北海道を中心に軽自動車販売を展開する株式会社軽自動車館は、Claris FileMakerを活用し、現場の声を反映した業務システムを社内でローコード開発している。在庫管理・販売管理・整備伝票・契約書・注文書など、自動車販売に関わるさまざまな業務を一元的に管理し、業務を効率化。紙ベースで行っていた業務をデジタル化し、社員の要望に応じて柔軟に改善を重ねることで、業務のスピードと正確性が向上した。情報の整合性や顧客対応力の強化にもつながっている。

(左)株式会社軽自動車館 取締役 稲場 俊憲氏

(右)株式会社軽自動車館 本社管理部 システムマネージャー 原 理紗氏

“業務に合わないシステム”からの脱却を目指し、FileMakerによるローコード内製開発へ

1998年5月に設立された株式会社軽自動車館は、累計5万件を超える販売実績を有する。新車・中古車の販売業務に加え、自動車の買い取り、整備、自動車部品の販売、さらには保険代理店業務など、自動車に関連する幅広いサービスを提供している。現在は北海道内に10店舗、東北地方に1店舗の計11店舗を運営しており、地域密着型のビジネスを展開している。

かつては市販ソフトを利用して在庫管理や販売、顧客情報、現金出納、車検など多岐にわたる業務を管理していたが、そのソフトは主に普通自動車を対象とした汎用型のフォーマットであったため、軽自動車専門業務には合わない部分が多く使いづらさが課題だった。不要な項目が多く、必要な項目が設定できないというケースが続き、非効率な運用を余儀なくされていたと、システム開発やネットワークまわりなどのIT業務全体を担うシステムマネージャーの原 理紗氏は語る。

「市販ソフトは自動車販売全般の情報を幅広くカバーしていますが、軽自動車に特化した場合には、普通自動車向けの入力項目が不要となるケースが多々あります。たとえば、普通自動車で求められる排気量の入力も、軽自動車であれば基本的に660ccの一種類のみなので不要です。他にも同様の項目が多く、その結果、関係のない情報の入力が事務作業を効率化するうえでの足かせになっていました」(原氏)

株式会社軽自動車館 本社管理部 システムマネージャー 原 理紗氏

一方で、同社が記録したい軽自動車特有の詳細項目が市販ソフトにはないという不便もあった。「不要な項目の削除や必要な項目の追加といったカスタマイズができないため、当社が望む帳票レイアウトを作成できず、その点も悩みの種でした。この市販ソフトだけでは情報管理や関連作業を完結できないことから、表計算ソフトを併用していました。そのため二重管理や帳票の作り直しが発生し、大きな手間となっていたのです」と原氏は語る。

これらの課題には、市販ソフトを導入した2005年ごろから直面していた。原氏が入社したのは2007年。前職はシステムエンジニアで、システム関連の仕事を続けたいという思いはあったが、当時同社にはシステム部門が存在していなかったため、まずは事務職として入社したのだ。原氏は日々の事務作業で市販ソフトの非効率さを実感し、その解決策を模索していた。

「とにかくこのままでは事務効率が悪くて大変だと感じていました。実は前職のシステムエンジニア時代にFileMakerを使った経験があり、FileMakerでシステムを作れば不要な項目の入力や表計算ソフトでのデータ管理といった無駄な作業をなくせるのに……と思ったのです」(原氏)

そこで原氏は「当社に合ったシステムをFileMakerで作れます」と、自ら開発者になることを申し出た。原氏の提案を受け、同社の取締役 稲場 俊憲氏は当時の状況をこう振り返る。

「システムを自社で開発し改善できるのであればぜひ挑戦してほしいと思い、導入に必要な費用も会社として全面的に支援しようという強い気持ちで応えたことを覚えています」(稲場氏)

株式会社軽自動車館 取締役 稲場 俊憲氏

“こうしてほしい”を形に──社員の声から生まれたローコード業務システム

新たな業務システムの開発にあたっては、レイアウトの自由度が高く、非エンジニアでも直感的に操作できるローコード開発環境ということで、FileMakerの導入が決定。原氏は仮システムを作成し、社内で1年にわたって旧システムとの比較テストを行った。

「もともとシンプルなものを作る予定だったので仮システムの開発は短期間でできました」と語るが、別の面で苦労もあったと原氏は振り返る。

「各部署の社員に実際に触ってもらい、意見を聞いて反映していきました。営業からは『情報をこういうスタイルで表示してほしい』、事務担当からは『こういうふうに入力したい』、管理者からは『このような形で閲覧したい』と、それぞれ本当にたくさんの要望が集まりました。システムのレイアウト自由度が高いので、すべての意見をできる限り取り入れようとしましたが、どれかの意見を反映させると別の部署で不都合が生じることも多く、全体のバランスを取るのがとても大変でした」(原氏)

その調整の過程では、各部署から寄せられる要望に食い違いが生じることも多く、「言葉だけでは伝わらないことが多い」と原氏。そこで仕様書による説明ではなく、実際に画面を作成し、それを見せながら意見を再度確認し、齟齬が生じないよう最適化していく方法を取ったという。稲場氏は、「現場スタッフからは『こうしてほしい』という要望が次々と挙がり、思いつくたびに改善提案が続きました」と当時を振り返る。

実際に使うユーザーの声を調整するのは大変だったものの、機能追加・改良自体については「言葉では伝えきれない内容も、FileMakerなら実際に画面を作って見せながら調整できる。その強みに大いに助けられました」と原氏は強調する。

FileMakerのローコード開発が可能にする、ユーザーと開発者の距離を近づける“共創型”の開発スタイルで同社のシステム開発は進められた。

日々の業務に寄り添うシステムがもたらした “ありがたみ”

2010年、FileMakerを用いたローコード開発の業務システムが全店舗に本格導入された。従来の市販ソフトでは対応しきれなかった在庫管理、販売、顧客情報、車検、現金出納、部品管理といった多様な業務を、1つの画面上で統合管理できる仕組みが誕生した。

それまでは表計算ソフトで帳票を作り、契約書は手書き、車検の通知は紙に頼るような、まさに“アナログ格闘時代”だった。それがFileMakerの導入によって、すべての業務がスムーズに、しかも視覚的に扱えるようになり、作業時間と手間の大幅な削減に成功した。

現在、このシステムを約80名の社員が日常的に使用している。取り扱うデータ数は100万件を超えるが、動作はきわめて軽快で、リアルタイムでの在庫確認や店舗間の情報共有も容易に行える。まさに「現場の相棒」と呼ぶにふさわしい存在である。

FileMakerで作成した業務システム

全社員が使えるライセンス環境がコストも業務改善も後押し

FileMakerのライセンス契約について、同社は特定の社員のみがFileMakerを利用できるユーザライセンス契約を2010年から結んでいたが、2023年に全社員が利用できるサイトライセンスに移行。これにより、利用者数に制限のない環境が整備され、社内の誰もがシステムを利用できるようになった。

サイトライセンスはユーザー単位のライセンスに比べ、1ユーザー当たりの金額が約50％の割引となっており、社員の半数以上がFileMakerを活用する状況では、圧倒的にコストパフォーマンスに優れている。全店舗で誰もがローコードによる業務改善に取り組める体制は、同社が推進する「現場主導のDX」にとって重要な基盤となっている。

現場の声をローコードで即反映してきたことにより、「かゆいところに手が届くシステム」として社員からの評価も高い。稲場氏は、「改善要望はとどまることを知りません。まさに“キリがない”状態です」と語る。

実際、軽微な案件も含めると改善はほぼ毎月のペースで続いており、内容によっては数日、最短で2時間以内に要望に応えることもある。こうした素早い対応が可能なのも、ローコードによる開発の柔軟性と即応性あってこそである。

たとえば、「今月のチラシ掲載車両をすぐに検索したい」という声があれば、“チラシ掲載車”という項目をすぐに追加。「車検が近づいた車両を視認しやすくしたい」という要望には、直近の車検月毎の一覧を表示するボタンを作成し、表示画面には車検日までの日付が近いデータに色分け機能を実装した。小さな改善の積み重ねで、現場のストレスを減らし、業務効率を着実に押し上げている。

改善を重ねながら“みんなで育てる” ローコード業務システムへ

業務効率化に加え、顧客対応力が向上したことも大きな成果だ。リアルタイムの検索・表示機能で、お客様の問い合わせにも即座に対応でき、商談の成約率向上にもつながっている。

「従来は、たとえば車台番号の入力は8枚ほどのシートへそれぞれ記入しなければなりませんでしたが、今は一度の入力ですべての必要箇所に反映されるので、事務作業が本当に楽になったと聞いています。また、店舗間でリアルタイムに更新されたデータが閲覧できるため、他店舗で商談中の車両も一目で把握できますし、他店舗在庫の状態もすぐに確認できます。さらに、店舗間での在庫移動の運用もしやすくなりました。全体として効率化が目に見えて進んだ印象です」(稲場氏)

また稲場氏は「検索が容易なので、お客さまからの問い合わせにも迅速に対応できますし、他店舗にある車両も含め、約千台の在庫から最適な一台を提案しやすくなった点もメリットです。複数車両の見積もりを作成して比較する際も、従来の手書きと違い、お待たせすることなく対応できるようになりました」とシステムによって顧客対応が向上したことにも触れる。「自社の業務に合ったシステムを簡単に構築できる手軽さこそが、FileMakerの最大の魅力です。コストを抑えつつ、自社の強みを活かしたシステムを思い通りに作りたい方にはぜひおすすめしたいですね」(稲場氏)と評価。

今後の展望──進化を止めない現場発ローコードDX

今後について原氏は、システムの根幹部分は大きな変更を加えず、これまでと同様に社員の意見を取り入れながら、使い勝手を良くする細やかなカスタマイズを継続していく方針であるという。一方で、QRコードによる自動車情報の即時入力機能や、AIの導入といった新技術への関心も高く、さらなる業務の効率化を見据えている。

「AIを活用してその月の販売傾向が把握できればうれしいですね。当社の業務に役立ちそうな分野があれば、私自身もAIの勉強を進めていきたいと思っています」(原氏)

FileMakerによるローコード業務システムの導入から15年が経過し、社員の活用スキルは着実に向上している。現場から寄せられる改善要望のレベルも年々高まり、FileMakerは単なる業務改善ツールではなく、社員全員で“育てるシステム”として社内に定着している。

「FileMakerのシステムは、ユーザーの声をもとに改善を重ね、みんなで共に育てていくものだと考えています」と原氏は強調する。

軽自動車館が取り組む「現場の声を反映した業務システム」の内製開発は、実務に根ざしたDXの好例である。社員の意見を柔軟に取り入れ、現場の課題を自ら解決していく姿勢は、同様の悩みを抱える組織にとって大いに参考となるだろう。今後も、現場とともに進化を続ける軽自動車館の“みんなで育てるローコードシステム”の歩みに注目していきたい。

※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

Claris カンファレンス 2025

2025 年 11 月 5 日(水)〜7 日(金)｜虎ノ門ヒルズフォーラム(参加無料・事前登録制)

ユーザ企業登壇のDX成功事例、AIを活用した業務アプリの開発テクニックなど、約60の多彩なセッションやワークショップで問題解決や業務改善のヒントが得られる3日間 ユーザ企業登壇のDX成功事例、AIを活用した業務アプリの開発テクニックなど、約60の多彩なセッションやワークショップで問題解決や業務改善のヒントが得られる3日間 プログラム詳細・ご登録はこちら

[PR]提供：Claris