企業のDX推進が加速し、システム間のデータ連携やAPI管理の重要性がますます高まっている。特にAI活用が本格化する今、分散したデータやシステムを効率的に統合・管理できるプラットフォームの需要は急速に拡大している。そうしたなか、グローバルでiPaaS（Integration Platform as a Service）市場をリードするBoomiは2024年11月、米SunBridge Partnersとのジョイントベンチャーを日本に設立し、本格的な日本展開を開始した。

同社が提供するクラウドベースの統合プラットフォームは、世界中で高い評価を得ているにもかかわらず、日本市場での認知度はまだ高いとは言えない。しかし、日本企業特有のIT環境やDXの課題を解決する強力なソリューションとして、大きな可能性を秘めている

今回、Boomi株式会社 代表取締役社長 兼 CEO 河野英太郎氏と、プリセールス マネージャー 中川和芳氏に、同社のソリューションの特徴や日本市場への想い、そして9月19日に東京で初開催されるBoomiの大規模カンファレンス「Boomi World Tour 東京 2025」について話を聞いた。

「Boomi World Tour 東京 2025」

特設ページはこちら

「エンタープライズプラットフォーム」へと進化するBoomiの歩み

――Boomiについて、グローバルでの歩みや事業概要を教えてください。

Boomi株式会社 代表取締役社長 兼 CEO

河野 英太郎 氏

河野氏： Boomiは2000年に米国ペンシルバニア州で創業された、実は歴史のある企業です。一時期Dell Technologiesの傘下にあったのですが、2021年にプライベートエクイティファンドの管理下に入り、独立しました。現在は、企業価値向上に向けて、製品、人材、マーケティングへの投資を活発に行っています。

象徴的なのは、2023年1月に、グローバルのソフトウェア業界においてビジョナリーリーダーとして名高いスティーブ・ルーカスをCEOとして招聘したことです。彼は以前、米MarketoのCEOとして、日本法人をジョイントベンチャー形式で成功させた経験があります。日本は市場規模が大きく非常に魅力的ですが、米系企業から見ると言語や文化が独特でチャレンジングな市場でもあります。そこで今回も、日本の市場を深く理解するベンチャーキャピタルの米SunBridge Partnersから出資を受け、ジョイントベンチャーという形で新たなスタートを切りました。

Boomiの事業の根幹は、アプリケーションやデータソースを「つなぐ」インテグレーションです。しかし我々は単につなぐだけでなく、データを整理・管理するところまでを支援し、企業活動の効率化、セキュリティ強化、業務品質の向上に貢献してきました。近年では、従来のSaaSやオンプレミスのシステムに加えて、APIやAI、データそのものを統合管理する「エンタープライズプラットフォーム」という領域を改めて定義。より広範囲にIT環境やデータソースを管理・運用できるツールへと発展しています。

「使いやすさへのこだわり」「長年のAI活用実績」が生む実践的なソリューション

――競合他社と比べて、Boomiの強みはどこにあるのでしょうか。

中川氏： 他のiPaaSベンダーと比べると、Boomiはシステムの連携と自動化をベースに、データ管理やAPI管理といった機能まで包括的に提供できる点が大きな強みです。他社ではこれらの機能がバラバラに提供されていることが多いですが、Boomiならシームレスに連携させ、より迅速かつ効率的にデータ活用を進めることができます。

河野氏： 創業時から「使いやすさ」へのこだわりを徹底してきました。今でこそローコード・ノーコードが注目されていますが、Boomiは当初からIT部門だけでなく、現場のビジネスユーザー、いわゆる「市民インテグレーター」が開発に参加できる世界を目指してきました。ITの専門家の知見を活かしながら、全社で改革に取り組めるようにする。これが当社の企業文化の根幹をなす考え方です。

セキュリティも創業時からの大きな柱となっています。ビジネスの必要性から社内にシステムが増えること自体は良いのですが、それらが管理されていない状態になるのは問題です。Boomiは、システムが増えることを前提に、後からでもしっかりと統制・管理できるセキュリティ設計になっています。情報漏洩などのリスクを低減し、安全なデータ活用基盤を構築できます。

――昨今は多くの企業がAIへの取り組みをアピールしています。BoomiのAIに関して、他社と異なるアプローチや強みなどがあれば、教えてください。

Boomi株式会社 プリセールスマネージャー

中川 和芳 氏

中川氏： 実はBoomiは、サービスリリースから数年後の2010年にはすでにAI機能を実装していました。たとえば、お客さまがデータ連携の設定を行う際に、AIが「こうすると良いのでは?」と提案してくれる機能です。世界中のお客さまが日々行う連携設定をAIが学習し、「AというアプリとBというアプリをつなぐなら、こういうデータマッピングが良いのではないか」とレコメンドしてくれるのです。

この十数年の蓄積によって、現在では3億パターンものデータが溜まっています。このBoomiならではの膨大な資産が、昨今の生成AIの波が来たときに即座に実践的な機能、現在の「Boomi AI」として昇華できた大きな理由です。後からAI開発に着手したサービスとは一線を画していると自負しています。

日本企業が直面する「AI活用の壁」をどう乗り越えるか?

――日本企業がAI活用やDXを進めるうえで、どのような点につまずいていると感じますか。

河野氏： 大きく2つの課題があると考えています。まず、「やってみよう」と思う組織と、最初から「うちは特殊だから無理だ」と諦めてしまう組織に分かれることです。結論はさておき、試してみる企業だけが次のステップに進めます。

もう1つは、少し試して「これは使えない」とすぐに見限ってしまうことです。特にAI技術は日進月歩です。ロードマップを見て将来的な発展を見据えた判断ができるかどうかが大きな差を生みます。AIによる変革は"いつか来る"のではなく、"もう始まっている"のです。

中川氏： 海外企業はトライ&エラーが基本ですが、日本企業は特にセキュリティ要件が厳しく、そこでストップしてしまうケースが多いですね。

確かに重要なデータの更新をAIエージェントに任せるのは時期尚早かもしれません。しかし、AIが価値を発揮できる場面は社内にたくさんあるはずです。自律的に動くAIエージェントの特性を活かせば、生産性が飛躍的に向上する領域は確実に存在します。当社としては、そうした可能性をお客さまに伝えていきたいと考えています。

――AIの可能性を活かせる場面は多いということですね。まさにそのAIエージェントについてお伺いしたいのですが、BoomiのAIエージェントには、どのような特長があるのでしょうか。

中川氏： BoomiのAIエージェント最大の特長は、我々が長年培ってきたインテグレーション機能「Boomi Integration」をそのまま活用できる点です。一般的なAIエージェントは、GoogleやMicrosoftのサービスなど、特定のメジャーなシステムにしか接続できないことが多い。しかしBoomiの場合は、その連携能力を活かして、SAPのようなエンタープライズシステムにも簡単につながるのです。

これにより、たとえば「現在の在庫情報を表示して」と自然言語で指示するだけで、AIエージェントがERPシステムからデータを取得してきてくれる、といった世界観を実現できます。これは他にはない、非常に大きなアドバンテージです。

次の中期経営計画は「エンタープライズプラットフォーム」をベースに

――今後の日本市場における展望をお聞かせください。

河野氏： 我々の製品を広くお届けし、お客さまが次のステップに進むお手伝いをしたいと考えています。「Garbage In, Garbage Out（ゴミを入れればゴミしか出てこない)」という言葉があるように、不正確なデータでAIを動かしても、良い結果は得られません。AIを本格活用するためには、その土台となるデータを統合し、活用できる状態にしておくことが不可欠です。

そのために、iPaaSを活用した連携・自動化から始めていただき、最終的には企業全体のデータ戦略を支える「エンタープライズプラットフォーム」の活用へと発展させていただきたい。日本企業の中期経営計画が、エンタープライズプラットフォームを前提として策定される、そんな未来を目指しています。そのために、パートナーエコシステムを拡充し、お客さまがお近くのパートナーから気軽にBoomiをご購入いただけるインフラを整えていきます。

――最後に、本記事の読者へメッセージをお願いします。

河野氏： テクノロジーにご興味のある読者の皆さまには、ぜひその知見を実際のビジネスにつなげる一歩を踏み出していただきたいです。まずは、Boomi World Tour 東京 2025に足を運んでみてください。Boomiの価値を直接感じていただけるはずです。

中川氏： Boomi World Tour 東京 2025では、AIを中心としたBoomiの最新情報をお届けします。5月に開催されたグローバルイベントからさらに進化した内容をご紹介できると思います。自社の近い将来の姿を描くための、1つの指針となるものを感じていただけるはずです。ぜひご来場ください。

9月19日、ウェスティンホテル東京で開催！ 「Boomi World Tour 東京 2025」で体感するBoomi + AIの未来

2025年9月19日、Boomiは日本初となる大規模カンファレンス「Boomi World Tour 東京 2025」をウェスティンホテル東京にて開催する。これは、年に一度のグローバルイベント「Boomi World」の内容を世界各都市で展開するツアーイベントであり、満を持しての日本上陸となる。

同イベントの最大の目的は、グローバルで高い評価を得ているBoomiの価値を、日本の顧客やパートナーに広く知ってもらうことだ。グローバルCEOのスティーブ・ルーカス氏も来日し、Boomiが描く未来やAI戦略を直接語る。

特に注目すべきは、企業の変革を加速させる「Boomi + AI」に関するセッションだ。インタビューでも語られた、AIエージェントの具体的なユースケースやデモンストレーションも披露される予定となっている。「AIを使って何ができるのか」という漠然とした期待が、「これなら自社でも使えるかもしれない」という具体的なイメージへと変わる貴重な機会となるだろう。

「AIによる企業変革(AIトランスフォーメーション)」は、もはや未来の言葉ではない。今まさに起きている変化の最前線を体感し、自社の成長のヒントを得るために、ぜひ会場に足を運んでみてはいかがだろうか。

なお、本イベントは会期後にオンデマンド配信も予定されている。当日参加できない場合は、ぜひそちらを確認してみてほしい。

開催概要 イベント名：Boomi World Tour 東京2025

日時：2025年9月19日(金) 13:30～18:00(受付開始12:45)

会場：ウェスティンホテル東京 B2F

受講料：無料(事前登録制)

主催：Boomi株式会社

詳しくはこちら

[PR]提供：Boomi