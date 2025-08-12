ソリューション

その手続き、企業成長を妨げているかも? 非効率な入退社手続きが生む"悪影響"とは

人事・労務担当者の多くが入社手続きについて、さまざまな悩みを抱えている。煩雑な手続き、他拠点・多店舗への書類の送付コストや時間のロス、内定者からの問い合わせや書類の不備への対応、紙書類の管理・更新……。しかもこうした負担は人事・労務担当者だけの問題に留まらない。

雇用契約書やコンプライアンスに関する誓約書など、入社手続きにおいては数多くの書類を取り扱う必要がある。そうした各種書類の準備・回収・転記といった煩雑な作業に追われる人事・労務担当者の負担は大きいだろう。

ただし書類を通じた煩雑なやり取りがもたらす弊害は、人事・労務担当者の問題に留まらない。内定者にとっての入社体験が棄損され、組織への帰属意識が低下してしまう恐れもあるのだ。

煩雑な書類・情報のやり取りが内定者の入社体験を棄損

実際、入社時に必要な書類や情報は、入社当日に持参するものもあれば、事前にメールで提出するものもある。

そうした中で、内定者が「この書類には何をどう記入すればよいのか」「いつ・どのように提出をすればよいのか」といった疑問に直面する場面は少なくないのではないか。

リンク先から閲覧できる資料では、煩雑な入社手続きが人事・労務担当者の業務負担になるだけでなく、内定者のエンゲージメント低下につながる可能性があることを解説している。こうした課題を解消するためのアプローチも確認できるので、ぜひとも参考にしてもらいたい。

