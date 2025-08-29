多くの企業で導入されているMicrosoft 365（以下、M365）。企業向けM365に含まれるExcel、Word、PowerPointといったOfficeアプリはビジネスの標準的ツールといえるうえ、近年はTeamsもコミュニケーションツールとして浸透している。SaaSゆえ場所やデバイスを問わず利用でき、リモートワーク/ハイブリッドワークにおける多様な働き方にもフィットするなど、M365を導入するメリットは間違いなく大きい。このM365導入にあたっては、業務を活性化させ、目に見えるビジネス成果につなげていくため、ネットワークやセキュリティなどさまざまな視点で検討を重ねる必要がある。導入してから悩むことのないよう、あらかじめ検討しておきたい課題とその解決策をチェックしておこう。

知っていますか？M365の導入時にチェックしておきたいポイント

これまでにM365を導入していない企業、あるいはパッケージ版Officeを採用している企業は、M365導入によりオフィスや外出先、社員の自宅など多彩な環境・デバイスから、スムーズな業務推進やデータ共有・コラボレーションが可能になる。またシステム部門にとっても、アップデート等の作業を行うことなく常に最新バージョンのアプリを提供できるほか、クラウドによる一元管理で大幅な業務効率化を期待できる。もちろんコスト面でもサブスクリプションの利点を存分に享受できるだろう。

ただし、導入にあたっては気をつけたいポイントもある。例えばセキュリティだ。M365はさまざまなセキュリティ機能を備えており、安全性の高い製品ではあるものの、製品が持つセキュリティ機能だけで十分なのかどうかは気になるところだろう。在宅勤務やモバイルユースといったリモートワーク時のセキュリティも解決しておきたいポイントだ。また、クラウドのサービスであることから、利用が集中した際にネットワークの品質面の問題や負荷上昇で遅延が発生し、業務に影響が出てしまう可能性についても前もってチェックしたい。このほか、障害が発生した場合に業務を継続できるか、災害など有事が起きた際のバックアップをどうすべきかなども検討しておきたいところだ。

最優先に考えるべきは、認証面の安全性と利用時のネットワーク負荷解消

前項で見た視点から、導入にあたって押さえておくべきポイントを整理しておこう。まずはセキュリティの観点だ。M365はクラウドサービスであり、利用に際しては認証が欠かせない。認証においては高い安全性を実現するのはもちろん、ユーザーの利便性をしっかり確保することが大切。さらに、システム担当目線では管理運用の負荷を低減し、併せて運用コストを抑えることも重要になるだろう。

①認証連携／シングルサインオン

M365を利用するうえでは、まずユーザーの適切な利用を管理するためのアカウント連携が必須で、加えて利便性向上のためユーザー管理の基盤となるActive Directory（AD）とのシングルサインオン（SSO）も実現したい。ただ、こうした認証連携をオンプレ環境のADで行おうとすると、Microsoft Entra ConnectやActive Directory Federation Services（ADFS）といったサーバーが必要になるため、どうしても大きなコストがかかる。もちろんオンプレ導入であれば、システム部門に管理運用の負荷も強いてしまう。そう考えると、サーバーを自前で用意せずに済む導入方法が理想的といえるのではないか。加えて、SSOを実現するなら、侵入者が1つのアカウントのID/パスワードを破っただけで社内の情報にアクセス可能となる状況を防ぐため、多要素認証もぜひ導入したい。

②ネットワーク負荷の解消 ～ダイレクト接続～

次に、ネットワーク負荷の解消だ。M365はインターネット接続で利用するのが一般的だが、ネットワーク回線や通信経路の品質によっては接続が不安定になり、業務に影響を及ぼす可能性もある。これではせっかくのM365もその良さをフルに発揮できないので、専用回線を用いてM365のクラウドサービスにダイレクト接続できるようにするなど、安定した帯域の確保に気を配るべきだろう。ダイレクト接続を可能にするネットワークサービスの一つにマイクロソフトが提供するMicrosoft Azure Peering Serviceがある。マイクロソフト自体のサービスであるため信頼性が高く、遅延も最小化できるのがメリットの専用回線だが、このサービスを利用するにはIPアドレス変換を行うNAT設備が必要になり、設備がない場合は用意しなければならない。言うまでもなくこれにはコストがかかり、運用管理も必要になる。

③ネットワーク負荷の解消 ～通信経路の振り分け～

ネットワーク負荷の観点では、セッション数増加にも配慮したほうがいいだろう。M365は利用時に、一般のWebユースと比べてセッション数が増えることがあるからだ。さらにTeamsでWeb会議を行う際はトラフィックが増え、ネットワークに負荷がかかって映像や音声が途切れる可能性もあるため、帯域確保も検討事項になる。こうした点から、M365の通信については例えばプロキシを経由しないように通信経路を振り分けるなど、負荷解消の工夫が必要だ。ネットワークに関してはこれらに加えて、もしもの事態が発生したときにも事業を継続させるBCP対策として、複数系統の接続回線を用意するキャリア冗長、アクセスポイントのロケーションを分けるロケーション冗長などを取り入れ、ネットワーク構成の安全度を高めておくことも有効といえる。

運用負担やコストがかかる作業は、外部サービスに任せるべき？

これらのポイントをしっかり抑え、安心・安全で快適なM365ユースを実現していくのは、自社だけでは大変な作業になり、当然ながらコストもかかる。そこで検討したいのが外部のサポートだ。インターネットイニシアティブ（IIJ）では、ここまで見てきたポイントのそれぞれについて課題を解消する多彩なサービスを用意している。一つひとつ見ていこう。

①認証連携／シングルサインオン

まずセキュリティに関して挙げた認証連携について。IIJではAD及びMicrosoft Entra Connectをクラウドサービスとして提供しており、まとめてクラウド化することが可能。これならオンプレにサーバーを準備する必要がなく、まさにアセットレスで認証連携を実現できる。ADFSに関してもIIJならADFSを使用せずにM365のアカウント連携やSSO導入を実現できるうえ、ワンタイムパスワード認証が追加可能な多要素認証ソリューションなどをユーザーごとに有効化し、セキュリティを高められるメリットも得られる。

②ネットワーク負荷の解消

ネットワーク負荷については、IIJはMicrosoft Azure Networking MSPの認定を日本で初めて取得し、これまで多くの企業に信頼性の高いネットワーク構成を提案してきている。ダイレクト接続の実現にあたっては、IIJでは送信元NAT機能をサービス提供しているため、利用者側でNAT設備を用意する必要がないのがアドバンテージ。キャリア冗長や、国内13カ所のアクセスポイントにおけるロケーション冗長にも対応可能で、M365を安心・安全・快適に利用できるようになるだろう。また通信経路振り分けに関しても、M365への複雑なルートをクラウド上のプロキシで自動的に振り分けるので、新たな回線や機器を用意せずともM365やその他のWebアクセスを最適化できる。もちろんM365で不定期に変更される宛先情報もIIJ側で自動更新するので、利用企業のシステム部門が頭を悩ませ、手をかける必要はない。

さらにセキュアで快適なM365ユースが、ビジネス成長につながる

IIJではM365活用におけるセキュリティやネットワークの課題を上記のように解消するうえ、より安全でより快適なM365ユースをサポートするサービスも提供している。

①メールセキュリティの強化

昨今、Aメールを入り口としたサイバー脅威の侵入が多くの企業で発生している。M365を活用するうえでもメールセキュリティには一層の注意を払いたい。M365にもセキュリティフィルタ機能が付いているものの、実はそれだけでは心もとなく、二重三重の対策を導入したい。

IIJでは脅威メールがM365に届く前の段階で、複数エンジンのフィルタを用いた多層的チェックでブロックするサービスを用意。また、パスワード付きZIPファイルをメールに添付し別途パスワードを後送する、いわゆるPPAP方式は脆弱性が指摘され、代わりにオンラインストレージを介する運用が一般的になっているが、これは手間がかかり非効率になっている。IIJでは添付ファイルをオンラインストレージに自動アップし、ダウンロード用URLをメールに自動付加するサービスを提供しているので、手間をかけずにメールセキュリティを強化できる。このほか、M365の障害発生時に同じメールアドレスでWebメールを送受信できるサービスも用意し、トラブル対応を手軽に行える。

②有事の際のデータバックアップ

トラブルという点では、災害やサイバーインシデントといった有事の際のデータ保護も重要だ。M365も他のクラウドサービス同様、データは自社で管理する責任があるほか、ゴミ箱に入れたデータは一定期間で削除されるため長期アーカイブとしては利用できない。この点でIIJは、初期費用なしで迅速かつリーズナブルにデータをバックアップできるサービスを提供している。M365以外のSaaSや仮想サーバーなどのバックアップも一元的に行えるので、シーンに応じて有効活用できるだろう。

③リモートアクセス環境

リモートワークでM365を使う際の快適性の担保も大事なテーマだ。IIJでは独自のVPN技術で安定接続・低遅延通信を実現し、Teamsの通信もブレイクアウトによって輻輳（アクセス集中）を回避することで快適利用をサポートする。情報流出の危険がある場合など接続端末の通信を細やかに制御することも可能で、リモートワークのセキュリティ面でも大きなメリットがある。

④ID管理、デバイス管理、データ保護

このほか、Microsoft Intuneの導入・活用をサポートし、ID管理、デバイス管理、データ保護を高度化するサービスも用意。Microsoft Entra IDとIntuneにより、本来は導入に多くの知識と労力が必要なEMS（Enterprise Mobility＋Security）を簡易的に実現できる。

本稿で見てきた多種多様なIIJのサービスを、M365のより有益で安全・快適な活用に役立ててほしい。

[PR]提供：インターネットイニシアティブ