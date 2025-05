最新の便利機能を活用するためにグループウェア刷新を決意

1977年に設立された漬物や惣菜などを中心とした食品製造・販売を主な事業とする食品メーカーである株式会社ピックルスコーポレーション。「野菜の元気をお届けします。」をキャッチフレーズに掲げ、持ち株会社である株式会社ピックルスホールディングスの中核企業として、グループ会社とともに代表的な商品である「ご飯がススムキムチ」などの「ご飯がススム」シリーズを北海道から九州まで全国展開。漬物業界を牽引するリーディングカンパニーだ。

同社では、30年近く利用してきたという従来のグループウェアからGoogle Workspaceへの乗り換えを2024年に実施した。しかし、その検討自体は10年前から行われていたという。

「実は10年ほど前のグループウェア更新時に、当時のGoogle Appsも比較対象として挙がっていました。その際は社内の資産活用を重視して継続利用にしたのですが、さまざまなサービスがSaaSで登場し、社内からも利用を希望する声が上がるようになってきました」と語るのは、株式会社ピックルスコーポレーション システム管理室 室長代理の佐藤仁氏だ。

株式会社ピックルスコーポレーション システム管理室 室長代理 佐藤仁氏

現場からは、世の中に出る新しい機能を従来のグループウェア上で再現してほしいという声が増え、需要の高まりが感じられていた。そんななか、コロナ禍が大きな契機になった。

「リモートワークへの対応も必要となり社内で都度ツールを導入した結果、部署ごとに異なる環境になってしまったという課題がありました。チャットやWeb会議など従来のグループウェアのなかで個別導入するのではなく、オールインワンで実現できる環境を再構築しようという流れになったのです」と佐藤氏は語る。

必要機能全てを持つGoogle Workspaceにサテライトオフィスのアドオンを追加

臨機応変な対応で緊急事態を乗り切った後、改めて環境を整えようと動き出したのが2023年頃だったという。チャットやWeb会議ツールなど、さまざまなものに触れる機会となったコロナ禍を超えて、その利便性を整った形で活用できる環境を作ろうと動き出した。

「複数サービスを検討する中でGoogle Workspaceは必要な機能が全て揃っていてオールインワンで実現できることと、コスト面で特に魅力を感じました。またファイルサーバの容量不足や老朽化からクラウドストレージ移行も希望していたなか、他サービスとの連携ではなくGoogleドライブで実現できるのもポイントでしたね」と佐藤氏。

乗り換えにあたっては、社内に蓄積された各種データベースの移行も課題になる。大きな負担なく資産を移行するためのツールとして選定されたのが、サテライトオフィスの「サテライトオフィス・ドキュメント管理 for Google Workspace」だった。

「テレビCMなどでサテライトオフィスを知りました。実際にデモを見せてもらうなかで、これなら上手く行けるんじゃないかという感触をつかめたのは大きかったですね。グループウェアの乗り換え支援経験の豊富さを重視しました。多彩なアドオンを組み合わせればコストを抑えた形でデータベース移行だけでなく従来環境の再現もできると判断しました」と佐藤氏は選定の理由を語った。

約2ヶ月で100近いDBを移行し4ヶ月でシステムを刷新

導入決定から本格運用開始までは約4ヶ月。これは社内の状況確認と移行期間を含んだ時間だ。主な移行作業であるデータベースやワークフローの移行には「サテライトオフィス・ドキュメント管理 for Google Workspace」が活用された。

「社内に100近くのデータベースがあったのですが、すでに作った人がいないだけでなく、日常では誰も使っていない物もありました。実際に必要であるのかなど調査を行い、98%程度の移行を行うことになりました。最も手間がかかる商品マスタの移行はサテライトオフィスのサポートを受けながら行ったことで、ノウハウがつかめその他の大部分は自力で移行作業が可能になりました。2023年12月にキックオフしたのですが、翌1月には利用開始できる状況になっていました」と語るのは株式会社ピックルスコーポレーション システム管理室 課長代理の中塚創氏だ。

株式会社ピックルスコーポレーション システム管理室 課長代理 中塚創氏

同社ではメールをGmailへ移行させた他、社内ファイルサーバをGoogleドライブへ変更。さらにGoogle Meetでのオンラインミーティング、Googleカレンダーでの予定共有などが活用されている。またGoogleフォームやGoogleサイトも利用されているという。

「メールについては以前のシステムと2ヶ月程度併用する期間を設けました。最初は使い慣れたものからの変更で抵抗感を持つ人もいましたが、両方同じメールがきちんと届いているという大前提の部分での安心を得たあと、非常に検索機能が高く、慣れれば使い勝手がいいことに気づいてもらえたと感じています。管理側としては、迷惑メールの振り分けがGmailの方が強くセキュリティが強化されているのはいいですね。以前は外部セキュリティサービスを別途契約していたのですが、そちらを解約できたことでコスト面でも優位性がありました」と佐藤氏。

サテライトオフィスのアドオン活用で見た目を変えず機能向上を実現

サテライトオフィスのアドオンは、他にも多数利用中だ。まず、セキュリティ向上を目的に「サテライトオフィス・シングルサインオン for Google Workspace」が採用されている。

「Google Workspaceはスマートフォンからも快適に使えますが、単体では端末制限が難しい。サテライトオフィスのシングルサインオンを利用することでクライアント証明書を使って社用端末のみの利用に制限できるので、やりやすかったですね。以前はiPhoneのメール機能で転送メールを受信するため返信しづらいなど課題があったのですが、今はGmailで快適になりました」と佐藤氏は語る。

また、組織階層に合わせてグループアドレスを作っていた環境をそのまま移行するためには「サテライトオフィス・組織アドレス帳 for Google Workspace」「サテライトオフィス・組織&グループカレンダー for Google Workspace」が、情報共有には「サテライトオフィス・ポータルサイト」「サテライトオフィス・掲示板/回覧板 for Google Workspace」が活用されている。

「以前の環境から見た目などを大きく変更せず、Google Workspaceの機能や利便性だけを取り入れたいという希望がありました。新しい機能が入っても、使い勝手が違う、なんだか使いづらいという状態ではなかなか定着しなかったと思います。見た目を再現しながら多彩な機能を使いやすく展開するために、サテライトオフィスのアドオン群が役立ってくれました」と佐藤氏。

さらに「サテライトオフィス・大容量ファイル転送 for Google Workspace」「サテライトオフィス・再送信メール作成機能 for Google Workspace」も日常業務を助けるツールとして活躍中だ。

「サテライトオフィスのサポートにも満足しています。サポート手段として文面でのやりとりだけでなく電話が選べる上に、すぐ対応してくれるので安心です。なにより、最初の移行作業を一緒に作り込む作業を通して社内にノウハウが蓄積できたことがスムーズな移行と活用に繋がっていると感じています」と佐藤氏は語った。

ユーザーにも管理者にも使いやすいグループウェアで高い満足度

システム移行にあたっては多くの問い合わせ対応が必要になる可能性も見込まれていたが、想像以上にスムーズな移行ができたようだ。

「Google WorkspaceのUIが優れているだけでなく、プライベートで利用経験がある人も多く、覚悟していた教育コストが不要になりました。利用開始以降は、情報と機能が一カ所に集まり、パーソナライズされたポータル画面からアクセスできるようになったのがポイントです。検索性の向上は特に高く評価されていますね。アプリランチャや便利なアドオン機能がすぐに使えることも好評です。チャットで気軽にコミュニケーションが取れるようになったのが便利という声も多いです」と佐藤氏は現場からの好評ぶりを語る。

ユーザーからの要望にもGoogle Workspaceの機能とサテライトオフィスのアドオンを組み合わせる形で対応可能なことも評価されている。

「要望に完璧でなくともベターな形で対応をすぐ行えます。これは以前と大きな変化です。以前はワークフローを追加したいという要望があっても対応負担が大きく、外注するために予算や時間がかかっていましたし、現場側でもそれを察して遠慮するようなところがありました。しかしサテライトオフィス・ドキュメント管理は融通がきくため管理者側で簡単に調整可能になりました。おかげで書類数は増えていますし、活用が進むごとにデータが増えているので、今後はより使いやすくなるようサポートを受けながら工夫したいと考えています」と中塚氏も現場の満足度向上と課題について語ってくれた。

以前からの課題だったファイルサーバのクラウド化もGoogleドライブで実現している。以前から適切な権限設定によるアクセス管理は行っていたが、クラウド化したことでより一層の管理強化を意識しているという。

「様々な対策はしていますが、ID/パスワードの管理などセキュリティ管理はこれまで以上に重要になると考えています。特に退職者のアカウント管理などには気を遣わないといけません。サテライトオフィスのドキュメント管理を利用したID申請や履歴管理を行い、間違いのない運用を目指しています」と中塚氏は語った。

生成AIの積極活用でさらなる業務効率化を目指す

今後の展望としては、生成AIの活用に向けて体制を整えているところだという。実際の活用に向けてガイドライン作成が行われたところに、タイミングよくGoogle Workspace上でGeminiが使えるようになった状態だ。

「内容的には一般的な注意事項なのですが、社内で生成AIを活用するためのガイドラインが2024年12月に完成しました。どこの業界でも同じことではあるでしょうが、人手不足を感じているもののなかなか人が増やせない中での業務効率化に、生成AIをどんどん活用していきたいですね。すでにGeminiアプリも限定的ではありますが、社内にリリースしています」と佐藤氏。

約一年間、現場に受け入れられ便利に活用してきたGoogle Workspace+サテライトオフィスのアドオン群。さらに一歩踏み込んだ活用を始めようという段階にあるようだ。

「要件に合う機能を満たしつつコストを最適化できるサービスを選択した結果、現在おおむね満足しています。Google Workspaceはコスト面での負担が小さく、別途契約していたセキュリティサービスなどを解約できたとはいえ、システム移行にはやはりコストがかかります。それでもさまざまなSaaSサービスをバラバラに使っているような状況からオールインワンに集約できたのは大きなメリットだと感じています。サテライトオフィスはGoogle WorkspaceだけでなくMicrosoft 365なども取り扱っているため、具体的な比較相談がしやすく、多くのサポートもいただきました。今後費用体系の見直しがあるかもしれませんが、Google WorkspaceへのGemini機能追加でますますGoogle Workspaceの魅力は高まったと感じています」と佐藤氏は手応えを語ってくれた。

関連リンク 株式会社サテライトオフィス

株式会社ピックルスコーポレーション

[PR]提供:サテライトオフィス