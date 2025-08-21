ソリューション

展示会後に顧客へ連絡をしない企業は77% － フォローをしないことが招くビジネス機会の損失とは

顧客とのファーストコンタクトの場であり、多くの見込み顧客と出会える機会である展示会や見本市だが、その後のフォローメールが属人化し商談につなげられない、顧客との長期的な関係構築に至らないというケースも多い。こうした状況を打開し、展示会後のフォロー体制を効率化するにはどのようなアプローチがあるのだろうか。

営業購買活動に関する最新の調査結果によると、顧客との新たな接点を持つ機会として展示会や見本市を挙げている人のうち、その後のフォロー連絡を「まったく実施していない」「数回に1回程度」と回答した人が合わせて77%にも上ったという。

一方で別の調査結果では、購買検討のために名刺交換した相手に連絡を取ったことが年間1回以上あると回答した顧客は41.8%となった。この結果から、セールス担当者が顧客のため「連絡を取りやすい状況」を作ることが重要と言えるだろう。

では、連絡を取りやすい状況を作るためには、具体的にどのような方法があるのだろうか。

ビジネスパーソンが業務上必要な連絡先を探す際にまず利用するのが、メールボックス内の検索（68.6%）である。そのため、展示会で接点を持った相手にフォローメールを送ることが、ビジネス機会を創出するための第一歩になると言えるだろう。

しかし多くの組織で、接点を持った顧客のフォロー体制が体系的に管理されず、フォローメールが属人化し、結果として商談化率を最大化できず、長期的な営業機会の損失といったリスクを招いてしまっているのだ。

* * *

本コンテンツでは、展示会や見本市後に名刺交換をした相手へフォローメールを送ることの重要性と、送らないことで生じる損失について解説している。 組織は連絡を取りやすい状況を確立するために、既存の属人化したフォロー体制を解消し、一連のフォロープロセスを標準化することが求められるが、そうした取り組みを強力に後押ししてくれるソリューションの特長も紹介しているので、ぜひ参考にしてほしい。

