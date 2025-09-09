見込み顧客獲得やファン育成、マーケティングにブランディング、さらには人材採用促進といった様々な目的を持ち、オウンドメディアを立ち上げる企業は多い。とはいえすべての企業がWebコンテンツを効果的に打ち出し、成果を上げているわけではないのも事実だ。企業はオウンドメディアの運用にどのような課題を抱え、その課題を解決するにはどういったアプローチがあるのか。本記事で探ってみた。

企業のWebメディアにまつわる課題とその背景

オウンドメディアを始めてみたものの、思うような効果を得られていないと嘆く企業は少なくないはずだ。「サイトを作って終わりの状態になっていたり、運用に手が回らずアップデートできていなかったりと、さまざまな課題が見受けられます」。そう語るのは、45年の長い歴史を誇る独立系SIer・システムサポートのインフラソリューション事業部で事業推進部 部長を務める山本典子氏だ。

株式会社システムサポートインフラソリューション事業部 事業推進部 部長 山本 典子 氏

システムサポートは金沢に本社を構え、自社プロダクトに加えてインフラからデータベース、アプリケーション、クラウドサービスまで多彩なICTソリューションを日本全国に提供する企業である。

インフラソリューション事業部はOracle Databaseに強みを持つ組織で、データベースに関する“手順書の宝庫”と言われ年間数億円の売上を立てているオウンドメディア「データベース（DB）ひとりでできるもん」も運営している。その事業部の立ち上げメンバーであり、現在は財務、マーケティング、営業から組織運営まで幅広く担う山本氏は、多くの企業がオウンドメディア運用で課題に直面している背景を次のように解説する。

「メディア運用につまずく原因・理由は、例えば明確な目的を持って作っていない、運用管理する部門が定まっておらず営業や技術の担当者が兼任している、メディア運用やSEO対策に関する経験・知識がない、コンテンツを出して効果を測定し改善するPDCAのフローが確立できていない、そもそもKPIも設定していない……など企業によりさまざまです。そのほか、“やみくも”に運用している、コンテンツを書く社員がいない、問い合わせ対応をはじめ運用負荷が高い、またコンテンツを盛り込みすぎてユーザーが欲しい情報にたどり着けない、反対にコンテンツが少なすぎてサイト自体に魅力がないといった声もよく聞きます」（山本氏）

総じて、運用目的がはっきりしていないことと、継続的かつ効果的に運用するための人的リソースやノウハウの不足が、運用のつまずきにつながっているようだ。トレンドとしてチャットボットツールを導入する企業も増えているものの、目的やリソースに問題を抱えているとせっかくのチャットボットもうまく活かせず、むしろ運用を圧迫してしまう可能性すらあるといえる。

運用課題を解消し売上向上につなぐ最新AIソリューション

オウンドメディアは企業にとって顧客との貴重な接点であり、広報・マーケティングの魅力的なツールであることに変わりはない。それならば、課題をうまく解決し、成果をしっかり生み出せる形で運用を実現していくのが最適解といえるだろう。 システムサポートのインフラソリューション事業部は前述のようにOracle Databaseに強みを有している。そもそも同社自体が技術に長けた集団で、Oracleに限らずGoogle Cloud、Microsoft Azureなど多様なクラウドでAIを活用したソリューションを提供しているうえ、現実に効果につながるオウンドメディアも運用し、確かな実績を築いている。 そこで同社はAIに着目。強みであるOracle Databaseと、実績から得られたノウハウを掛け合わせた新たなソリューションとして、企業のオウンドメディア運用を力強くサポートする「AIメディアブースト」を2025年7月にリリースした。同事業部の技術部門で主にOracle Cloudのプリセールスを担うSI推進部第2課課長の長沢博輝氏が、その開発にのせた思いを明かす。

株式会社システムサポートインフラソリューション事業部 SI推進部 第2課 課長 長沢 博輝 氏

「多くの企業がオウンドメディア運用に課題を感じており、当社にも数々の相談が寄せられていました。ちょうどそのタイミングでAI対応を強化したOracle Database 23aiがリリースされたことから、運用の多くの部分をAIに任せれば私たちも楽になる……と考えたのが始まりです。つまり、もともとは私たち自身が欲しかったものに独自の運用ノウハウを有効活用し、お客様企業の運用課題を解決するソリューションとして形にしたのが、このAIメディアブーストです」（長沢氏）

自社の悩みを解決しつつ、同様の悩みを抱える企業を支援するという思いのもと開発されたAIメディアブースト。「やはり私たち自身が使い、効果を生んでいるものであり、かつメディア運用で求められる要素を包括的に提供していくので、満足いただけるソリューションに仕上がっています」と長沢氏は付け加えた。

自社が欲しかった機能を盛り込み成果創出をサポート

AIメディアブーストというのは総称で、その枠のもとに多彩な機能が用意される。第1弾としてリリースされたのが「AIチャットボット」と「Webアドバイザーサービス」。まずAIチャットボットについて長沢氏が解説する。 「世の中にはAIを導入したチャットボットも多くありますが、ほとんどはシナリオをもとに受け答えをするタイプです。当社のAIチャットボットはサイトを学習し理解したうえで対応するのでシナリオ不要。そのためシナリオ作成やブラッシュアップに手間がかかりませんし、ユーザーの問い合わせに対して適切なページに案内するので導線の整理も必要ありません。それに加えて会話履歴の分析からユーザーが求める情報を可視化でき、収集したデータはマーケティングや営業等に活かすことも可能です。もちろんSaaSですのでサーバーも不要です」（長沢氏）

長沢氏と同じ課でAIメディアブースト開発における技術面を担う宮井聡氏は、AIチャットボットの開発にあたり工夫した点をこう語る。 「当社のオウンドメディア運用担当とやり取りし、アドバイスを受けながら開発を進めました。とりわけAIから回答を引き出すプロンプトのチューニングには力を入れ、当社での実績を参考に調整しているので、お客様には最適な状態でスムーズにご利用いただけます。また、自社内サイトの情報のみを使っているため正確性には自信がありますし、参照元もリンクで表示しているので安心して使えると思います」（宮井氏）

株式会社システムサポートインフラソリューション事業部 SI推進部 第2課 マネージャ 宮井 聡 氏

一方のWebアドバイザーサービスは、オウンドメディアから得られたデータを分析・活用し、プロとAIの知見によって売上向上といった実際の成果まで導くコンサル型サービスだ。 「さまざまな運用課題に対し、当社の長い実績に基づき得られたノウハウを惜しみなくお伝えしつつ、分析改善レポート、オウンドメディア運用に即役立つナレッジブックの提供、そして最終的な改善支援まで包括的に提供するサービスです。お客様それぞれに専任のプロが同伴し、効果を生むサイト運営をサポートします」（山本氏） さらに宮井氏は「当社のオウンドメディアである『DBひとりでできるもん』にもAIチャットボットを実装しておりますので、まずは気軽に試していただきたいです」と語った。

AIとプロの知見が成功する“仕組み”を提供

従来のシナリオ型チャットボットと比べて柔軟性がはるかに高く、ユーザーにも高い満足度を与えられるAIチャットボット。問い合わせ対応を人間のスタッフが担うと人件費がかさむうえ、営業時間外は対応できず機会損失につながる可能性もあるが、AIなら常に稼働できるので24時間365日対応を実現できる。山本氏は「オウンドメディアが24時間働く営業チームになります」と強調した。またWebアドバイザーサービスについても「成功するサイトには“仕組み”があります。成果を得るには何が必要なのか、机上の理論ではなく、実績に基づくプロのノウハウを詰め込み提供するので、オウンドメディアを効果的に再設計でき、ユーザーの生の声を売上と利益につなげられます」と話す。 この2つはあくまでAIメディアブーストの第1弾で、今後も順次サービスを追加していく。第2弾としては記事自動作成サービスを提供予定で、さらには画像作成、誤字脱字チェックといったサービスも近々リリース予定とのことだ。 「労働人口が減っていく今後、AIは不可欠になるでしょう。オウンドメディア運用とそれをベースとしたマーケティングでも、AIを効果的に使い、当社独自のノウハウも活用して、ぜひとも成果を生み出していただきたいですね」と長沢氏。最後に山本氏は「AIメディアブーストを導入することで、お客様のオウンドメディアに“話し、学び、進化する力”を付加できます。オウンドメディアからビジネスの成果を紡ぎ出したいとお考えでしたら、どうぞご相談ください」と語り、併せて今後さらにブーストされていくソリューションの未来にも期待を促した。

関連リンク 株式会社システムサポート

DBひとりでできるもん

AIメディアブースト

[PR]提供：システムサポート