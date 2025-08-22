最新の医療機器向け製品ライフサイクル管理の導入がもたらす5つのメリットとは?

ソリューション

医療機器の高度化と規制強化が進む中で、医療機器メーカーが優れた品質の製品を開発して、顧客のニーズに応え続けることは容易ではない。そこで注目されるのが、医療機器向けに特化した製品ライフサイクル管理（PLM）による、製品設計から製造、品質管理に至るプロセス全体の包括的なデジタル化だ。

医療機器メーカーは今、製品設計や製造、品質管理の各プロセスをデジタル化する必要に迫られている。機器の高性能化、コネクテッド化にによる設計開発環境の複雑化や、規制の厳格化がその背景にある。ただし、単にデジタル化するだけでは十分とは言えず、部門の垣根を越え、組織全体でデジタル化に取り組むことが重要だ。

デジタル化の目的はプロセス全域でデータを共有・再利用できる環境を整えることであり、それにより初めて、コンカレントエンジニアリングによる製品ライフサイクルの効率化、迅速化、低コスト化が実現できる。この「包括的なデジタル化」を強力に後押しするものとして注目されているのが、医療機器向けに特化した、最新のPLMソリューションだ。

このPLMの最大の特長は、事前設定済みかつSaaSとして提供される点だ。

メーカーは実証済みのベストプラクティスを、開発／製造／品質管理の各プロセスに容易に取り入れられるようになる。さらに、設計プロセスの自動化や標準化、バリューチェーン全体の可視化と統合、品質管理プロセスの合理化など、ほかにも特筆すべき多くの特長を備えている。

リンク先から閲覧できる資料では、クラウドベースの医療機器向けPLMである統合型の製品開発システムの導入によってもたらされる5つのメリットを紹介している。併せて、このソリューションによる設計監理プロセスの改善や合理化ついても、具体的に解説しているので、導入を検討する際の参考資料としてぜひ役立ててほしい。

