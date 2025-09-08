クラウド環境とセキュリティツールが複雑化。調査で明らかになったリフト&シフトによるクラウド移行の弊害とは

情報セキュリティ部門またはIT部門に所属する世界10カ国の経営幹部と実務担当者2,800人を対象にした、クラウドネイティブセキュリティ情勢に関する最新調査からは、興味深い示唆が得られた。
例えば回答者の86%が、セキュリティはソフトウェアのリリースを妨げる要因と捉えており、その背景にはDevOpsとSecOpsという部門間の対立がストレスになっていることがあるようだ。
クラウドTCOの30%がレガシーアプリの整備に費やされる
AI関連の話題では、すべての回答者がAI支援のコーディングを受け入れると回答している一方で、44%がAIで生成されたコードのリスクに懸念を高めているという。
また、特に注目したいのは、リフト&シフトによるクラウド移行がもたらす弊害だ。多くの組織において、クラウドTCOの30%がレガシーアプリの整備に向けられている上、そうしたアプリはクラウドネイティブセキュリティを考慮した設計になっていない可能性が高いといえる。
リンク先から閲覧できるレポートでは、クラウド移行が進んだ組織が直面するセキュリティ課題を浮き彫りにしている。特に平均16のクラウドセキュリティツールが使われている現状において、回答者の98%がこの数を減らすべきと考えている状況には、もっと目を向けるべきだろう。詳細はぜひ本資料を参照してもらいたい。
