2025年7月16、17日の両日、「日本DX大賞 サミット＆アワード」が開催された。同イベントは自治体や民間企業のDX（デジタルトランスフォーメーション）に向けた取り組みを評価し、受賞者を表彰するもの。DAY1・2のそれぞれで「日本DX大賞2025」各部門の表彰式が行われ、多彩なセッションも展開された。本記事では、DAY1に行われたClaris International Inc.によるスポンサーセッション「誰でもできる！自治体業務を変えるローコードアプリ開発 〜現場主導で始める業務効率化〜」の内容をお届けする。

Claris International Inc. 法人営業部 セールスエンジニアの古谷豪氏

公的機関が直面するシステム化の「壁」と、その突破口

DXはいまや分野・業界を問わず欠かせないものとなっている。地方自治体においてもさまざまな業務がシステム化され、効率化が進んでいるが、その一方でまだまだ非効率な業務も残っている。セッションで登壇したClaris International Inc. 法人営業部 セールスエンジニアの古谷豪氏は、まずその現状を指摘した。

「現在、国の施策で地方公共団体の基幹業務システムの統一・標準化が行われています。これは行政の効率性向上と住民サービス向上のために必要な取り組みですが、各主管課の業務を見ると、必ずしも効率化が図られていない現状があります」（古谷氏）

古谷氏は実際に自治体職員から、基幹システムで管理できない業務や標準化から漏れてしまった業務に関して、現在も紙の台帳やスプレッドシートで管理しており、非効率なままだといった悩みの声を聞いていると明かす。

民間企業であればSaaSを活用して効率化できる場面も多いが、自治体の場合、個人情報を一般的なインターネット接続と分離する必要がある。マイナンバー利用事務系ネットワークやLGWAN（総合行政ネットワーク）といった閉域網では一般的なクラウドサービスを利用できず、情報管理に不向きなスプレッドシートに頼らざるを得ない現状も存在する。スプレッドシートでは、「同じ内容で日付の異なる複数ファイルが乱立」、「最新版が判別しにくい」、「目的の情報にたどり着くのが難しい」……。こうした数々の「落とし穴」に直面したことのある方も多いのではないだろうか。

スプレッドシートから脱し、効率化に向けてシステム化・アプリ化を望む声は強いものの、「導入期間の長さ」「高額コスト」、そして前出の「LGWANやマイナンバー利用事務系ネットワークで利用できない」という3つの「壁」があると古谷氏は指摘する。

自治体DXを後押しするオンプレ対応のローコード開発プラットフォーム

古谷氏は、「これらの壁を乗り越える強力な手段」として、オンプレミス対応のローコード開発プラットフォーム Claris FileMaker （以下、FileMaker）を紹介。FileMakerなら高度なプログラミングの知識を必要とせず、必要なパーツをマウスでドラッグ＆ドロップするなどの簡単な操作で画面デザインができ、自動化処理なども手軽に行えると説明。「プログラマーやエンジニアでなくとも業務アプリケーションを高速に開発できます」と、そのメリットを話した。

自治体がローコード開発ツールを導入することで、現場業務を最も理解する職員自らが使いやすいアプリを短期間で作成でき、内製によって開発費を抑えつつ、業務変更にも即応することが可能になる。これにより、先の3つの壁のうち「期間」と「コスト」の課題は解消できると語った。

最後の壁、自治体ではクラウドサービスの利用が難しいという課題についても、Clarisのローコード開発プラットフォーム「FileMaker」であれば越えられるという。

「FileMakerはリリースから40年、誰でも簡単にアプリを開発できるツールとして進化を続けてきました。その長い年月の中で、iPhoneなどのモバイル対応や、クラウド提供、生成AI連携など、最新技術も搭載。

Appleの100％子会社 Claris International Inc.が開発し、厳しい審査をクリアした安心の品質で、Windows利用者も多数います。オンプレミス導入が可能なため、多くの自治体においてLGWANやマイナンバー利用事務系ネットワーク上で活用されています」（古谷氏）

こうした特徴により、FileMakerなら最後の壁も越えられると古谷氏は力を込めた。

デモで見るFileMakerの手軽さと即戦力性

続けて古谷氏は、FileMakerを用いたアプリ開発のデモを実施。ExcelファイルをFileMaker Proアイコンにドラッグ＆ドロップし、簡単な設定をするだけでアプリ化できる。検索機能も即利用できる状態になった。

次に開発者モードに切り替え、マウス操作で画面上のパーツを移動したり、サイズ変更したり、色を付けたり、スライド作成と似た感覚でアプリの画面開発ができるFileMakerの手軽さを披露。さらに、画面上に新たな項目を配置・調整して新しい画面を作る過程や、写真管理アプリを開発する過程も紹介した。

古谷氏は実際に目の前で、使いやすそうなアプリをスピーディーに作成し、 「紙の書類もアプリ化すれば iPhoneやiPadなどから閲覧でき、出先での業務も効率化できます」と導入メリットを語った。

事例：笠間市が介護認定業務を一元管理

最後に、茨城県笠間市の高齢福祉課が実施した介護認定業務デジタル化の取り組みを紹介した。

茨城県笠間市 高齢福祉課では以前、介護認定業務の進捗や面談スケジュール管理など標準システム外の業務を複数のExcelで分散管理していた。そのため、重複入力やデータ検索の手間、ファイル破損などの問題が頻発していたという。

こうした問題を解決するため、笠間市はFileMakerで介護認定業務をシステム化。申請情報、訪問調査予定、主治医意見書の受け取り、審査会日程といった、要介護認定に関わる各種業務に関わる情報の管理を一元化し、業務全体の見通しが良くなった。情報の重複・行き違いがなくなったほか、入力防止機能を設定して人的ミスを排除できるようになり、日常業務の効率化につながった。

実際に茨城県笠間市 高齢福祉課で作成されたFileMakerの進行管理表

「閉域ネットワークでも、FileMakerをオンプレミスで利用することで、複数のチームメンバーで安定して情報共有できる運用体制を築くことができました。介護認定に関わる複数業務をまたいだ処理がシームレスになって、トラブル対応や手作業にかかっていた時間も大幅に削減しました」と古谷氏。最後に、FileMakerは多くの自治体において幅広いシーンで活用されているとFileMakerのローコード開発プラットフォームとしての汎用性の高さを語り、セッションを締めた。

イベント内では民間企業の成功事例として、霧島酒造株式会社（宮崎県都城市）の取り組み も紹介され、自治体から民間まで幅広く活用できるFileMakerの汎用性が、改めて来場者に強く印象づけられた。

古谷氏のセッションの様子

