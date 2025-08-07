レポート

サービスの信頼性と迅速なリリースを両立するには。オブザーバビリティが果たす役割に迫る

デジタルサービスの質は企業の競争力を左右する重要な要素となるが、システムの複雑化・高度化が進んだことで、その維持が難しくなっている。そこで注目したいのが、システム全体を把握し、問題の原因特定と改善を迅速に行うための手段である「オブザーバビリティ」だ。

オブザーバビリティは可観測性などと訳され、SRE（サイト信頼性エンジニアリング）の実現において欠かせない手段となる。

従来、サイト（サービス）の運用チームは障害を減らすことに専念し、開発チームは新機能を出すスピードを重視していた。SREは運用と開発を対立ではなく両立へと導いて、サイトの信頼性をエンジニアリングするためのアプローチであり、高い信頼性と迅速なリリースを可能にしてくれる。

SREの実現に欠かせないオブザーバビリティ

そんなSREの実践においては、まずユーザーにとって大切な体験を見極め、例えばページの表示速度やエラー率、処理の成功率など数値化できる指標をピックアップし、それらを正確に測定可能な環境を整備することが必要だ。

この計測の仕組み、すなわちオブザーバビリティがなければ、多くの施策が勘や推測に頼ることになってしまう。実際のサービスレベルを継続的に測定・把握できる状況が用意されて、ようやくビジネス部門をはじめとする関係者と、何をどこまで改善するべきかという議論が可能になる。

リンク先から閲覧できる資料では、SREの実現におけるオブザーバビリティの重要性や、その実践に向けて過度な目標を設定することの弊害などを解説している。併せて、クラウド移行がもたらす価値や課題、そこでもオブザーバビリティが求められる理由が確認できるので、ぜひ参考にしていただきたい。

