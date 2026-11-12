ispaceとKDDIは11月12日、月通信ネットワークの構築とサービス実現に向けた技術開発と実証に加え、山口における宇宙産業の振興・人材育成を共同で検討することについて、新たな基本合意書を締結したことを発表した。

月通信ネットワークの技術開発・実証で連携強化

両社は2025年3月に締結した基本合意書に基づいて、月面および地球と月の間の空間（以下、シスルナ）における通信ネットワークの構築、月面通信サービスの提供に向けた検討を進めてきた。

今回の新たな合意により、両社が有する技術・設備・運用ノウハウ、顧客基盤などを活用して、共同での技術開発と実証検討をさらに促進する。

山口を「宇宙との玄関口」に宇宙産業振興や人材育成を促進

また、KDDIが掲げる産業創出の実践拠点「アライアンスパーク・プロジェクト」では、山口を「宇宙との玄関口」と位置付け、宇宙事業を推進している。

両社はこのプロジェクトの中で、山口における宇宙産業の振興や人材育成、地域課題の解決に向けた施策にも取り組み、連携範囲を拡大する。

ispaceの月周回衛星とKDDIの地上局を連携

ispaceは月面活動の拡大に必要となる通信・測位などのインフラサービスへの事業領域の拡大を目指し、2026年3月に月周回の自社衛星を活用した「ルナ・コネクトサービス」の事業化を発表した。

現在はその第一歩として、最速で2027年にispace初となる月周回衛星をミッション2.5として月周回軌道へ打ち上げる計画がある。

KDDIは1969年の山口衛星通信所開設以来、国際通信を提供してきた。今後は既存の衛星通信施設と運用知見を生かし、月通信向け地上局としての機能提供を検討する。

また、ispaceが計画するランダーや軌道間輸送機を活用した「月輸送サービス」、月周回衛星を活用して通信・測位を提供する「ルナ・コネクトサービス」、観測および宇宙状況把握などを提供する「月データサービス」との連携可能性についても、技術実証に向けた具体的な検討を進めるとのことだ。

両社は、ispaceが計画する「ルナ・コネクトサービス」と、KDDIが検討する月通信向け地上局、月面モバイル通信、宇宙光通信などを組み合わせ、月面・シスルナ・地上を一体的につなぐ月通信アーキテクチャの構築について検討を進める。

また、山口における宇宙産業の振興や人材育成、地域課題の解決に向けた施策についても共同で検討する予定だ。

さらに、日本が主体的に運用できる月通信ネットワークの実現を通じて「シスルナ安全保障」に貢献することを目指し、日本政府を含む関係機関との連携や意見交換を進めていく。