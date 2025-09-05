事例

積水化成品工業がDXを支えるセキュリティ基盤を構築! 脆弱性の可視化と運用体制の強化がもたらした成果とは

創立以来、発泡プラスチックスのパイオニアとして発展してきた積水化成品工業は、DXを推進している中で、セキュリティの課題に直面した。DXに求められるセキュリティ基盤の全体像が不明確だった上、セキュリティ運用・監視を行う専門人材が不足していたのだ。

積水化成品工業は、脆弱性の対応業務（サイバーハイジーンの維持）において、クラウドおよびオンプレミスで稼働する各種システムやネットワーク機器で検知された脆弱性に対し、台帳登録から影響有無の調査までの工程を担当者の目視と手作業に頼っていたという。

脆弱性の報告を受けた上長も、対応の是非を判断する情報が不足していたほか、実際の対応や関連する申請については別の手続きが必要だったという。しかも過去の作業履歴が追跡しにくいという状況に陥っていた。

脆弱性の検知から対応判断までの業務を年間で約60日分短縮

そこで積水化成品工業株式会社は、システムに潜在するセキュリティリスクを検知するため、最小限のメンバーで脆弱性対応の業務を行いながら、戦略的なIT 投資が行える体制の構築を進めたとのことだ。

その結果、脆弱性の可視化、分析レポートの生成自動化、作業履歴の追跡が可能になった。

また、脆弱性の検知から対応是非の判断までの業務を年間で約60日分短縮、インフラ担当の監視業務を年間で約114人日分削減といった成果を挙げたという。

リンク先から閲覧できる資料では、積水化成品工業が3.5カ月という短期間でDX推進を見据えたセキュリティ基盤を構築した事例について解説している。セキュリティ対策が個々のサイバー攻撃に対する「守りの議論」に偏っていた同社が、いかにしてスピーディな脆弱性対応を可能にしたのか。その詳細については、ぜひ本資料をご一読いただきたい。

