ 資料の閲覧はこちら

SOCチームにおける生成AIの使われ方

実際、多くのSOCチームでは、スピーディーなリスクの特定、脅威インテリジェンスの分析、脅威の検出と優先順位付け、セキュリティデータの要約などの用途で、生成AIが活用されている。

また、生成AIはサイバーセキュリティのスキル不足を補ったり、新人にスキルを身に付けさせたり、ベテランの能力を強化したりする際にも役立つことだろう。

一方、機密データの取り扱い、AIの信頼性と正確性、戦略的な判断において求められる人の専門知識、コンテキストとノイズのバランスといった事項は、依然として人間の力が不可欠な領域だ。

* * *

リンク先から閲覧できる資料では、生成AIがセキュリティアナリストに取って代わる存在ではなく、業務の効率、スピード、正確性を向上してくれる補佐役であることを説明している。セキュリティアナリスト、脅威ハンター、インシデント対応チームを生成AIがどのように支援し、SOCの運用を最新化するかについても確認できるので、ぜひご覧いただきたい。

資料のご案内 Splunk Services Japan 提供資料

AIでセキュリティ分析をレベルアップ 生成AIの活用によるワークロードの効率化と統合

＞ ＞ 資料の閲覧はこちら

[PR]提供：Splunk Services Japan