"RadCloud*"とは、ラジオミクス分析手法と AI を統合して医療データに埋もれている価値を取り込む、医療研究機関向けクラウド・ソリューションである。

RadCloud* 科学研究プラットフォーム

クラウドにアップロードした撮影画像から病変を検出し、特徴量を抽出した上で複数の AI モデルによって学習・予測を行い、その結果を論文形式のドキュメントとして出力できるワンストップ・ソリューション。 (非薬事承認)

特徴

画像データをベースとして、ラジオミクス分析手法と AI を統合して画像データ、検査報告および臨床情報を管理、分析および採掘が可能。医師が科学的価値の高い研究を実施し、データ価値を活性化し、病院の科学的研究能力を向上させ、高度な科学研究論文を出力できるよう支援している。Radcloud* は、医療データに埋もれている価値を取り込むことで、病院の科学研究プラットフォームの強化を図っている。

採用実績 国立がん研究センター東病院 (久野博文医長)

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