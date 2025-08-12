AIエージェントの実装、将来的な統合に向けて、押さえておくべき5つの原則とは?

ソリューション

人工知能を使用して、自律的にタスクを実行できるコンピュータプログラムの一種であるAIエージェント（エージェント型AI）。すでに多くの組織が投資を始め、実用化も進みつつあるが、そのビジネス価値を最大限引き出し、組織が市場における優位性を獲得するためには、原資となるデータや学習モデルの品質をいかに担保するかが重要になる。

大企業の経営幹部を対象とした調査で、10%の組織がすでに使用を始めており、半数以上が近々にこれに追従する予定であると回答しているのが、AIエージェントだ。このテクノロジーは、特定のビジネス機能に特化して自律的に動作すること、意思決定能力を有していることが、既存のAI／生成AIとの大きな違いとなる。

AIエージェントがバズワードとなっている理由として、定型的な業務の自動化をはじめ、意思決定プロセスの合理化と適正化、製品リリースまでのリードタイムの短縮、さらなるイノベーション機会の創出など、組織にさまざまなメリットをもたらすことが挙げられる。この原資となるのはデータであり、データや学習モデルの品質が、AIエージェントによる成果物の品質に直結する点は、他のAIテクノロジーと同様だ。

AIエージェントの実装や活用において留意すべきは、データの精度はもちろん、その効率性とガバナンスをいかに確保するかという点だ。汎用性の高いデータや、そうしたデータに基づいた学習モデル、LLMを利用するAI／生成AIとは違い、AIエージェントは企業データや個人データを直接的に扱うため、特にガバナンスの確保やデータの保管方法について細心の注意を払う必要がある。

本コンテンツでは、AIエージェントの基本を解説するとともに、一部の先進的な企業では部門ごと、業務ごとの導入が進み、将来的にはそれらが統合される見込みであるとレポートしている。併せて、AIエージェントの実装に際して押さえておくべき5つのポイントや、そのデータ基盤に求めるべき3つの要件、推奨されるデータプラットフォームが確認できるので、ぜひ参考にしてほしい。

