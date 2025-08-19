ソリューション

顧客データの管理ツールが各部門で異なっていても、セールスやマーケティングの成果を最大化できる方法

法人向けにさまざまなクラウドサービスを提供するSansan社では、「顧客データ」を活用することで営業・マーケティング活動を推進し、大きな成果を挙げてきた。同社では、部門ごとに顧客データを取り扱うツールが異なるというが、いかにして顧客データの全社的な活用体制を構築し、ビジネス価値を最大限に引き出しているのだろうか。

営業DXサービスの「Sansan」、経理DXサービス 「Bill One」、AI契約データベース 「Contract One」など、法人向けにさまざまなクラウドサービスを提供しているSansan社。同社ではアップセル／クロスセルの拡大、新サービスの売上アップ、ABMの実践に注力し、売上を最大化すべく、マーケティング、インサイド／フィールドセールス、カスタマーサクセスの4部門からなる営業体制をしいている。

この営業体制の基盤となっているのが、顧客データベースだ。同社では部門ごとの専門性を重視し、各部門で独自のツールを使って顧客データを取り扱っている。一般的には、全社的な顧客データの共有のためにツールを統一することが望ましいが、同社ではあえてそれをせず、顧客データをいったんデータベースに統合し、そこに各部門のツールを連携させるという手法を採用している。

各部門で収集した顧客データの統合にも、Sansan社ならではのノウハウがあるという。それが同社の主力製品である「Sansan」で培った名寄せ（同一人物判定）技術だ。この技術を活かして開発したツールによって、データ統合の作業が合理化され、帝国データバンクや国税庁データといった外部データ、「Sansan」の独自データなどを顧客データに自動付与し、リッチ化することを実現したという。

本コンテンツでは、顧客データベースを基盤とする、セールスやマーケティングの成果最大化のための4つのノウハウを、Sansan社の事例を通じて紹介している。

同社の営業4部門それぞれが、実際に顧客データベースおよび顧客データをどのように活用し、具体的にどのような成果を挙げているのかについても言及されているので、参考にしてほしい。

