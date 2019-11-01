ある日、マイナビニュースから一通のメールがきた。

「LenovoPROのPR用にマンガをかいてほしい。できればデイリーポータルZ（※1）に載っていた『マンガでわかる「マンガでわかる」』（※2）みたいなものをお願いしたい」

という内容だった。

正直、すこし戸惑った。

あの『マンガでわかる「マンガでわかる」』は、いわゆる「マンガでわかる○○」をパロディにしたものだったからだ。

パロディとしての「マンガでわかる」をおもしろがって声をかけてもらったのなら喜んで引き受けるのだが、本気の「マンガでわかる」と思って声をかけてもらっていたらちょっと申し訳ない。

……でもそうだとしても描かせてもらえるなら挑戦するのは悪くない（勝手！)。 ここから私の「マンガでわかる」人生がスタートする可能性だってある。

※1デイリーポータルZ

※2マンガでわかる「マンガでわかる」

そしていざ打ち合わせ当日……

PC選びに困った時こそ「LenovoPRO」

ではさっそくここからが本題。「マンガで分かる LenovoPRO」を見てみよう。

LenovoPROについてわかってもらえただろうか（「マンガでわかる」はともかく）。

法人でPCの購入で困ったときにはLenovoPROに相談するとなんとかしてくれるということだ。

「情報システム」系の仕事を押し付けられて、ほかの部署から「○○で△△がついてるPC用意してください」みたいなことを言われて困っているみなさんは、ぜひ相談してみてください（別に押し付けられてない人でも大丈夫）。

LenovoPROへのお問合せ https://www.lenovo.com/jp/ja/lenovopro/ お電話でのご連絡：0120-148-333

営業時間：平日 9:00～19:00 / 土日 9:00～18:00（※ 祝日・弊社指定休業日を除く）

[PR]提供：レノボ・ジャパン