TE Connectivityでは、挿抜が簡単で確実なロックが得られる産業用コネクタとして、ダイナミック・シリーズを提供しています。ダイナミック・シリーズは、信号レベル回路から電源回路接続まで、電線対基板、電線対パネル、および電線対電線のさまざまな接続を可能にしており、産業用のあらゆるアプリケーションで標準的に使われています。 近年では、産業分野でも機器の小型化や配線の高密度化が進んでいます。ダイナミック・シリーズの使いやすさと信頼性を受け継ぎ、より小型、狭ピッチのコネクタが求められてきました。それに応えてTE Connectivityが新たにリリースしたコネクタがダイナミック・ウルトラシリーズです。 ここでは、ダイナミック・ウルトラシリーズ・コネクタについてご紹介します。

成長アプリケーションに最適のスマートなコネクタ

ダイナミック・ウルトラシリーズは、ダイナミック・シリーズの使いやすさと信頼性を受け継ぎ、1.8mmピッチを採用して小型化した最新の電線対基板用コネクタです。 TE従来の製品と比べて基板占有面積を大幅に削減できるので、機器の小型化や基板の高密度化が要求される最新アプリケーションに好適です。ヘッダにはPCBマウントに適するライトアングルを採用し、実装方法も全面的にサーフェスマウントとしています。 小形コネクタですが、産業グレードの信頼性はしっかり確保しています。特に要求の厳しい環境で、いつでも適切な接続ができるように、TE Connectivityが培ってきた高度な技術をきわめて小型の外形の中に凝縮しています。 産業分野の幅広いアプリケーションに適しており、たとえばバッテリエネルギー貯蔵システム（BESS）、EV向けインフラストラクチャ（EVI）、ビル空調システム（HVAC）、自動車用ライティングシステム、EVのパワートレイン、オンボード充電システムなど、急速な成長で市場が拡大しているアプリケーションへの活用が考えられます（図1）。

図1 ダイナミック・ウルトラシリーズを活用できるアプリケーションの例

ダイナミック・ウルトラシリーズの特徴

ダイナミック・ウルトラシリーズは、構造的、機械的に確実な接続を実現すると同時に、現場で挿抜を行う作業者にとって分かりやすく、接続ミスを防ぐ技術が数多く使われています。 たとえば構造的には、複数接点で接触を行う多点コンタクトを採用しています。また、リセプタクルハウジング内蔵のTPA（二次ロック）によって、適切な嵌合と偶発的な端子の抜けの防止を実現しています。 作業者の分かりやすさを高める豊富な工夫も投入されています。嵌合時にクリック感でロック状態を確認できるとともに、ヘッダハウジング上部の窓でロック状態を目視確認できるロックレバーを採用しています（図2）。 コネクタは黒とナチュラルカラーの2色あり、アプリケーションの要求に応じて視覚的区別を向上させるオプションが可能です。さらに、コネクタに2種類のキーイングをもたせることにより、同一ピン構成どうしの誤挿入を防ぐことができます。

図2 ダイナミック・ウルトラシリーズの外見の例

ダイナミック・ウルトラシリーズの主な仕様（表1）

ダイナミック・ウルトラシリーズは電線対基板用コネクタのシリーズです。コンタクト、リセプタクルコネクタ、ヘッダコネクタから構成されます。 ヘッダはPCBマウントに適したライトアングルを採用し、実装はサーフェスマウントです。1.8mm ピッチの2極、6極、10極製品があり、すべて1列タイプです。UL規格はもちろん、自動車向け規格のLV214にも対応しています。 定格電流は3A、定格電圧は125VACで、信号レベル回路にも電源回路にも使用できます。

外形など コネクタタイプ PCB マウントヘッダ ヘッダタイプ ライトアングル 実装タイプ サーフェスマウント 接続タイプ 電線対基板 極数 2 / 6 / 10 ピッチ 1.8mm (.072in) 列数 1 列 対応規格 UL / LV214 環境規制 EU-RoHS / EU-ELV

電気的・機械的仕様 定格電流 3A² 定格電圧 125VAC コンタクト保持力 50N (TPA 使用時) 挿抜回数 20 回 耐振動性 LV214 Severity 2 準拠 使用温度範囲 -40～125°C

[PR]提供：Mouser Japan