人材派遣会社の現場は、山のような業務に追われている。特に多くのスタッフを抱える企業にとっては、「スタッフとの連絡」は欠かせない業務である一方で、担当者の大きな負担ともなっている。超過残業の元凶ともなっているこの問題は、どうすれば解消できるのだろうか？

本記事では、500名超のスタッフを抱えるA社が定額制のスマホアプリ「apseedsポータル」を導入した事例を紹介する。スタッフへの連絡に費やす時間を削減しただけでなく、スタッフの定着率をも向上させた、驚くべきDXの裏側とは――。

「電話は出ない、メールは届かない」

500名以上のスタッフを抱え、中堅人材派遣会社として長年の実績を持つA社。しかし、その社内には疲弊が拡がっていた。ひとりの営業担当者の業務範囲は、求人広告の作成から採用面談、派遣先の開拓、そして100人近い派遣スタッフの管理と、多岐に渡る。アナログな作業で全てをこなしていくには、もう限界だった。

「とくに大変だったのは『スタッフさんへの連絡』です。とにかく時間を取られていました」

A社の営業部長は、当時をそう振り返って苦笑する。電話をかけても、知らない番号からの着信を怪しまれ、メールは迷惑メールとして振り分けられてしまう。LINEは便利だったが、おもにプライベートで利用されるせいか、仕事の連絡は通知オフにされてしまうようになった。

コミュニケーション不全は、派遣スタッフの定着率にも悪影響をもたらす。派遣という働き方は、構造的に孤独に陥りやすい。派遣先の社員とは距離があり、悩みを打ち明けてしまえば、評価が下がるかもしれない。心理的に孤立し、仕事から離れてしまうケースが発生していた。

「たまに『最近暑いけど、体調どう？』と声をかけるだけでも、かなり違ってくると思います。しかし、その一声をかける余裕が、当時の私たちにはありませんでした」

さらに、書類の回収も一苦労だった。雇用契約書や個人情報の取り扱いに関する誓約書などは、確実に回収するよう労働局から指導される。しかし、郵送しても中身を見ずに捨てられてしまったり、住所変更届がなく、宛先不明で戻ってしまうケースが続出。催促が営業担当者のさらなる負担となっていた。

派遣スタッフとのビジネスコミュニケーションを、なんとか効率化できないものだろうか？

そんな悩みを抱えていたA社が出会ったのが、派遣会社向けの業務スマホアプリ「apseedsポータル」 だった。

「飲み会の席で、いろんな派遣会社が使っていると聞いたんです。シニアのスタッフさんもいるし、スマホアプリは使いこなせるかな？ とはじめは不安だったのですが、値段も安価なので、ひとまず使ってみることにしたんです」

圧倒的なコストパフォーマンスと、派遣業界を熟知した機能性

多くのビジネスチャットツールは、利用するID数に応じて課金される。ムダな課金が発生しないようにしたいが、頻繁にスタッフが増減しては管理が難しい。

「その点、apseedsポータルは、スタッフさんが何名増えようとも安価な定額制で利用できるようになっています。これは大きいです」

売上の源泉である登録スタッフは、一人でも多く確保しておきたい。安心して全スタッフにアプリを提供できるapseedsポータルの定額制は、まさにA社が求めていた料金プランだったのである。

そして機能面でも、A社が抱える課題を、想像以上に解消してくれるものが備わっていた。

① 業務連絡がスムーズに



派遣スタッフは、アプリから登録するだけで、専用メッセージが受け取れるようになる。IDやパスワードではなく、「本人情報」でログイン認証を行うため、スタッフにIDやパスワードを伝達する手間の削減や、スムーズなログインが可能だ。また、LINEのように情報が意図せず拡散するリスクもない。プライベートと仕事の連絡を明確に分離できるようになり、結果として、業務のやり取りが極めてスムーズになる。

さらにメッセージは、個人宛はもちろん、一斉送信も簡単に行える。入社から一ヶ月後などのタイミングでフォローメッセージを自動送信する機能もあり、派遣スタッフから「元気にやってます」など返信があれば、そこから自然に、人間的な会話の時間を持つことができる。また、メッセージの未読/既読が一目でわかるのも魅力の一つだ。

②書類を完全電子化し、アプリで管理



雇用契約書はもちろん、住所変更届、慶弔申請、個人情報の取り扱いに関する誓約書まで、これまでWordで作成していたあらゆる書類を、アプリ上で入力・提出できる。完全電子化によって、印刷・郵送の手間とコストは不要となり、「送った・届かない」のトラブルも一掃された。

さらにapseedsポータルには、給与データを読み込ませるだけで、給与明細を電子化してくれるサービスなど、かゆいところに手が届く機能が備わっている。

③ 直感的に使えるUI/UX



アプリがシンプルな設計になっているだけでなく、外部サービスのID・パスワードを保存できるため、使いたい機能がすぐに使えるのも魅力だ。

「これまで、スタッフさんのためにいろいろな制度やサービスを用意してきましたが、『URLが分からなくなった』『ID・パスワードを忘れて入れない』といった理由で、利用率が低いままでした。apseedsポータルなら、ちゃんと便利に使ってもらえるようになります」

「導入して終わり」じゃない。現場で本当に使われる仕組みをつくるには？

apseedsポータルのシステム導入は、契約から一週間とごく短期間で完了した。ただし、導入後に自社の業務に最適な形でアプリの仕組みを整え、使いやすく設定していくには、一定の時間を要する。そこでA社のシステム担当者は、導入支援やアフターフォローの手厚さに驚きを隠せなかったという。

「他のITツールと違って、導入前後に自社に合ったアプリの仕組み作りを一緒に考えてくれたり、社内向けの勉強会を熱心に実施してくれたりとサポートが充実していました。さらに派遣スタッフさんからの問い合わせ対応を全て代行してくれて、『全員がアプリを使いこなせるようになるまでのフォロー』がすごくしっかりしていると感じました」

どんな多機能なアプリであっても、ダウンロードされなければ意味がない。成果を出すためには、「自分たちの業務が楽になり、スタッフさんのためにもなる」という当事者意識を持って、一人ひとりにダウンロードを促していく必要がある。アプリを本格運用する手前の準備期間において、エーピーシーズの伴走支援は、大きな助けとなったのだった。

また、エーピーシーズは専用のカスタマーサポートを設けており、派遣スタッフのトラブルを直接解決してくれる。「スマホを機種変したいんだけど、アプリはどうすれば良いか」といった問い合わせに、派遣元が対応する必要はない。

導入の効果は、すぐに表れた。

「あらゆる業務が圧倒的に楽になりました」と、A社の営業部長は笑みを見せる。

「深夜帯のスタッフさんとの連絡も容易で、書類回収率はほぼ100％になりました。 apseedsポータルを使う前と比べて、スタッフさんの人数は増えても、残業時間はぐっと減っています」

さらにapseedsポータルは、社内一丸となっての管理を可能にした。これまで、総務がつくった「健康診断のお知らせ」などは、営業担当者経由で送っていたが、apseedsポータルによって、直接、派遣スタッフに送れるようになったのだ。また、「社会保険に加入したい」といったスタッフからの相談も、営業を介さず、人事が直接アプリ上で対応できる。伝達ミスやタイムラグが完全に解消されたのだった。

業務効率化を超えて、スタッフの「定着率と採用率」が向上

A社は、apseedsポータルを単なる業務効率化ツールとして使うに留まらなかった。派遣スタッフの採用を増やし、定着率を向上させる「攻めのツール」として活用し始めたのである。

とくに派遣スタッフに人気なのが「速払いサービス」 だ。アプリから申し込めば、最短1時間後～翌日(※1)には給与が手に入る 仕組みを実装できる。現金の代わりに、PayPayへの直接チャージも可能だ。プライベートの予定に合わせて、欲しいときにすぐに給与をもらえるこの仕組みは、派遣スタッフにとって大きなモチベーションとなった。さらに求人票に「給与の日払いが可能」と書けるようになったことで、求人への応募数も目を見張るほどに増えたという。 ※1 運用ルールは企業様ごとに自由に設定できます

またapseedsポータルに実装されている「友人スカウト機能」 は、新たな採用チャネルとなった。アプリ内のボタン一つで、友人にA社を紹介できる。採用に繋がれば、紹介者と友人の両方にインセンティブポイントが自動付与される。他にも勤怠実績や誕生日などでもポイントの付与が行え、このポイント制度 により、退職したにもかかわらず「ポイントが残っているから、スマホからアプリを消さない」というスタッフがいたことも、うれしい驚きだった。またカムバック機能を使って、退職者にもう一度声をかけるアルムナイ運用 も可能で、実際に復職したスタッフも一人や二人ではないという。

外国人スタッフの人材確保に役立っているのが、自動翻訳機能 だ。さまざまな国籍の100人のスタッフに日本語でメッセージを送ったとしても、それぞれの母国語に自動翻訳されて表示される。逆にスタッフからの返信は、日本語に翻訳される。これまでGoogle翻訳に費やしていた時間を、ゼロにすることができるのだ。専門的な業界用語などは、あらかじめ辞書に登録することが可能であり、円滑なコミュニケーションを実現してくれる。

こうしたA社の事例は、apseedsポータルが、単に連絡手段をデジタル化するだけのツールではないことを示している。それは、人材派遣業界が構造的に抱える業務負荷を劇的に省力化し、コミュニケーションを円滑にして、働くモチベーションを高めてくれるプラットフォームなのだ。

いくら残業しても追いつかなかったその限界を、「いますぐ、安く、簡単に」突破し、目に見える効果をもたらすことができるapseedsポータル。その導入は、人材不足の荒波を乗り越え、企業の未来を繋ぐための、戦略的な一手となるだろう。

[PR]提供：エーピーシーズ