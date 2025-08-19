ソリューション

コモディティ取引における喫緊の課題とは? 国産CTRMシステムがもたらす成果を事例と共に紹介

原油や天然ガス、金やニッケル、小麦といったコモディティ商品は、地政学リスク、需給バランスの急変、資源価格の高騰など、予測困難な外的要因によって価格が乱高下する。企業の収益を安定化させるためにも、こうしたリスクを定量化し、迅速かつ精度の高い意思決定を行うことが重要だ。

コモディティ取引を行う多くの企業は、大きく分けて2つの課題に直面している。

1つ目は、現場の属人化と業務の非効率だ。長らくコモディティ取引の管理にはExcelが使われてきたが、取引の複雑化や関係者の増加に伴い、Excel単独での運用に限界が見え始めてきた。担当者ごとに異なるフォーマットのファイルが生まれやすい上、データ連携の難しさ、新たな取引スキームへの対応の遅れといった問題が表面化している。

コモディティ取引の課題を解決し、収益拡大に貢献するCTRMシステム「GNX」が実現する、次世代の経営戦略

なぜCTRMシステムの導入が進まないのか

2つ目は、経営リスクの把握の遅延である。取引データが部署や個別のシステムごとに分断されており、必要な情報を集約・分析するのに時間と労力がかかってしまう。その結果、経営層は市場変動によるリスクをリアルタイムに把握できず、迅速な意思決定が妨げられることから、収益機会の損失や致命的な損害を招く可能性がある。

これらは喫緊の課題であるにもかかわらず、CTRMシステムの導入は進んでいないようだ。その要因として、既存のExcelで業務をうまく回せているという認識、コストの懸念、日本市場に対する不適合の恐れ、導入効果の不透明さが挙げられる。

リンク先から閲覧できる資料では、CTRMシステムが求められる背景と、その導入が進まない事情を明らかにしている。また、国産CTRMを導入した商社を例に、同システムを使うことで得られる成果を解説しているので、担当者にとって参考になるだろう。ぜひともご覧いただきたい。

