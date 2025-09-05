ソリューション

製造業のビジネス成長の実現に向けてデータドリブン経営への変革を加速するには?

いま日本の製造業は、グローバル競争の激化、地政学リスクの増加、技術革新への対応など、大きな変化の時代にある。環境変化に即応するためには、データに基づいた変化の検知・将来予測・意思決定など、データドリブン経営の実現が必要だ。

一方でその実現にはさまざまな障壁がある。経営課題の解決に繋がるデータ活用テーマの創出、テーマ実行に必要なデータの整備、スケールするためのデータサイロ化解消、データ活用人材の育成と組織への配置。経営効果が示しづらい中で予算獲得し、関係部門を巻き込んで推進する難しさがある。これら障壁を突破するための進め方と、加速させるための武器が必要だ。

日鉄ソリューションズ 提供資料

デジタルトランスフォーメーションを加速するデータ統合管理

＞ ＞ 資料の閲覧はこちら

ある産業機器メーカーの取り組みとは

そのための進め方としては、いきなり大規模なシステム導入を行うのではなく、現行の環境をベースにデジタル経営を試行し、小さな成功を積み上げていくスモールスタートのアプローチがおすすめだ。取り組みの手ごたえや成果をいち早く実感できることから、成功事例・体験をテコに継続的なDX推進を拡大させられる。

実際、ある産業機器メーカーはデータ統合管理テンプレートを活用し、既存データの統合・可視化をまずは進めることで、グローバルな情報がタイムリーに把握できるという成果を得ることができた。経営判断のスピードアップが実現されたほか、各国のExcelによる報告業務や日本本社の集計業務が効率化され、年間約7,000万円相当もの工数を削減できたとのことだ。

* * *

リンク先から閲覧できる資料では、製造業で実績のあるすぐに使えるフレーム（KPIやデータモデル等）をベースにしてデータ統合管理をスモールスタートで始め、スピーディーな初期導入で効果を実感しつつ、スムーズに拡張していく進め方のメリットを解説している。産業機器メーカーや小売業の事例も確認できるので、参考になることだろう。ぜひご覧いただきたい。

資料のご案内 日鉄ソリューションズ 提供資料

デジタルトランスフォーメーションを加速するデータ統合管理

＞ ＞ 資料の閲覧はこちら

[PR]提供：日鉄ソリューションズ