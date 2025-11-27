【政界】万全のスタートを切った高市内閣 自維連立の安定に求められる〝具体的な成果〟

難産の末に首相に就任した高市早苗が鮮やかな外交デビューを飾った。米中韓の首脳と立て続けに会談し、初対面で良好な関係を築くきっかけをつかんだ。報道各社の世論調査では70％超の高い内閣支持率を記録し、万全のスタートを切った。とはいえ、国民生活に直結する具体的な成果はまだ乏しく、自民党が新たに連立政権を組んだ日本維新の会との多岐にわたる合意の実践にはハードルが横たわる。自民内には高支持率を背景に早期の衆院解散・総選挙を求める声もあるが、まずは臨時国会が正念場となる。

異例ずくめの外交ウイーク

10月27～29日、米大統領・トランプが訪日した。高市は28日に東京の迎賓館で初の対面での日米首脳会談に臨んだ後、大統領専用の米軍ヘリコプター「マリーン・ワン」にトランプと同乗し、米軍横須賀基地まで移動した。

ここまでは高市が慕っていた元首相の安倍晋三も経験があった。圧巻はその後だ。同基地を母港とする米海軍原子力空母「ジョージ・ワシントン」の格納庫でトランプに演台に引き上げられ、米兵士の前で演説した。

トランプが「彼女は勝者だ！」と持ち上げると、高市はスマートフォンを構えた多くの乗組員に向かい、右手をまっすぐ突き上げ、飛び跳ねるパフォーマンスも。「はしゃぎすぎ」と批判的な声も出たが、演説では「平和は言葉だけではなく、確固たる決意と行動によってこそ守られる」と強調し、日本の防衛力強化を約束。トランプらから大喝采を浴びた。

安倍は2019年に国賓で来日したトランプとともに海上自衛隊横須賀基地で海自最大の護衛艦「かが」に乗り込んだことはあった。だが、米空母で米大統領とともに日本の首相が演説したのは高市が初めてだった。ジョージ・ワシントンは、西太平洋から東インド洋まで地球のほぼ半分の海域ににらみを利かす米海軍第7艦隊の主力で、米国の力の象徴でもある。

日米の首脳が結束を示す姿を中国やロシア、北朝鮮の首脳がどう見たか。その効果は計り知れない。

25～27日には初外遊としてASEAN（東南アジア諸国連合）関連首脳会議出席のため、マレーシアを訪問した。前首相の石破茂は国際会議でも1人でスマホをいじり、立ってあいさつに来た首脳を座ったまま迎えた態度が批判を浴びた。

反面教師としたのかどうか、高市は首脳の輪に入っていき、円満な雰囲気を醸し出した。首相就任前は外交経験が少ないことがネックとされた高市だが、外務省幹部は「最高の振る舞いだ」と舌を巻く。いい意味で予想外だったようだ。

「安倍路線」踏襲

パフォーマンス先行のような高市だが、「言うべきことを言う」姿勢で臨んだ。30日にAPEC（アジア太平洋協力会議）首脳会議出席のため訪れた韓国・慶州では中国国家主席の習近平との初会談を行った。戦略的互恵関係の推進で一致し、「建設的かつ安定的な関係」の構築を確認した。

一方で高市は、東電福島第1原発事故を受けた10都県産の農水産物の輸入規制撤廃を求め、沖縄・尖閣諸島を含む東シナ海での中国軍の活発な活動に深刻な懸念を伝えた。中国によるレアアースの輸出管理規制、拘束邦人の早期釈放、香港や新疆ウイグル自治区などでの人権弾圧にも懸念を表明した。

実は石破も24年11月の習との会談でこれらに言及していた。高市、石破とも外務省が用意したラインに沿った発言で、大差はなかった。しかし、石破が習に詰め寄った印象は薄い。会談後、記者団に熱く語った高市のアピール力もあるが、幅広い世代から支持を受ける高市の「勢い」のなせる業かもしれない。

高市の外交の基本は、法の支配に基づかない中国の海洋進出を念頭に置いた「自由で開かれたインド太平洋（FOIP）」の推進にある。言わずと知れた、安倍が首相時の16年に提唱した構想だ。

その後の菅義偉、岸田文雄両政権も基本的にFOIPを踏襲したが、岸田は発展形として23年から「法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序」との表現を多用した。岸田は当時、周辺に「深い意味はない」と述べていたが、「安倍色」からの脱皮を図ったとみる向きもあった。石破もこの表現をよく使ったが、高市は真正面からFOIPを〝復活〟させた。

人事でも安倍色は復活している。安倍政権時代にFOIP提唱に関わった元外務省総合政策局長の市川恵一を、国家戦略を担う国家安全保障局長に抜擢した。発令済みの駐インドネシア大使の辞令を撤回する人事だった。前任の局長・岡野正敬は25年1月に就任したばかり。外務事務次官を務めた岡野は安倍や高市らのタカ派路線よりも岸田や石破らのハト派路線に近く、特に官房長官だった林芳正（現総務相）の信任が厚かった。事実上の更迭とみられている。

人事で言えば、安倍政権を首相秘書官として支えた今井尚哉が1年ぶりに内閣官房参与に復活した。安倍のスピーチライターだった元内閣官房参与の谷口智彦は現在、高市や官房長官の木原稔らとつながりが深い保守系政治団体「日本会議」の会長で、高市に直接さまざまな助言をしている。さながら「安倍官邸」が再現されつつある。

高市がよく使う「世界の真ん中で咲き誇る日本外交を取り戻す」も安倍の言葉で、トランプとの会談では安倍が愛用したゴルフのパターを贈るなど、安倍の遺産を最大限活用している。

試金石は定数削減の成否

高市内閣の支持率は各世論調査を総合すると、支持率が7割、不支持率が2割程度だった。支持率は石破内閣の最後の数値から倍増した一方、不支持率はほぼ半減し、まさにV字回復といえる。岸田政権以降に離れたとされる若者の支持率が高く、反対に高齢者層の支持が低めの傾向もうかがえ、安倍内閣の支持動向と似ている。

ただ、調査が行われた11月初旬までの時点で、高市政権が何か具体的な成果を出したわけではない。鮮烈な外交デビューを果たしたとはいえ、高市自身も「外交の基礎固め」に過ぎないとの認識を示している。

与野党6党が合意したガソリン税の暫定税率年内廃止は高市政権発足前から既定路線だった。所得税が生じる「年収の壁」の引き上げは自維のほか、国民民主党や公明党も加わり協議。自公は課税最低限を103万円から160万円に引き上げたが、「手取りを増やす」と訴える国民民主が求める178万円まで引き上げれば、与党の成果にもなりうる。もっとも、穴埋めの財源をどうするかという問題の解決は見通せていない。

臨時国会で最大の焦点となるのは衆院議員の定数削減だろう。国民生活に直結するわけではないが、「身を切る改革」を柱に据える維新は連立合意の最優先に掲げる。合意書に明記した今国会での「1割削減」が実現しなければ、連立の基盤が崩れることになる。

定数465（小選挙区289、比例代表176）のうち、維新は全体の1割を比例のみで削減する考えだ。その場合、176から50程度減る。人口比に応じて区割りを精緻に決める小選挙区の定数削減には、有識者を含めた長期間の審議が必要となる。一方、比例の削減は国会で決めれば短期間で成立が可能だ。

2000年に比例定数を当時200から20削減して180とした関連法案は実質1週間程度で成立した。比例の削減だけならば12月17日までの今国会でも成立は十分可能だ。

もっとも、00年は衆参とも自民、自由、公明の自自公連立が多数だった。現在の与党は衆参とも少数で、野党の協力がなければ成立しない。

比例の削減は少数政党に与える影響が大きい。日本経済新聞が24年衆院選の結果に基づき試算したところ、小選挙区も含めた参政党と日本保守党の獲得議席数は6割以上減るのに対し、自民と維新は1割程度の減少にとどまるという。

先に連立から離脱した公明は25％程度の減少になる。自民との選挙協力を解消したことで、公明は自民とすみ分けてきた小選挙区の自力での勝利がおぼつかない。小選挙区から撤退し、比例に重点を置くことを検討している最中での比例削減は、かなりの打撃となる。

カギ握る公明党の動向

その公明は完全な野党なのか、自民との復縁を画策するのか、軸足が定まらない。自維に公明が加わった「自維公連立」ならば衆参で過半数になり、安定政権となりうる。

代表の斉藤鉄夫は自公連立を「いったん白紙」と明言しながら、「石破政権ならば離脱はなかった」とも述べ、暗に「高市嫌い」を告白した。高市が首相の座を降りれば再び連立を組むこともありうるというわけだ。

現に野党となった公明はガソリン暫定税率廃止や「年収の壁」の協議には他の野党とともに参加する。連立離脱の理由とした企業団体献金の禁止は、抵抗する自民が方針を変えない限り共同歩調をとることは考えにくいが、他の法案では連携に含みを残す。

曖昧な態度の公明に触手を伸ばすのが野党第1党の立憲民主党だ。代表の野田佳彦は「ともに中道という立場だ」と秋波を送る。立民幹部は「なんとしても公明を自民に戻さず、こちらに引き込みたい」と語る。

自維以外の野党が結集すれば与党になりうる。共産党も含めた中道勢力の結集は困難だが、先の立民幹部は「維新はいずれ自民から離れる」とみて、自維連立の肝である比例のみの衆院議員定数削減に真っ向から反対し、政局を起こす考えだ。

もっとも立民の存在感自体がますます希薄になっている。元代表の枝野幸男は10月25日、立民創設の契機となった安全保障関連法を容認する立場に転換した。集団的自衛権を容認した同法の「違憲部分の廃止」について「成立後の10年間、違憲の部分はない。だから変えなくていい」と述べた。

「違憲部分の廃止」は10月中旬、立維国が首相指名選挙で連携を協議していた際、国民民主代表の玉木雄一郎が執拗に問いただしていた。野田は曖昧な回答に終始し、玉木は見切りをつけた。その直後の方針転換は立民の迷走を物語る。

こうした野党の混迷も高市の高支持率につながっているとみられる。自民内では「衆院解散・総選挙をするならば今しかない。支持率は必ず落ちる」との声が高まりつつある。立民幹部も「いま解散しないでいつするのか」との認識を示す。

確かに高い支持率を持続するのは困難だ。むしろ支持率が下降局面に入るときこそ、高市の力量が問われる。就任時に70％以上の内閣支持率で、その後も長く続いたのは小泉純一郎内閣ぐらいしかない。高支持率だった細川護熙、鳩山由紀夫、菅義偉各内閣は、ほぼ1年以内に消滅した。

第2次以降の安倍政権は波のように支持率が上下した。アベノミクスを打ち出した後に安保法制を掲げて支持率が下がると、働き方改革の実行やトランプとの強固な日米同盟の推進で支持を回復させるなど、タイミングを見ながらコンスタントに政策を打ち出し、長期政権を築いた。高市にはそれを実践するための知恵と器量が必要になるだろう。（敬称略）

