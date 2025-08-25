ソリューション

従来の手法を利用したデータの加工・分析では、なぜビジネス価値が創出できないのか。その理由と新たなデータ戦略に迫る

目まぐるしく市場が変化する中、組織はこの変化するニーズに適した戦略を立案していかなければ生き残れない時代を迎えている。その戦略立案のベースとなるのがデータだが、かつてはデータの加工・分析にExcelが利用され、そのデータを自社で蓄積し活用するという流れが一般的だった。しかし、そうした取り組みでは、もはやビジネスインパクトを生み出すことは厳しくなっている。

データドリブンとは、データに基づいて企業が意思決定を行うという意味であり、今日では多くの企業に浸透し、その重要性が認識されている。一方で、未だデータを加工・分析する際にExcelを使用する従来のアプローチから脱却できていない企業も多い。今日の複雑化した課題や多様な顧客の要望に、従来の手法では対応しきれないという現実を直視する必要がある。

その理由は、ある事象を分析する際のアプローチを考えてみれば分かりやすいだろう。例えば「顧客満足度の低下」の原因について分析したい場合、品質・配送スピード・営業部門の体質・サプライチェーン・政治情勢など、多角的なデータを活用してはじめてその分析が“正確”に行われることとなる。

しかし、これらのデータソースは分散している上、大規模であったり複雑化していたりするケースが多い。これらを統合し、しかも迅速に分析するといったアプローチは、従来のExcelを使用した方法では非常にハードルが高いと言える。

本コンテンツでは、従来の手法によるデータ加工・分析の限界を指摘しつつ、新たなアプローチとしてBIプラットフォームの活用を提唱している。特筆すべきは、どのようなデータであっても全体像を「1カ所」に集約できる点だ。データウェアハウス（Snowflake、BigQuery）やクラウドサービスと連携することで、リアルタイム分析も可能なため、今日の激変する市場に対しても他社に先駆けたデータ戦略を実施できる。また、本プラットフォームを活用することのメリット3つも漏れなく解説しているので、参考にしてほしい。

