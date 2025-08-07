業種や規模を問わず、多くの企業、組織にとって生成AI活用は喫緊の課題といえる。本稿では、生成AI活用を推進するうえで欠かせないツールの1つとなる「ワークステーション」に着目。NVIDIA BlackwellアーキテクチャのGPUを搭載可能な最新ワークステーションを発表した日本HPと、ワークステーションのレンタルサービスを展開するオリックス・レンテックの担当者に話を伺った。パブリッククラウドだけでなく、ローカル環境でのAI処理が求められるようになってきた現状を踏まえ、GPUサーバーに近い性能を持つ最新ワークステーションを導入するメリットとは？

“キャズム”を乗り越え普及期に入った生成AI活用で、ワークステーションへの注目が高まる

ビジネスにおける生成AI活用は一過性のブームを越えて普及期に突入しつつある。膨大なコンピューティングリソースを必要とする生成AI活用ではパブリッククラウド上のリソースを活用したサービスが主流だが、昨今では端末側で処理を行うオンデバイスAIや、社内のGPUサーバーで学習を行うローカルLLM（大規模言語モデル）、またはSLM（小規模言語モデル）といったローカル環境での活用に取り組む企業・組織も増加傾向にある。こうした流れの中で注目を集めているのが、高性能化が進むワークステーションによる生成AI活用だ。ワークステーションをコアとしたAI/データサイエンスの市場開発を担当する日本HP エンタープライズ営業統括 ソリューション営業本部 ワークステーション営業部 AI/DS市場開発担当部長の勝谷 裕史 氏は、生成AI活用の現状について次のように語る。

「これまでは、自分で生成AIについて調べて、必要な環境を構築するアーリーアダプター層における活用が多い印象でしたが、最近では生成AIの活用が“キャズム”を乗り越え、普及期に入ったと考えています。本格的にビジネスで生成AIを活用するためには、当然ながらIT投資が必要となるため、投資判断を仰ぐための材料として競合他社の事例や動向を気にされる企業が増えてきました」（勝谷氏）

日本HP エンタープライズ営業統括 ソリューション営業本部 ワークステーション営業部 AI/DS市場開発担当部長 勝谷 裕史 氏

パブリッククラウドだけでなく、ローカル環境でのAI処理が求められるようになってきたことが、ワークステーションならびにワークステーションの生成AI活用が注目される要因の1つと勝谷氏。「クラウドAI、もしくはオンプレミスのGPUサーバーで学習したモデルを、オンプレミスの高プライバシー領域やインターネットに接続できない場所で使う場合に、ワークステーションで推論処理を行いたいと考える企業が増えてきています」と説明する。

業界トップクラスの保有資産数を誇るオリックス・レンテックも、ワークステーションの性能向上に伴い、生成AI活用における役割が確立しつつあると分析している。オリックス・レンテック ICT事業推進部 購買第二チームの田中 智也 氏は「ワークステーションの性能は日進月歩で向上しており、今までデータセンタークラスのサーバーでLLMやSLMの学習をさせていたものを、最新のワークステーションで行いたいという企業も増えてきている印象です」と市場動向に言及。「日本HPの最新ワークステーションもそうですが、基本スペックやGPU性能だけでなく、拡張性も向上した製品が市場に出てきており、ワークステーションの活用範囲はさらに拡大していくと予想しています」と語る。

オリックス・レンテック ICT事業推進部 購買第二チームリーダーの石原 稔 氏も、ワークステーション市場の変化を実感している。

「タワー型（デスクトップ）とモバイル型に分けて考えてみると、使い方が二極化していると感じています。モバイル型はPCを代替する、いわゆる標準機として使ったり、SaaSのエンド寄りのAIサービスを使う端末として利用したりといった使い方が中心になります。一方タワー型は、AI開発や膨大な計算処理が必要な用途で使われることが多い印象です。Windows 11 のマイグレーションに伴い、ワークステーションのリプレイスを検討している企業では、SLMやRAG（検索拡張生成）の処理などを考慮してGPU性能を求めるケースも増えてきています」（石原氏）

オリックス・レンテック ICT事業推進部 購買第二チームリーダー 石原 稔 氏

レンタルサービスを利用することで、ワークステーションでの生成AI活用“チャレンジ”も容易に

データセンタークラスのGPUサーバーは部署単位での導入が難しく、“AIの可能性を試してみる”といったアプローチで利用するにはハードルが高い。一方、レンタルでのワークステーションならばPC製品と同じで部署単位での導入も容易。最新モデルならば、使い方によって一世代前のGPUサーバーと同等の性能を発揮するケースもあり、コストパフォーマンスは非常に高い。さらに机上にも置けるコンパクトなモデルも選択可能と、設置の自由度も大きなアドバンテージとなる。

「一般的な企業における年間のIT投資額はおおよそ売上の1％以上で、大変ざっくりとした計算ですが、たとえば10億円企業であれば1千万円以上になります。我々は、生成AIの投資はそのなかの10～20％程度と想定しており、こうした金額感で考えると、ワークステーションへの投資は妥当なところにきていると思います。特に最新ワークステーションでは、NVIDIA BlackwellアーキテクチャのGPU搭載モデルがラインナップに加わり、今までGPUサーバーレベルでしか対応できなかった処理も行えるようになっています」（勝谷氏）

GPUサーバーと比較すると、調達面でもワークステーションに軍配が上がる。PCと同様のプロセスで導入できるため、短期間で運用を開始できるのは大きな魅力。スピード感が重要な生成AI活用においては見逃せないアドバンテージとなる。

とはいえ、PCと比べるとワークステーションの価格は安いとはいえず、いわゆるPoC的な使い方で導入するのはハードルが高いのも事実。そこで注目したいのが、オリックス・レンテックが展開しているワークステーションのレンタルサービスだ。

「一括で購入する予算を確保するのが難しい場合は、サブスクリプション的に利用できるレンタルサービスが有効です。検証用に短期間使いたいといった企業から、標準機として長期間にわたって使い続けたい企業まで、幅広いニーズに対応したサービスとなっています。あとからGPUやメモリ、ストレージを増やす場合も、容易に増設や機種の入れ替えができるオプションを用意しています」と田中氏はサービスの特長を説明。石原氏も「初期導入サービスも提供しており、製品が届いてからすぐに使えることも、生成AI活用におけるアドバンテージだと考えています」と同社が提供するサービスの強みに言及する。

ICT機器レンタルの市場を牽引する同社のサービスは、納期に関しても優位性がある。「事前に需要を予測したうえで製品を購入しており、すぐに使いたいという声にも応えられる体制を構築しています」と田中氏は語り、日本HPが発表した最新ワークステーションにも順次対応していく予定と話す。

一世代前のGPUサーバーと同等のAI性能を発揮、Blackwellを搭載した最新ワークステーションの実力

前述したとおり、日本HPではNVIDIA RTX PRO 6000 Blackwellを搭載可能な最新ワークステーションを発表し、ラインナップの拡充を図っている。勝谷氏はBlackwellを搭載できるメリットについて、こう語る。

「NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwellの特徴は、GPUメモリが倍増していることです。一世代前のAdaでは最大48GBだったものが、Blackwellでは最大96GBと、2倍のGPUメモリを搭載できるようになりました。これにより、今まで動かなかった生成AIのモデルが動くようになり、より幅広い用途での活躍が期待できます。特にBlackwell Max-Q Workstation Editionは最大消費電力が300Wで、4枚のGPUを搭載しても1200Wで動作します。弊社の『HP Z8 Fury G5』は2250Wの電源ユニットを搭載しており、CPUやメモリ、SSDの消費電力を含めても安定動作が可能です。Blackwell Max-Q Workstation Editionを4枚使えば、前述したように一世代前のGPUサーバーと同等のAI TOPSを実現できます」（勝谷氏）

田中氏も、「スペックを見るかぎりLLMの処理では非常に大きなパフォーマンス向上が見込めます」と期待を口にする。

オリックス・レンテック ICT事業推進部 購買第二チーム 田中 智也 氏

日本HPの最新ワークステーションでは、コンパクトなデスクトップモデルのHP Z2シリーズで Blackwell世代のGPU（シングルGPU）に対応し、フラッグシップモデルのHP Z8 シリーズとミッドレンジモデルHP Z6シリーズではマルチGPUに対応する。標準機としてオフィスの机において利用するのであればHP Z2シリーズ、GPUサーバーに近い使い方を想定しているのならばHP Z8 シリーズと、用途に応じて選択することできる。

最新ワークステーション×レンタルサービスの組み合わせは、生成AI活用における1つの“解”となる

オリックス・レンテックでは、NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwellを搭載したHP Z2 シリーズやHP Z8 Fury G5をレンタルサービスで提供していく予定。短期・長期で利用できる柔軟性とコスト面での導入しやすさは、 Blackwellを搭載した最新ワークステーションを使いたい企業にとって見逃せない選択肢となる。石原氏と田中氏は、ワークステーションの導入・リプレイスを検討している企業担当者に対してメッセージを送る。

「まずは触れてみることで、何が必要なのかが見えてくると思います。弊社のレンタルサービスならば、日本HPの最新ワークステーションを使ってPoCを実施したいというニーズから、本番機としてのLCM（ライフサイクルマネジメント）的な運用まで、さまざまな使い方に対応できます」（田中氏）

「日本HPのワークステーションは、性能の高さはもちろん、信頼性・堅牢性が非常に高くレンタルサービスに好適な製品と考えています。また、お客様のご要望に合わせた柔軟な提案ができますので、ぜひ気軽に相談いただければと思います」（石原氏）

日本HPも、自社のワークステーションとオリックス・レンテックのレンタルサービスのシナジー効果に期待している。

「生成AI活用において企業に求められているのは『飛びつく力』です。『今は生成AIに勢いがあって日々進化しているので、少し落ち着いてから取り組もう』などと考えていると、いつまで経っても着手できず、競合他社に後れを取ることになってしまいます。その意味では、PoCも本格運用にも活用できるレンタルサービスを利用するのは効果的だと思っています。デスクトップだけでなく、モバイルワークステーションも利用できるので、幅広い用途で活用できると思います」（勝谷氏）

[PR]提供：オリックス・レンテック、日本HP