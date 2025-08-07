テレワークや外出先からの業務が当たり前となった今、Microsoft 365のようなクラウドサービスを最大限に活用するには、安定したリモートアクセス環境が不可欠である。しかし、TeamsによるWeb会議やSharePointでのファイル共有、Outlookでのスケジュール管理など、日常業務の多くがクラウド上で行われる中で、「通信が切れる」「遅い」といった悩みは、尽きることがない。また、通信速度だけでなく、セキュリティも見逃せないポイントだ。セキュアな通信を維持しつつ、速度や安定性は保ちたい――。これは企業規模や業種を問わず、多くの現場で共通している要望であるといえるだろう。

今回は、こうした状況を打破できる一つの選択肢について紹介する。

リモート環境で起こりがちな問題

リモートワークにおいて最も多い課題は、「通信の不安定さ」である。自宅や外出先ではネットワーク環境が整っていないことも多く、Web会議が途切れたり、ファイルのダウンロードに時間がかかったりした経験を持つ方も多いだろう。また、従来型のVPNでは、接続のたびにその都度手動で設定を行う必要があり、ユーザーに多分なわずらわしさを感じさせるものとなっている。

また、VPNを経由すると通信が遅くなるケースもある。Web会議中にVPNを切断して対応するというケースも見られるが、社内リソースへのアクセスが制限されるため、業務効率が著しく低下したり、セキュリティ面でリスクにさらされたりすることが考えられる。あまりおすすめできる手法ではないだろう。

IIJフレックスモビリティサービス/ZTNAとは

こうした課題を解決するのが、IIJが提供する「IIJフレックスモビリティサービス/ZTNA」だ。本サービスは、クラウド型のリモートアクセスソリューションであり、「切れない通信」と「ゼロトラストセキュリティ」を両立することを目的としている。

「切れない」を実現する技術

通信品質が悪い環境でも高品質で高速な接続を維持できるには、いくつかの理由がある。まず一つは、UDPベースのプロトコルだ。IIJ独自のプロトコルにより、応答速度に影響されない通信を実現している。二つ目は、エラー訂正機能だ。一般的なSSL-VPNと比べても、パケットロスを1/12にまで抑えている。三つめは、特殊なデータ圧縮方式だ。実際に、14.3MBのファイルをLTE経由で転送した際の速度比較では、他社サービスに比べて圧倒的な高速性を示している。

また、VPN再接続機能により、通信断が発生しても接続ステータスを維持できるため、ユーザーが再接続操作を行う必要がないのも特長だ。これにより、Web会議など、業務に直結する通信の安定性を大幅に向上させることに成功している。

「ゼロトラスト」を実現する制御機能

セキュリティ面においても大きな安心を誇るのが、「IIJフレックスモビリティサービス/ZTNA」だ。ZTNA（Zero Trust Network Access）により、ユーザーの端末状態や接続環境に応じたアクセス制御を可能としている。具体的には、IPアドレスやポート、アプリケーション、SSIDなどの条件に基づいて、通信のブロックやルーティング変更、スプリットトンネルの適用が行えるのだ。

これにより、例えば「ZoomはVPN経由にしない」「社内リソースはVPN経由でのみアクセス可能」といった柔軟なポリシー設定が可能となる。いちいち通信を切り替えることもなくなるため、そのスムーズさは、もはやユーザーにリモートアクセスであることを意識させないほどだ。まさに業務効率とセキュリティの両立が実現できる仕組みであるといっていいだろう。

可視化と管理のしやすさ

さらに、端末にインストールされたエージェントが、すべてのトラフィックを可視化。通信状況の分析やトラブル診断を支援している。「誰がどのアプリケーションでどのサイトにアクセスしたか」や、「使用率の高いユーザーやデバイスはどれか」といった情報も、ダッシュボードを見れば一目瞭然だ。管理者の運用負荷も軽減されるだろう。

たしかな実績と導入事例

ここまでIIJフレックスモビリティサービス/ZTNAの優位性に触れてきたが、実際に多くの企業で導入されており、「止まらない業務」「切れないVPN」「快適なテレワーク環境」の実現に貢献している。

ユーザーアンケートでは、実に90%ものユーザーが「導入によりリモートアクセスが快適になった」と回答しており、その信頼性と満足度の高さがうかがえる。

Microsoft 365などのクラウドサービスを最大限に活用し、快適な業務環境を構築するためには、リモートアクセス環境の整備が欠かせない。そんななか、IIJフレックスモビリティサービス/ZTNAは、「切れない通信」と「ゼロトラストセキュリティ」を両立し、ユーザーの利便性と管理者の運用効率を高める理想的なソリューションであるといえるだろう。

テレワークが常態化する今こそ、IIJのリモートアクセスサービスで、安心・快適な業務環境を手に入れてみてはいかがだろうか。

