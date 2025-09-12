リモートワークの浸透で顕在化するセキュリティやインフラ管理における課題を、IT部門はどう解決すべきか

ソリューション

リモートワークが浸透、定着したことでユーザーやデバイスが社内外に分散し、サイバー犯罪者にとってのアタックサーフェスは拡大の一途をたどることになった。さらに、IT環境全体の可視性の欠如が引き起こす組織の生産性の低下、リスク要因の増大に加え、遠隔対応の増加に伴うヘルプデスク業務の負担増など、現代のIT部門はさまざまな課題に直面している。

コロナ禍以降、リモートワークがスタンダード化したことで、従業員やデバイスは従来のオフィスに留まらず、社内外に分散することになった。こうした分散環境全域に対して、均質なセキュリティ、ネットワーク品質を担保するためには、ユーザー数やデバイスの種類を常に把握し、管理・モニタリングできるような仕組みが必要になるが、それができている組織は多くはない。

また、従業員がオフィス外で仕事をする機会が増えたことで、「PCが起動しない」「ネットにつながらない」といったトラブル発生時の対応にも変化が生じている。従来はオフィス内での対面対応で済んでいたものが、オフィス外で発生したトラブルには遠隔対応が求められるようになり、ヘルプデスクの負担も増しているのだ。

ハイブリッドワークでIT部門の負担が急増中！

リモートワークの三つの課題にアプローチする

ゼロトラストなリモートアクセスサービスとは？

IT部門が直面するこれらの課題を一挙に解決するべく登場したのが、クラウド型のゼロトラストリモートアクセスサービスだ。このサービスの大きな特長の一つは、AD（Active Directory）やSAML（Security Assertion Markup Language）といった既存のユーザー認証システムと連携できる点だ。これにより、新たな認証システムを導入することなく、既存のアカウントでシンプルに運用することが可能だ。

さらにこのサービスには、デバイスにインストールしたエージェント経由であらゆるトラフィック情報を収集する機能も含まれており、IT環境のエンドツーエンドの可視化が可能だ。

本コンテンツでは、リモートワークが浸透・定着したことで顕在化したセキュリティ、統制管理、サポート面での課題を整理した上で、これらを解決するために実践的な取り組みを提起している。

併せて、課題解決に向けた取り組みを強力に後押しする包括的なリモートアクセスサービスについての詳細を解説するとともに、条件や予算に応じてシームレスに変更可能な3つのサービスプランも紹介しているので、導入検討の際の参考資料として活用いただきたい。

