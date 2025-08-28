事例

パナソニック ホームズが請求書の業務を効率化。年間8800時間分の工数を削減できた理由とは

戸建て注文住宅の建築をはじめ、土地活用やリフォームなどの事業を展開するパナソニック ホームズは、さまざまな業務改革に取り組んできた中で、最後まで電子化できずに残っていたのが、請求書の業務だった。同社はいかにしてこの課題を解決に導いたのか。

パナソニック ホームズでは1カ月当たり約1万件もの請求書を、営業、設計、建設といったさまざまな現場部門の担当者が個人単位で受け取っていた。そのほとんどが紙の請求書で、現場担当者はその情報を会計システムに入力して印刷したあと、請求書の原本と一緒に回覧し、上長の押印後に経理センター宛てのメールボックスに提出していたという。

これでは経理センター側も請求書の処理ステータスが分からないため、現場担当者との煩雑なやりとりが発生してしまうことから、互いにストレスを感じていたようだ。

最後まで電子化できずにいた請求書の業務

もともとパナソニック ホームズはさまざまな業務改善プロジェクトを積極的に進めていたが、取引先との関係から最後まで請求書業務の電子化・効率化が実現できずにいた。

とはいえ現場部門や経理部門の業務を効率化し、それによって生まれた時間を本来注力すべき業務に充てるために、ようやく経理DXサービスの導入に至ったのだ。では、実際にどのような効果が得られたのだろうか?

リンク先から閲覧できる資料では、パナソニック ホームズが直面していた経理課題の詳細について紹介している。また、経理DXサービスの導入によって年間8800時間もの業務工数を削減し、現場と経理の双方で付加価値の高い業務に時間を充てられるようになった経緯も経理・財務担当者にとって参考になる内容のため、ぜひご覧いただきたい。

