データメッシュによる分散型データ管理を実践する上で、注意すべきポイントとは?

近年人気が高まっているデータ管理手法である「データメッシュ」だが、この分散型のデータ管理で成果を挙げるためには、単にテクノロジーを刷新するだけではなく、データアセット指向のマインドセットを組織全体に定着させた上で、ガバナンスを効かせる必要がある。

データメッシュとは、ドメイン（部門や拠点など）ごとにデータを分散して管理・運用する手法のことだ。基本的には「信頼できる唯一の情報源」として、あらゆるデータを単一のデータレイクやデータウェアハウスなどに集約する、中央集権型のアプローチが一般的とされているが、データメッシュはそれとは正反対のアプローチと言える。

データメッシュのような分散型データ管理を採用するメリットとしては、すでにドメインごとに構築されたデータ管理環境を大きく変更する必要がないことが挙げられる。組織の規模が大きくなればそれだけ、単一の基盤にデータを集約することには莫大な工数やコストがかかってしまうため、それを回避しながら、スムーズなデータ活用・共有を実現するというのが、データメッシュの基本的な考え方となる。

このデータメッシュの構築に際しては、単にテクノロジーを刷新するだけではなく、データアセット指向のマインドセットを組織全体に定着させるという、組織文化の変革も必要になる。また、特定の部門や拠点からスモールスタートすることで、分散型手法が適しているのか、中央集権型手法が適しているのかを見極めておきたい。さらに、データメッシュによってどのような成果を挙げることを期待しているのか、その目的を明確化することも重要になる。

本コンテンツでは、データメッシュの実践に際して推奨される6つのアプローチと、世界的な定番となっているデータ活用プラットフォーム製品を使ったデータメッシュ環境構築のポイントについて解説している。併せて、データメッシュ環境の構築に際して避けて通ることができない、異種テクノロジー、異種データの運用、取り扱いの注意点についても解説しているので、参考にしてほしい。

