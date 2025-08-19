ソリューション

エッジからクラウドまで、場所を問わずに変革を加速するための5つの要件とは何か?

マルチクラウド／ハイブリッドクラウドの普及により、IT環境はかつてないほど複雑化している。システムやデータの分散に伴うサイロ化、サステナビリティへの取り組み、巧妙化するサイバー攻撃など、組織のITを取り巻く環境は急速に変化している。こうした状況を踏まえ、組織はエッジからクラウドまで、場所を問わずにトランスフォーメーションを推進し、山積する課題に迅速に対応することが求められている。

クラウドの登場以降、IT環境は劇的に進化し、インフラはかつてないほどの柔軟性・拡張性・迅速性を備えるようになった。これによりインフラ運用の効率化が進み、初期段階ではコストの最適化といった恩恵ももたらされた。その一方で、インフラは必要以上に拡大・分散し、システムやデータのサイロ化が進行している。結果としてIT環境は複雑化し、IT部門の管理負担と維持運用コストがかえって増大するという新たな課題も浮かび上がってきている。

とはいえ組織は進化し続けるサイバー攻撃に対し、ゼロトラストなどの最新の防御策を講じながら、サステナビリティへの取り組みなど、社会的な要請に応え続ける義務を負っている。AIはこのような環境の複雑さを緩和してくれる技術として期待されているが、その開発競争の激化により、状況がさらに複雑化するケースも見受けられる。

イノベーションの創出に注力できる環境を提供するには

では、こうした現状を打開するためにはどうすればよいのか。

回答としては、エッジからクラウドに至る組織のIT環境のどこからでも、トランスフォーメーションを推進できるような環境の構築が挙げられる。これにより、組織のIT運用が最適化され、サイバー犯罪者に脅かされることなく、ビジネスイノベーションの創出に注力できる環境が整うのだ。

* * *

リンク先で閲覧できる資料では、組織がIT環境のトランスフォーメーションを推進することで、従来の課題の多くを解決できることを指摘し、そのための基盤となる新たなIT環境に求められる5つの要件を挙げている。その全要件を高いレベルで満たす最新鋭サーバーと定番サーバーOSがタッグを組んだソリューションも確認できるので、ぜひ参考にしてほしい。

