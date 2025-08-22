レポート

2025年の職場で何が起きている? 従業員エクスペリエンスの最新トレンドが明らかに

ここ数年、企業はオフィス回帰、生産性向上、AIの導入といった課題に取り組んできた一方で、従業員はビジネスに対する要求の厳しさを感じているという。本稿では22カ国、35,023人もの従業員を対象にした調査から、従業員エクスペリエンス（体験）のトレンドを紐解いていく。

現代の職場では、従業員と企業の間に新たな課題が生まれているようだ。最新の調査では、従業員エクスペリエンスに関する5つの重要なトレンドが明らかになった。

仕事の「混乱」を減らすことの重要性、若い世代の意外な楽観性と定着率の低さ、入社時と退職時におけるエクスペリエンスの低下、短期的な利益の優先がもたらす信頼の喪失、AI活用における世代間のギャップ……これらのトレンドには、意外な発見も含も含まれていないだろうか。

クアルトリクス 提供資料

2025 従業員エクスペリエンストレンド

＞ ＞ 資料の閲覧はこちら

18～24歳の若い従業員の傾向に注目

特に注目すべきは、18～24歳の若い従業員の傾向である。他の年齢層に比べて非常に前向きかつ意欲的である一方で、長期的な勤務継続の意向は最も低いという矛盾した結果が出ているのだ。また、部下の方が上司よりもAIを積極的に活用しているという実態も明らかになった。

これらの発見は、企業の人事戦略や職場環境の改善に重要な示唆を与えている。

* * *

リンク先から閲覧できる資料では、従業員エクスペリエンスに関する調査データと分析を基に、5つのトレンドを紹介している。そこから明らかになった課題や、解決のためのアプローチも示されているので、参考になることだろう。ぜひともご覧いただきたい。

資料のご案内 クアルトリクス 提供資料

2025 従業員エクスペリエンストレンド

＞ ＞ 資料の閲覧はこちら

[PR]提供：クアルトリクス