消防団の活動を支え、従業員の安否確認を可能にする災害情報支援アプリ「め組」シリーズ。現場のニーズをもとに青梅商工会議所が開発した本アプリは、多くの地域で導入が進んでいたが、Google App Engineの世代交代という技術的課題に直面してしまった。クラウドエースの支援のもと、青梅商工会議所はいかにしてこの壁を乗り越えたのだろうか。

現場の声から誕生した防災アプリ「め組」シリーズ

東京・青梅市に拠点を置く青梅商工会議所は、ソフトウェアの開発から保守までを担う事業部を持つ。地域経済の活性化を行う商工会議所は全国に515あるが、情報部門を持つのはわずか数か所。青梅はその一つだ。これまで、「学校給食費収納管理システム」「墓地管理システム」「選挙開票録システム」など、自治体の業務を支援するシステムを開発してきた。専務理事の池田政教氏は、その歴史的背景をこう語る。

「もうすぐ情報部門の開設から50年になります。もともと青梅には大きな工場があり、情報技術の知見が集まる"地の利"がありました。当時の通産省から情報事業をやってみないかと声がかかり、手を挙げたのが始まりです。商工会議所は公益性が求められる組織ですから、認められた範囲内で収益を上げつつ、地域に貢献してきました」（池田氏）

青梅商工会議所 池田政教 氏

現場の声を直接聴き、地域の細やかなニーズに適したシステムを開発する。半世紀にわたって培われた経験をもとに開発されたのが、スマートフォン対応の災害情報支援アプリ「め組」シリーズだ。

シリーズの第一弾、「FIRE CORPS め組」がリリースされたのは2014年。従来、防災無線の情報をメール発信するシステムを運用していたが、スマホの普及に伴い、アプリ化できないかと相談を持ちかけられたことが開発のきっかけだ。

アプリ「FIRE CORPS め組」は、火災発生の通知を受け取ると、その場所を地図上に示す。さらに、その地点から消防ホースが届く距離を円で表示するとともに、消火栓や防火水槽といった水利情報も簡単に確認することができる。

「消防団の方々が活動しやすいように、シンプルで使いやすいアプリを目指しました」（池田氏）

「FIRE CORPS め組」は日本商工会議所でも取り上げられ、注目を集めた。そしてその反響は、新たなアプリ開発へと繋がる。地図上に情報を可視化する技術を応用し、「BCP め組」が誕生したのだ。安否確認のアプリを作れないか、と名古屋商工会議所から声をかけられたことが契機となった。「BCP め組」は、災害が起きた際、従業員の安否と居場所を地図上で確認することができるアプリだ。

「め組」シリーズの営業を担う梶山雅由氏は、近年はとくに防災への関心が高まっていると述べる。

「め組シリーズは現在、関東圏を中心に、関西から九州まで、さまざまな自治体や消防署で導入いただいています。FIRE CORPS め組は元来、消防団向けに開発したアプリでしたが、最近では、災害情報の通知機能などを重要視する地域の利用も増えていると感じます」（梶山氏）

青梅商工会議所 梶山雅由 氏

App Engineのバージョンアップ問題に直面

災害情報支援サービス「め組」シリーズの基盤には、開発当初からGoogle Cloudが採用されていた。アプリ開発の技術面を担当する荻谷厚史氏は、基盤選定の理由を次のように話す。

「当時のパブリッククラウドの中では、Google Cloudが最もスマートフォンとの連携に優れていたのです。アプリ開発の機能が揃っていたこと、そして、Google マップが使いやすいことが、選定の理由でした」（荻谷氏）

順調にユーザーを増やしてきた「め組」シリーズ。しかし、長年の運用の中で、大きな課題が浮上する。

「最大の問題は、Google App Engine のバージョンアップ作業でした。我々のシステムはずっと第一世代で運用してきたのですが、セキュリティや安全性の観点から、第二世代に移行する必要が生じました。しかし、対応するための技術力、そして工数の捻出が難しい状況だったのです」（荻谷氏）

青梅商工会議所 荻谷厚史 氏

Google Cloudのカスタマーサポートに悩みを相談したところ、紹介されたのは、クラウドエースだった。

クラウドエースとの二人三脚でプロジェクトを成功させる

クラウドエースは、Google Cloudのサービスパートナーとして最高位であるプレミアパートナーに認定されており、導入・活用に豊富な実績を持つシステムインテグレーターだ。

青梅商工会議所からの相談を受けた技術チームがソースコードを確認したところ、問題は思った以上に根深かった。PMを務めたクラウドエースの滝澤純一氏は、本プロジェクトの課題をこう解説する。

「め組シリーズはJava8で構築されていましたが、このサポートは近々終了する状況であり、最新のJava21への改修が必要でした。ところがソースコードを調査したところ、Java 8に強く依存したフレームワークが多く使われていたのです。既存機能を同様に稼働させるには、単にバージョンアップするだけではなく、フレームワークから見直し、ライブラリを移行する必要がありました」（滝澤氏）

め組シリーズには長期契約を結んでいるユーザーも多くいるため、サービス提供を途切れさせてはならない。費用対効果を鑑みた上で、青梅商工会議所はクラウドエースへの依頼を決定。2024年8月にプロジェクトはスタートした。

プロジェクト進行において、クラウドエースが重視したのは、丁寧な意思疎通だった。

「キックオフの段階で、週次定例会を提案しました。課題に対してお互いチェックしながら、一歩ずつ着実にプロジェクトを進めていける体制を築くためです」（滝澤氏）

クラウドエース株式会社 滝澤純一 氏

この進め方は、青梅商工会議所に大きな安心感を与えた。

「不具合が起きる可能性や、起きた際の切り戻しの方法など、非常に念入りにスケジュールを管理し、細かく計画を立てながら進めることができました。立場は違えど、『同じチームの一員だ』という一体感や強い信頼感を持てています」（荻谷氏）

今回のバージョンアップ支援は、技術的な知見の獲得にもつながったと、荻谷氏は続ける。

「Google Cloudの管理方法や、Artifact Registryを使った他のアプリの移行の仕方など、多くのことを教えていただきました。これはクラウドエースさんの専門的な知見があればこそだと思います」（荻谷氏）

さらに2024年10月からは、クラウドエースの提供する「Google Cloud導入支援カスタマーサービス」も利用を開始。Googleとの直接契約からクラウドエース経由でのGoogle Cloudの利用に切り替えたことで利用料金の3%割引に加え、円建て請求書での支払いが可能になり、コスト最適化と経理業務の効率化にも繋がっている。

一人でも多くの人に届く防災DXを

クラウドエースの池田元氏は、今後、公共セクターにおけるGoogle Cloud活用を、情報提供という側面からも支援していくと語る。

「デジタル庁をはじめとする官公庁がGoogle Cloudの利用を推進する中で、公共セクターの活用は年々増えています。生成AIやGoogle マップの進化など、最新の情報をいち早く提供することによっても、青梅商工会議所様の情報事業を支援して参ります」（池田氏）

クラウドエース株式会社 池田元 氏

バージョンアップを成功させ、新たなスタートを切った「め組シリーズ」のこれからを、梶山氏は次のように展望する。

「め組シリーズは、あえて必要なものだけに機能を絞った低価格なアプリです。まずはミニマムな機能で、一人でも多くの人に活用してもらうことが大切だと考えています。今後も引き続き現場の皆さんの声を聞きながら、機能改修を検討していきます」（梶山氏）

商工会議所という地域に根ざした組織が生み出した、防災DXの取り組み。安心・安全な社会の実現に向けて、クラウドエースはこれからも頼もしいパートナーとして伴走していく。

