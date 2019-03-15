フルノシステムズは、2019年10月に創業35周年を迎えるにあたり、本日3月15日より記念特設ホームページを開設し、1年間の期間限定で公開いたします。

フルノシステムズは、2019年10月3日に創業35周年を迎えます。記念すべき節目の年を迎えることができますのも、ひとえに皆さまのご支援・ご愛顧の賜物であり、厚く御礼申し上げます。

フルノシステムズは、レーダーや魚群探知機などの舶用電子機器の世界最大手である古野電気(兵庫県西宮市)のグループ企業として、1984(昭和59)年に大海原に船出しました。創業以来、無線通信技術を製品開発のコアに位置づけ、業務用無線端末や無線LAN製品を世の中に送り出してきました。日本初の無線ハンディターミナルを開発するなど、無線通信による業務革新を支えることで、時代とともに成長してまいりました。

フルノシステムズは、この先も無線機器のリーディングカンパニーとしての自負をもち、イノベーションに挑戦し続けてまいります。『快適無線』で皆さまの通信に貢献する企業であり続けられるよう頑張ってまいりますので、変わらぬご支援とご愛顧を心よりお願い申し上げます。

35周年記念特設ホームページの開設

35周年を記念して、特設サイトをオープンいたしました。当サイトでは、フルノシステムズ製品を長らくご愛顧いただいているユーザーの皆さまをはじめ、各部署を代表するスタッフや、2019年に予定しているイベント情報などをご紹介・ご案内するほか、フルノシステムズの歴史を紹介する「35年の歩み」をご覧いただけます。

35周年記念ロゴマークを作成／2019年の運営コンセプトを策定

35周年を機に、この先の50年、100年を見据えて成長していくという思いを込めて、周年を記念するロゴマークを作成しました。また、2019年の運営コンセプトを『「快適無線」で一人ひとりを笑顔に! つなげる つながる その先へ。』と策定しました。

スタッフが一丸となって、あらゆる活用シーンにフルノシステムズの無線技術をお届けし、未来に向けて成長し続ける思いを表現しています。

フルノシステムズ 35周年記念ホームページ

公開は終了いたしました。

公開期間：2019年3月15日～2020年2月29日まで

