学院ICT委員会を設立し、学院全体での取り組みを促進

横浜英和学院は、1880年にアメリカ メソジストプロテスタントの女性宣教師H.G.ブリテンによって横浜山手の居留地に開設された「ブリテンスクール」を祖として、キリスト教教育を基盤に歩んできた。中高一貫教育校である青山学院横浜英和中学高等学校では、2025年度から帰国子女を中心に全ての授業を英語で行う「Global Class」を設置するなど、国際的な教育にも注力している。

横浜英和学院の礼拝堂にあるステンドグラスは横浜市内に現存するもので最も古いものとされる

同学院は教育現場におけるICT活用にも熱心に取り組んできた。2020年には、前年から青山学院横浜英和中学高等学校を対象に順次展開予定だった1人1台のChromebook配布を前倒しし、6学年全てで1学期間のオンライン授業を実施することでコロナ禍を乗り切っている。

これを契機にICT導入を進めた同学院では、その後どのような取り組みが行われているのか、学校法人 横浜英和学院 ICT支援員の柳川 和歌子 氏は次のように語る。

「学校単位の取り組みではなく、現在は学院全体でICT活用の推進に取り組んでいます。私はそのなかでシステム管理者のような立場から、予算の提案なども行っています。また、私のほかにも各校の非常勤講師１名ずつにICT支援担当をお願いし業務を分担しており、学院全体での取り組みが広がっているところです」（柳川氏）

学校法人 横浜英和学院 ICT支援員の柳川 和歌子 氏

さらに2025年度からは「情報システム室」に替わり、理事長、学院長、各校の管理職とICT担当者、ICT支援員で構成された組織として学院ICT委員会が本格的に稼働している。 学院全体でどのようにICTを活用していくのか、先行して取り組みが進んでいる中高の教員だけでなく、小学校の教員も含めた意見交換が行われているという。

サテライトオフィスの延長保証を活用し、6年間使い続けられるChromebook

現在、青山学院横浜英和中学高等学校では、入学直後に1人1台のChromebookを持つようになる。入学式当日に保護者向けに「情報モラル」の話から本学院が取り組む「デジタルシチズンシップ教育」の説明を実施し、2日後には端末配布を行うという迅速な展開だ。2020年当時の中学1年生を学校に慣れるための期間ととらえ、即座に端末配布を行わないとしていた状況からは大きく変化している。

「2020年に中学1年生だった生徒が、現在の高校3年生ですが、当時導入した端末をそのまま使っています。サテライトオフィスの延長保証を利用することで故障時にも対応できていますし、6年目の端末でも授業で不自由があるとは聞いていません。現在は6学年で1000人を超える生徒が1人1台のChromebookを持ち、利用しています」（柳川氏）

なお、生徒が利用しているChromebookは、家庭負担で購入されており、持ち帰って家庭学習でも使われているそう。「サテライトオフィスChromebook等の延長保証サービス」の活用により、入学時に購入した端末を学校でも家庭でも無理なく使い続けられる。

全教科でGoogle Classroom利用するなど、学院ICT委員会を中心とする取り組みが機能

授業でのChromebook活用は、ほぼ全教科で行われているようだ。また、Google Classroomは全教科で開設され、課題提出や連絡に利用されている。導入当時、教員のスキルによって活用度合いにバラつきがあった状況からは大きく進歩した。

「PowerPointで作成された教材なども多いため、校務にはWindows、授業にはChromebookという教員の業務環境は以前と同じです。Google Workspaceを通じて両端末を連携させることで、シームレスなICT活用を実現しています。また、授業への活用も進んでおり、中高の教員のなかにはGoogle認定教育者資格を取得した方もいらっしゃいます。こうした方々が中心になって活用を広めてくださっています」（柳川氏）

加えて、学院ICT委員会の存在も活用の広がりには欠かせない。柳川氏は「情報交換の場ができたことはもちろんですが、ICT研修を必須カリキュラムにするといった取り組みも進めています。また、一般的に業務負荷が大きいとされるICT関連の業務を組織的に分担して行えるようになっています」と、ICT委員会が果たす役割について語ってくれた。

サテライトオフィスのアドオンを活用し、小学校にも“1人1台”を整備中

端末導入と保証面で横浜英和学院をサポートしつづけているサテライトオフィスだが、アドオンも活用されている。導入当初から利用されていたのは情報共有のための掲示板「サテライトオフィス・掲示板/回覧板 for Google Workspace」や「サテライトオフィス・組織&グループカレンダー for Google Workspace」だ。さらに現在では「サテライトオフィス・大容量ファイル転送 for Google Workspace」が追加導入されている。

サテライトオフィス・掲示板/回覧板 for Google Workspaceを使ったポータルサイト

「大きなファイルを扱うというよりは、安全のために大容量ファイル転送を導入しました。系列校へ内部資料を送る場合など安全に配慮しなければならないことも多いので、そのためのツールです。また今後、教員の業務効率化のためにシングルサインオンを容易にする目的で指紋認証システムも導入したいと考えています」（柳川氏）

また今年度後半には小学校でもChromebookの1人1台導入が開始される。対象は3年生から5年生の3学年、200名程度だ。

これについて柳川氏は、「小学校は10月導入予定で動いています。実物に触れる教育をしたい低学年と、中学入学時に新たな端末を購入することになるため半年しか利用期間がなくなる6年生を除いての導入です。さらに利用期間を踏まえて5年生は貸与、3・4年生は購入と導入形態も工夫しています。こちらも端末導入はサテライトオフィスの支援を受けますし、サポート面でも中高と同じく保証を利用する予定です。さらに小学校ではサテライトオフィス・先生/生徒画面共有機能 for Classroom、その他にもいくつかのアドオンを利用したいとも考えています」と語り、学年ごとの利用環境に応じた導入を行っていくと語る。

こうした端末の広がりに応じて、学院としても幼稚園から小学校、中学、高校とそれぞれにICT支援員を配置するなど、運用体制も強化したうえで学院全体のICT活用を充実させているという。

AIを「第2の教員」として授業で活用し始める

昨今ビジネスの現場で活用が進んでいる生成AIだが、横浜英和学院では授業での活用に取り組んでいる。Google Workspaceで利用できるGeminiを使い、教員を補助するかたちでの活用を模索しているという。

柳川氏は、「AIを第2の教員と考える活用方法です。これまでの授業というのは教員から生徒へ“一方的に”伝えるというものでしたが、生徒のなかには「それだと興味や関心が持てず、内容が入ってこない」ということもありました。そこでAIを第2の教員として授業に参加させます。教員とAIが対話する様子を見せることで、生徒の関心を引き出し、新たな発見を促すような授業を行っています。例えば歴史の授業でAIに質問を投げかけると、教科書にはない多様な切り口や情報が提示されることもあり、生徒の探究心が刺激できます」と授業におけるAI活用の一例を話してくれた。

また、生徒がAIに触れる機会についても、「教員側の研修が不可欠です」というように、必要な準備を慎重に行ったうえで導入を進めていくとのことだ。

安心してICTを活用するために、ルール策定やインフラの強化を行う時期に

AI活用ほかにも、今後に向けたさまざまな展望があるようだ。まず、敷地内のネットワークインフラ強化が必要だという。柳川氏は、「学院全体でインフラを整えてきたので、小学校でもすでにネットワークは繋がる環境にあり、どこでも自分の端末を持って行けば端末がつながる状況にあります。いまは高速化するためにいろいろ検討している段階で、調査なども進めています」と、ICTの広がりに応じたインフラ整備を計画していると話す。

緊急導入からはじまった横浜英和学院でのICT活用は、利用者も利用シーンも増えて順調に進んでいるように見える。しかし、準備を進めていたとはいえ2020年に緊急一挙導入することになったフォローも必要だと柳川氏は言う。

「GIGAスクール構想がはじまった当初からすると、いまは見直しを考える時期が来ていると思っています。たとえば、文科省が出している教育情報セキュリティポリシーに関するガイドラインに則った「情報セキュリティポリシー基本方針」を昨年策定したように、ICTの活用が広がると同時に運用体制も整えていく時期だと考えています」（柳川氏）

各種ルールを整え、守る環境を作っていく目的は、制限を増やすことではない。むしろ積極的な活用を安心して行えるようにするためのものだ。柳川氏は最後に学院全体でICTの活用が広がろうとしているいま、自身の役割が次のようなものであると語ってくれた。

「たとえば、教員が仕事を持ち帰ろうという場合も、決まりがあればそれを許可することができます。また、授業においては教える教員が積極的に、もっといえば楽しくICTを活用してもらうことが“いい授業”につながっていくと思います。私としては、どうしたらICTを安心して、安全な状態で使ってもらえるのかを考えることが、いま注力すべきことだと自覚しています」（柳川氏）

