コロナ禍によって社会に停滞感が漂うようになってから2年以上が経過している。だが、いつまでも立ち止まったままではいられない。創意工夫しながらビジネスを前に進めようとする企業も現れている。日本HPではそんな企業を応援する「私よ、前にすすめ。」キャンペーンを実施している。あらゆるビジネスにおいて起点となる営業活動だが、そこに従事している社員ほど、前にすすむことの重大さを理解しているのではないだろうか。そんな社員にポジティブにアグレッシブに動いてもらうためには、彼らの機動力をさらに強化できるようなPCが必要だ。本記事ではその一例を紹介しよう。

日本HP テレビCM 「私よ、前にすすめ」篇

7月25日からオンエア ※一部地域を除く

最新世代CPUの採用で仕事を止めない

営業スタッフに持たせたいPCの最右翼となるのがビジネスモバイルと呼ばれるカテゴリーのPCだ。携帯性とパフォーマンスが高いレベルで両立していれば、彼らの業務をフルにサポートすることができる。たとえば、HP Elite Dragonfly G3が挙げられるだろう。HPのビジネスPCのラインアップ中、もっともハイグレードなEliteシリーズに属する1台だ。先々代のHP Elite Dragonfly G1は13.3インチながら重さ1kg*1を切るモバイルコンバーチブルPCとして話題になったが、最新のG3ではさらに進化に磨きがかかっている。搭載する最新の「第12世代インテル® Core™ プロセッサー・ファミリー」は第11世代と比較して最大27%もの高速化を実現。Webブラウジングにしても最大でほぼ2割もの高速化を達成している。社外でも一般的な事務処理作業から写真や動画を使った提案書作成などまで、十分以上のパフォーマンスで営業スタッフをバックアップしてくれるはずだ。

1kg切り*1は健在の薄型・コンパクトデザイン

HP Elite Dragonfly G3でも重さ1kgを切る*1軽量性は踏襲されており、営業スタッフの機動性を損なうことはない。G3では画面アスペクト(縦横)比が従来の16:9から3:2へと縦方向に拡大され、具体的には縦に15%大きな13.5インチとなった。画面サイズが物理的に拡大すれば、それだけ多くの情報量を表示できる。これは業務効率やビジネス生産性向上に大きく貢献する。画面が大きくなったということは筐体自体もサイズアップしたわけだが、それでも前述した1kg切り*1の軽量性を実現している点には注目したい。その背景には、アルミ合金以上に比重が軽く丈夫なマグネシウム合金削り出しボディの採用がある。またボディ拡大に伴い、トラックパッドも約34%も広くなった。外出先でマウスが使いにくい場合も作業効率を落とさずに済むということもポイントのひとつといえる。

長く働き、すぐに回復、疲れ知らずのバッテリ

HP Elite Dragonfly G3はインテルが提唱する次世代ビジネスノートPCの指標「インテル® Evo™ プラットフォーム」に準拠しており、それが定める要件をクリアしている。そのひとつが長時間バッテリの採用。HP Elite Dragonfly G3が搭載するバッテリは最大で19.5時間*2もの連続稼働が可能になっている。社外でのPC作業が1日8時間ほどだとしても、まる2日は動き続けられるのだ。また、ヘビーな使い方をしてバッテリ容量が急速に減ってしまったとしても、30分以内の充電で50%まで回復できる。アクティブな営業スタッフほど、オフィスのデスクに戻る機会は少ないはずだが、そんな彼らのモチベーションをバッテリ切れのような些細なことで落としてしまってはもったいないというものだ。

外出先でも快適なオンライン会議が可能

コロナ禍を経て多くの企業がリモートワークを経験してから、オンライン会議は重要なコミュニケーションの手段として定着しつつある。お客様企業の中には慎重を期して今でもオンラインでのやりとりを中心にしているところもあるだろうし、時にはシェアオフィスなどからオンライン会議をせざるを得ないというケースもあるだろう。多彩なコラボレーション機能を備えたHP Elite Dragonfly G3なら社外でも快適なオンライン会議が可能だ。

搭載するカメラは1.2メガピクセルから5メガピクセルと大幅に高精細になった。このカメラは周囲の明るさを検知して自動補正する「HP Appearance Filter」を備えており、日陰に停めた営業車の中でオンライン会議をしてもまったく問題ない。画面上部の左右2箇所に搭載されたマイクはステレオ仕様で、PCの周囲3メートルのユーザーの声の音量を自動で調整する「HP Dynamic Voice Leveling」を搭載。いちいち音量の調整をしなくても適切な音量で通話できる。また、AIが生活ノイズを学習して自動的に消去するAIノイズキャンセル機能は双方向タイプに強化された。相手方のマイクが拾った雑音も低減し、声だけがクリアに聞こえるので、大事なところを聞き漏らすようなことも減るはずだ。

外使いが前提のPCならセキュリティは大事

オフィス内であれば全社的なセキュリティ対策に守られているPCでも、社外で使うとなれば確かなセキュリティは必須だ。ウイルスやマルウェアなどの攻撃を受けてしまえば、そのPCから感染が広がり、取引先をはじめとする関係各所にも被害は拡大してしまう。その点、HPのビジネスPCは先進的なセキュリティ機能によって自身を守ることができる。

たとえば、外出先ではPC画面の盗み見のリスクが増大するが、HP Elite Dragonfly G3は内蔵型プライバシースクリーン機能「HP Sure View Reflect」を搭載する。ボタンひとつで即座にプライバシースクリーンを動作させ、PC画面の盗み見を防ぐことができるため、電車や航空機での移動中でも安心して作業を続けることができる。また、不審なURLのクリックやメール添付ファイルの展開を、PC内の仮想環境で実施する「HP Sure Click」は、うっかり攻撃を受けてしまっても、そのこと自体をなかったことにできる。従来のウイルス対策ソフトが見逃してしまうような未知のマルウェアもディープラーニングAIが検知する「HP Sure Sense」もある。これらは機能限定版ながら標準装備されているので、導入直後から利用できるが、有償版は対象ファイルの種類が拡大するなど、守備範囲が大幅に広がっている。外使いが前提のPCなら有償版を検討したいところだ。

さらに、持ち出した先で紛失や盗難にあった場合も、PCの居場所をスマホ等に通知する紛失防止タグ「Tile」も内蔵するなど、外で働く営業スタッフのためといえる多彩な機能を備えているのだ。

「東京生産」と「日本サポート」で高品質を担保

HPのビジネスPCは、全製品が開発時に20,000時間もの品質テストが実施され、高い品質と耐久性が担保されている。このテストの中には電気・通信・電力・信頼性・熱・音響・性能、落下や温度変化などが含まれる他、輸送時の振動によるダメージを想定したテストなども実施される。また、多くのモデルが米国国防総省が制定した米軍調達基準(MIL-STD-810)に準拠している。HP Elite Dragonfly G3もそれらの厳しいテストをクリアした上で届けられる。

そんな信頼性の高さをより高いレベルに押し上げているのが「東京生産」だ。HPのビジネスPCは東京都日野市の生産・物流拠点で生産されている(一部製品を除く)。これにより、注文から製品発送までの時間を短縮している。拠点オリジナルのテストも実施されており、遠距離輸送の振動や衝撃による初期不良の低減に貢献している。「Made in Tokyo」のステッカーが目印だ。

また、HPのビジネスPCは日本国内のサポートセンターで問い合わせや技術的質問にお答えする「日本サポート」を展開している。購入前のお問い合わせから、万一の不具合発生時のサポートまで、優秀なサポートメンバーがワンストップでサービスを提供。国内420拠点以上の保守拠点により修理対応もスピーディに行い、PC不調によるビジネスへの影響を最小限に抑えるべく体制を整備しているのだ。

いかがだろうか。HP Elite Dragonfly G3のように場所を選ばずに使えるPCならば、営業スタッフの機動力を大幅に底上げできる。そして、そのことはビジネスチャンスの創生・拡大をつうじて、ビジネス全体への大きな貢献につながっていくはずだ。

*1:最小構成時。構成によって重量は変わります。

*2:MM18(MobileMark 2018)での測定値。バッテリ駆動時間は動作環境・システム設定により変動します。

*3:1年間保証の内容は、1年間引き取り修理サービス、1年間パーツ保証/電話サポートとなります。

●Ultrabook、Celeron、セレロン、Celeron Inside、Core Inside、Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Arc graphics、インテル Arc グラフィックス、Intel Atom、インテルアトム、Intel Atom Inside、Intel Core、インテルコア、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel vPro、インテルヴィープロ、Intel Evo、インテル Evo、Pentium、ペンティアム、Pentium Inside、vPro Inside、Xeon、ジーオン、Xeon Inside、Intel Agilex、インテル Agilex、Arria、Cyclone、Movidius、eASIC、Ethernet、Iris、Killer、MAX、Select Solutions、Select ソリューション、Si Photonics、Stratix、Tofino、Intel Optane、インテル Optane は、Intel Corporation またはその子会社の商標です。

●記載の社名、品名は各社の商標または登録商標です。

●記載された内容、価格、仕様等は予告なしに変更する場合があります。



[PR]提供:日本HP