IT資産を漏れなく管理して最適化・効率化を実現するには。現状把握から課題解決まで支援するパートナーも重要

昨今のIT資産管理においては、従来からあるPCやサーバーといったハードウェア、ソフトウェア、システムだけでなく、モバイル端末、SaaSなども対象になっている。ただし、そうしたすべてのIT資産の構成情報、利用状況、保守・運用・ライセンスなどの契約情報、維持・運用にかかるコストを漏れなく把握するのは容易ではない。

いま、IT資産管理の見直しに着手する企業が増えつつあるが、特にソフトウェアの管理がずさんだと、「複雑化するライセンス形態に対応しきれず、ライセンス違反で追加費用を請求されてしまった」「利用していないサービスに料金を払い続けていた」「ソフトウェアの種類や数が増えてしまい、管理工数が増大した」「ソフトウェアのサポート期限が追いきれず、セキュリティリスクが発生した」といったトラブルを招きかねない。

そこで検討したいのが、IT資産管理の最適化に結び付くソリューションの導入だ。ネットワークに接続された各種機器、SaaS/PaaS環境、物理/仮想サーバー、工場などで使用されているOT機器、PC/モバイルなどにインストールされているソフトウェアの情報を自動でスキャン・収集する上、それらのアップデート対応やライセンス監視も支援してくれる。

現状把握から課題解決まで支援するパートナーの強みとは

ただし、単にソリューションを導入すればIT資産の最適化・効率化が実現するというものではない。やはり豊富な経験と実績を持つパートナーは、導入において欠かせない存在といえる。

例えば、ある企業では「複数のIT資産管理ツールを利用しているため情報の整理が困難で、インシデント発生時に影響範囲を特定できない」という課題に直面していた。そこでパートナーがヒアリングや全5回のワークショップを行って、IT資産管理の全体像を確認したとのことだ。さらに解決策として、「信頼できる情報を一元化してデータベースとして管理・運用する」「IT資産管理にまつわる業務の枠組みの見直し・強化」といった提案をしてくれたばかりか、同ソリューションの活用に向けた具体策をロードマップに落とし込んで提案してくれたという。

現在、同企業はパートナーの支援を継続して受けながら、策定したロードマップに沿った改善に取り組んでいる。

リンク先から閲覧できる資料では、IT資産管理の最適化・効率化に結び付くソリューションの詳細が確認できる。また、具体的な実装において、現状把握から課題解決まで幅広くサポートするパートナーのメリットや具体的な事例も紹介しているので、ぜひ参考にしてもらいたい。

