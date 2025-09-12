北村さん ：もともと株式会社ウエスコ様は、社内に蓄積されたナレッジを活かすために、社内文書を参照して回答を生成するRAGシステムをGoogle Cloud上で構築されていました。しかし、AIチャットが「社内になかなか浸透しない」という課題に直面されたのです。これは単にバックエンドのAIの精度だけでは解決できません。私たちは誰もが「使いやすい」と感じるUI/UXへの刷新から、お客様自身が運用できるようになるためのインフラ知識のレクチャーまで、プロジェクトをトータルでサポートしました。

