今後もオフィスの固定電話に投資し続けるべきなのか? クラウドPBXがもたらすメリットに迫る

オフィスに設置されている固定電話は、対外的なコミュニケーションとして重要な役割を果たしているが、昨今の多様な働き方にフィットできていない場面も見受けられる。そこで検討したいのが「クラウドPBX」の導入となるが、どのようなソリューションを選ぶとよいのだろうか。

クラウドPBXは、PBX（構内交換機）をクラウド上に構築することで、インターネットに接続できる環境があれば、スマートフォンやパソコンのアプリケーションなどからの通話が可能になるというサービスだ。

実際、在宅勤務時に会社へかかってきた電話に出られなかったり、電話以外にもさまざまなコミュニケーションツールが使われていたりする中で、固定電話の設備に投資し続ける必要があるか疑問に感じたことはないだろうか。

物理サーバーの設置やメンテナンスのコストが不要

クラウドPBXなら、オフィスだけでなく自宅や外出先で電話を受けたり掛けたりできるため、多様な働き方に対応できる。さらに物理サーバー（PBX）の設置が不要で、メンテナンスのコストがかからないこともメリットとなる。

一方でクラウドPBXに対してはインターネット経由の電話サービスということから、音声の品質やセキュリティを心配する声も挙がっているようだ。ソリューション選びの際はそうした観点からの検討も必要になるだろう。

リンク先から閲覧できる資料では、クラウドPBXを導入することのメリットがまとめられている。具体的なソリューションが備える便利な機能、各種プランの詳細、導入事例も確認できるので、クラウドPBXの選定において参考になるはずだ。ぜひご覧いただきたい。

