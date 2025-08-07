ソリューション

「年上の部下は指導が難しい」「男性の方が論理的」といった無意識の思い込み(アンコンシャス・バイアス)は、働く人同士の意思疎通を阻害し、組織としての生産性を損なう要因の一つになっていると言われている。このような無意識の思い込みを完全になくすことは難しいものの、一人ひとりがその無意識を自覚した上で変容していけば、働きやすく成果を挙げやすい職場づくりにつながるはずだ。

ダイバーシティ(多様性)、エクイティ(公平性)、インクルージョン(包括性)という3つの要素の頭文字を組み合わせた言葉が「DE&I」だ。これは、さまざまな背景を持つ人々が働く組織において、一人ひとりに合った対応や環境を整えることで、誰もがいきいきと活躍し、継続的に成果を出せるようにするという考え方である。近年では、組織全体の生産性を高める手段として、研修やeラーニングによるDE&Iへの取り組みを行う企業も増えている。

しかし、誰もが潜在的に抱えている「無意識の思い込み」が、DE&Iの実践を阻む大きな壁となっているという指摘もある。たとえば、「部下は年下の方が扱いやすい(ゆえに年上の部下は指導が難しい)」「時間をかけるほどよい成果が出せる(ゆえに時短勤務者には重要な仕事を任せづらい)」といった考えは、無意識の思い込みの典型例といえるだろう。こうした思い込みを完全に排除することは難しいものの、無自覚でいることが偏った判断や対応を招く以上、それを放置することは望ましいことではない。

「無意識の思い込み」をスコア化。アンコンシャス・バイアスのチェック・トレーニングツール

この思い込みを解消し、真の意味でのDE&Iを実践するためには、一人ひとりが「無意識の思い込み」を自覚した上で、自らの行動を変容させる必要がある。こうしたニーズに応えるべく登場したのが、AIを活用するコミュニケーショントレーニングツールだ。このサービスでは、業務上でよくあると考えらえる相談への回答をAIが診断し、無意識の思い込みの押しつけ度合いをスコア化してくれるため、個々の受講者ごとに最適化されたフィードバックを得ることが可能となる。

リンク先から入手できる資料では、どのようなトレーニングを受けることができるかイメージできる実際の受講画面を掲載している。また、女性活躍施策の推進、新任管理職のトレーニングなど、このサービスのユースケースも併せて紹介しているので、参考にしてほしい。

