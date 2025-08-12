ソリューション

企業にとってエンゲージメント向上は必須の取り組み。実効性・再現性の高い組織変革を進めるには

昨今の労働市場では、産業全体におけるサービス業の比率の高まり、少子化の進行を受けて、優秀な人材の獲得競争が激しくなってきた。さらに人的資本の可視化が求められる背景もあり、「エンゲージメント」という指標がますます注目されてきている。

企業・組織がエンゲージメント向上に取り組むことで、退職率の低下に寄与するだけでなく、売上、ROE（自己資本利益率）、労働生産性、営業利益率、PBR（株価純資産倍率）が向上する傾向にあるという。

しかし、エンゲージメントを向上させるには、まず組織の現状を定量的に可視化したり、従業員による企業への理解や愛着の度合いを把握したりする必要がある。その上で改善施策の計画を立て、施策を実行することになるが、継続的に改善サイクルを回す難しさに直面している企業・組織もあるようだ。

理論や実績に基づいたアプローチとは

そこで求められるのは、理論や実績に基づいた包括的な取り組みといえるだろう。

国内12,650社、509万人ものデータに基づいた調査結果や、心理学・行動経済学・社会システム論などの学術をベースとした組織変革技術、豊富な実績を備えたコンサルティングによる知見を得ることで、実効性・再現性の高い施策が可能になる。

リンク先から閲覧できる資料では、エンゲージメントを向上させるためのアプローチについて解説している。日本たばこ産業、日本航空、日立製作所、コニカミノルタなど、さまざまな企業で組織変革を支援してきたソリューションの詳細が確認できるので、ぜひご覧いただきたい。

