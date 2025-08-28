インタビュー

製造プロセスをリアルタイムかつ正確に可視化するには。現場の情報をデジタル化して製造業DXを推進

一般的に製造業DXといえば、現場の製造プロセスをデジタル化し、その情報をERP（基幹システム）などと連携させ、データを経営情報として活用することが思い当たるのではないか。しかし多くの製造業では、その第一歩ともいえるデジタル化も十分に進んでいないようだ。

例えば業務の終了後、現場のリーダーが日々の製造実績をとりまとめ、紙の報告書で管理部門に提出するようなケースが見受けられる。紙に記載された数字は集約に手間がかかる上、場合によっては手入力でシステムに転記するような作業も発生し、リアルタイムな状況の把握は容易ではない。

また、仕掛品や完成品等の在庫情報がデジタル化によりリアルタイムに把握できていないと、目標と実績を正確に比較できず、最適な生産計画を行うのが困難になる。

このように、製造現場をリアルタイムかつ正確に可視化できない環境では、経営企画部門や管理部門がいくら効率化を目指し、全部門から情報を集めて分析しようとしても、適切な方向性を示すことは難しいのが現状だ。

製造プロセスをデジタル化することで得られる効果

デジタル化が進めば、これまで見えていなかった現場の情報をデータとして集約し、改善へとつなげられるようになる。

もし各製造機器・設備の稼働状況のデータをPLC（生産ラインや設備の自動制御などに用いられる装置）やセンサーから収集できれば、管理部門のシステムや現場のタブレットなどへ即時の情報共有が可能になり、各工程の遅延やトラブルも素早くキャッチして対応できるようになるだろう。

完成品の入庫や出荷による在庫数の変化、投入した原材料といったデータも、センサーやタブレットからの入力を通してリアルタイムに管理部門に届けることが可能だ。

* * *

リンク先から閲覧できる資料では、多くの現場において製造業DXの第一歩ともいえる製造プロセスのデジタル化が実現されていない現状と、それがもたらす課題を明らかにしている。製造業DXを強く推し進める製造実行システム（MES）のメリットや、具体的なソリューションの強みも確認できるので、ぜひご覧いただきたい。

