当たり前と思っていた業務が実は非効率!? 請求書や領収書にまつわる手作業を削減するには

郵送待ちで請求書や領収書の処理に取り掛かれない、請求書の受領確認や押印のために出社せざるを得ない、請求書を会計ソフトやExcelに手入力している、領収書を糊付けして回収・ファイリングしている、申請書を印刷して押印している、承認者が出張しているため業務フローが停滞する……。このようなケースを当たり前のこととして受け止めていないだろうか?

紙の書類にまつわる業務は、非効率やリスクの発生につながりやすい。実際、紙によるやり取りでは印刷、送付、押印、ファイリングのほか、物理的な保管や探索といった管理の手間が生じてしまう上、その保管スペースの確保にもコストがかかってしまう。

特にミスや属人化のリスクは深刻といえる。紙の書類には何かしらの手作業が付きまとうため、転記や入力のミスといったヒューマンエラー、業務の属人化が課題になりがちなのだ。

ペーパーレス化によって進む効率化

実はこれまで当たり前のこととして捉えていた業務をペーパーレス化することで、効率化されるケースはたくさんある。

例えば請求書を自動でデータ化し、仕訳や振込データの作成まで行ってくれる環境があれば、手入力、仕訳、振り込み情報の登録といった煩雑な作業から解放される。領収書の扱いにしても、スマホで撮影してデータ化し、そのまま仕訳まで行えれば、領収書を糊付けして提出したり、Excelやシステムに入力したりする手間を省けることだろう。

リンク先から閲覧できる資料では、これまで当たり前、仕方ないと思っていた業務が実は非効率であり、ペーパーレス化によって改善が進むことを解説している。どのような業務に改善の余地があるかをチェックするリストや、ペーパーレス化の進め方、さまざまな成功事例も確認できるので、ぜひご覧いただきたい。

