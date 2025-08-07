多くの中小・中堅企業がDXに取り組んでいる。しかし、業務効率化や生産性向上といった成果は出ているものの、ビジネス改革のような大きな成果にはいまだにつながっていないことがほとんどだ。

その理由は、情報の分断と属人化にあるという。この課題を解決するのに有効な手段のひとつが、ノーコードツールによるシステムとデータの連携だ。

7月16日～17日に開催された「日本DX大賞サミット＆アワード」に、サイボウズの蒲原大輔氏が登壇。同社が提供するノーコードツール「kintone（キントーン）」を活用したDXの進め方と、具体的な事例について語った。

サイボウズ株式会社の蒲原大輔氏

ビジネス変革に至らない中小・中堅企業DXの課題

蒲原氏はまず、情報処理推進機構（IPA）の「DX白書2023」を引用し、次のように現状を説明した。

「多くの中小・中堅企業は、アナログデータのデジタル化や業務効率化といったDX施策では成果を上げています。しかし、新しい製品・サービスの創出や顧客価値の再設計によるビジネスモデルの抜本的な変革まで実感している企業は、まだ2割程度にとどまります」（蒲原氏）

なぜ中小・中堅企業のDXは、ビジネス変革を起こすところまで至らないのか。同氏はその原因について、「情報の分断と属人化」を挙げる。

多くの企業では、DXの一環として人事管理システムや経費精算システムといったシステムを各部署に導入しており、一定の成果は上げている。しかし、そうしたシステムに収まらない自社独自の業務や要件については対応しきれないため、紙やExcelといった既存のやり方で運用しているのだ。それにより、二重入力や検索性の低さによる生産性の低下といった事態を招いてしまっているのである。

また、さまざまなツールにデータが分散しているため、社内のデータを経営に有効活用できていない点や、柔軟にシステムの変更ができず、外部環境の変化に対応できない点も課題になっている。

では、このような課題を、どのように解消していけばいいのか。

「分断したシステムとデータを束ね、各部署がすでに導入しているシステムとも連携できる情報共有プラットフォームを導入することが望ましいと言えます」（蒲原氏）

紙やExcelといった業務をプラットフォーム上に集約し、基幹システムとも連携。データや業務プロセスを連携させることで、生産性を高めていくという提案である。

ビジネスの変化に迅速に対応可能なノーコードツール「kintone（キントーン）」

蒲原氏が提案する仕組みを構築するために、効果的なのがノーコードツールだ。最大の強みは、ビジネスや業務の変化に合わせて迅速かつ柔軟に対応できる点にある。

「従来型、特にウォーターフォール型のシステムの場合、システムを改修しようと思ったら、業務要件を整理してベンダーと共通認識をとり、見積もりを出してもらって、予算をとって……と、時間もお金も非常にかかります。それでは、ビジネスが変化した際に、システムを柔軟に追従させることができません。結果として、運用で何とかすることになってしまい、生産性が低下してしまうのです。一方、ノーコードツールであれば、プログラミングが不要なので、自社の社員がシステムを構築・改修できます。これにより、ビジネスの変化にも迅速に対応できるのです」（蒲原氏）

では、ノーコードツールをどのように選定すればいいのか。蒲原氏がポイントとして挙げるのは、「現場業務に必要な機能が網羅されているか」、「現場担当者が開発・運用できるか」、「他システムと柔軟に連携できるか」の3点である。

現場業務を網羅できていないと、一部の領域は別のツールを使うことになり、ノーコードツールを生かしきれない。現場担当者が使いこなせないと、構築や改修をベンダーに任せることになり、従来型のシステム構築に逆戻りしてしまう。他システムと連携できないと、結局は二重入力や検索性の低下といった問題が解決できないのだ。

こうしたポイントを踏まえたうえで、同氏はサイボウズが提供するキントーンについて紹介した。

キントーンを活用し、業務効率化から新規事業の創出まで成し遂げたシンセイアート

キントーンは2011年にリリースされたノーコードツールである。プログラミングすることなく、ドラッグ&ドロップによる直感的な操作で、システムを構築できるのが特徴だ。

具体的な機能としては、データベースとデータ活用、各種申請や承認などのワークフロー、社内のコミュニケーション機能、リマインダー、アクセス権の設定機能など、チームで仕事をするうえで必要な機能が網羅されている。

また、数百社に及ぶパートナー企業が提供するプラグインを使用することで機能を拡張したり、JavaScriptやAPIを用いてプログラミングによるカスタマイズができたりする点もキントーンの大きな強みだ。

蒲原氏によると、キントーンのユーザーのうち、実に93%が非IT部門だという。ITスキルに長けた社員だけが使いこなせるツールではなく、営業や人事といった現場の社員主体で活用できるシステムなのだ。

講演では、キントーンを活用した中小・中堅企業の組織変革事例として、広島県の印刷会社・シンセイアートのケースが語られた。

2021年、長年使っていた印刷会社向けの基幹システムの保守が終了したことを受けて、シンセイアートではキントーンを導入。当初はキントーンによる開発を外注しようと考えていたものの、業務の複雑性が高かったこともあり、キントーンのパートナー企業の伴走支援を受けながら自分たちでシステム構築を目指すことにした。

最初に完成したのは、作業指示書アプリだ。このアプリ化の効果は大きく、運用開始後には工場長の作業時間が年間110時間削減され、紙の使用枚数も年間1万8000枚削減されるという成果を得た。

一方で、運用を開始する前段階で課題もあった。工場長はもともと作業指示書をExcelで作成しており、それをキントーンに置き換えたかたちだったが、依然として経理担当者は作業指示書を基幹システムに入力していたのだ。そのため、キントーンと基幹システムで二重入力が発生してしまうことがわかっていた。

そこで、シンセイアートではオービックビジネスコンサルタントが提供する「奉行クラウド」を導入。奉行クラウドはキントーンとの連携が可能であり、ボタンひとつでデータを共有できる。これにより、経理担当者の作業時間が60分から3分に大幅短縮。結果として、年間作業時間を250時間削減できる大きな成果につながった。

属人化を防ぐため、社内の推進体制も強化した。若手メンバー3名が加わり、「kintone部」を立ち上げた。週1回の勉強会を通して、キントーンを活用した業務改善が社内に広がっていった。

こうした業務効率化により生まれたリソースを、シンセイアートは新規事業開発に振り分けた。その結果、オリジナル商品の開発や販売といった新たなビジネスを創出できたのだ。この新規ビジネスを運営するシステムにもキントーンが活用されており、これこそ真の意味でDXが実現できた例と言えるだろう 。

多様なユーザーが多様な情報を扱えるワンプラットフォームを目指して

蒲原氏は、シンセイアートの成功のポイントを3つ挙げる。「最初の一歩として、伴走者の支援を得て成功体験を獲得できたこと」、「社内で活用できるメンバーを増やすことが、継続的・全社的なDXにつながったこと」、「クラウド型基幹システムとの連携で、さらなる生産性向上を実現したこと」である。

シンセイアートの事例でも示されたように、キントーンは多くの中小・中堅企業のDXの鍵を握るサービスだ。そんなキントーンが次のビジョンとして掲げるのが、「多様なユーザーが多様な情報を扱えるワンプラットフォーム」である。

「各種システムとの連携性を強化し、キントーンに社内データを蓄積できるようにしました。そのデータを活用したAI機能の提供も開始しています。AIにより、生産性の向上や経営判断の改善、変化への対応といった価値提供を行っていきたいと考えています」（蒲原氏）

講演で語られたように、中小・中堅企業ではデータのデジタル化や業務効率化は進んでいるものの、新しい価値創出やビジネスモデルの変革までは至っていない企業はまだまだ多いのが現状だ。

そうした課題を解決する有効な手段のひとつが、非IT部門でも簡単に使えるノーコードツール・キントーンである。キントーンと各種システムの連携により業務を効率化し、生まれたリソースを活用することで、新規事業の創出などの、真の意味でのDXを実現できるだろう。

