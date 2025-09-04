レポート

調査結果から明らかになった10G回線サービスの導入傾向。選定時に何を重視すべきか?

クラウドサービスの利用拡大、テレワークの浸透、大容量データのやり取りの増加などを背景とした、高速かつ安定したインターネット回線へのニーズがますます高まっている。さらなる通信量の増大が見込まれる中、注目されているのが「10G回線サービス」である。

ソニービズネットワークスが行った調査では、近年、10G回線サービスを導入した企業が増加していることが明らかになった。特に情報通信業の36.9%が既に導入済みであり、建設業、医療・福祉業における導入意向の強さも伺える。

その導入目的は、通信速度の改善、通信安定性の改善、セキュリティ強化の順に多く、2025年の導入予定を検討している企業が最も多い結果となっている。

10G回線サービスへの切り替え時に抱えがちな不安とは

とはいえ10G回線サービスへ切り替えるにあたっては、月額料金が分かりにくい、実際に10Gbpsもの通信速度が出るか分からない、初期費用が分かりづらいといった不安もあるようだ。

そうした悩みを解消するためにも、法人向けサービスを利用すること、ISP（インターネットサービスプロバイダ）キャリア一体型の通信事業者を選ぶこと、帯域確保/保証型サービスを活用することが、10G回線サービス選定時のポイントとなる。

リンク先から閲覧できる資料では、10G回線サービスに関する調査の結果を基に、その導入傾向や同サービスに期待したいことを明らかにしている。また、実際の検討において抱えがちな不安や、具体的なサービスの選び方が確認できる。運用やコストの面でメリットが感じられるマネージドサービスについても解説しているので、担当者の方にはぜひ参考にしてもらいたい。

