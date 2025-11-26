南谷洋志・シノプス会長の 「人生の転機」【独立・取引先の倒産】

当社は小売業を中心とした流通業向け需要予測・自動発注サービス『sinops』の開発・販売を手掛けています。小売業の需要を予測し、在庫最適を実現することで、卸売業の在庫最適やメーカーの在庫最適をも実現し、バリューチェーン全体での最適化を図っていきたいと考えています。

わたしは大学卒業後、電子部品の総合商社に就職しました。ここで3年9カ月働き、将来的な独立を考えていたことから、今度はメーカーの勉強をした方がいいと考え、プリント基板メーカーに転職し、6年働きました。そして、1987年に独立することができたのです。

当初は画像処理装置のハードウェアを（自社工場を持たない）ファブレスでつくっていました。毎年倍々で売上が伸び、非常に忙しく仕事をしており、気が付いたら、そのメインのお客様のためだけに仕事をするような状態が続きました。

問題が起こったのは、その後です。バブル崩壊も重なって、徐々にマーケットが飽和し、4～5年経った頃にはお客様の会社が倒産……。そこで当社はまた、ゼロからの再出発を余儀なくされたのです。それが創業8年目のことでした。

当時は11人の従業員がいました。とにかく、従業員を食べさせなければならないということで、工事や人材派遣、請負など、お客様から頼まれた仕事は何でもやりました。

その中で、ある時、ある企業で発注担当者が叱られている場面に遭遇しました。聞くと約5千もの商品を一人で管理、発注しているとか。良い在庫管理のソフトウェアがあるはずと探してみても見つからず、ついには「大学で『在庫管理とシミュレーション』をやっていたので作らせてほしい」と伝えました。わたしにシステム開発の経験などありませんでしたが、あの頃は、できるかどうかは二の次。会社をつぶさないために必死で、「大丈夫です」と言って安請け合いしていました（笑）。

そこで一から勉強し直して、システムをつくり始めました。ようやくできたシステムは全然使い物になりませんでしたが、それでも苦労しながら、何度も失敗を重ね、徐々に成果が出るようになっていきました。それも単なる在庫管理ではなく、お客様の特性に合わせて需要予測を組み込んでいくことで、だんだん成果が出始めるようになったのです。

おかげさまで2018年には東証マザーズ（現グロース）へ上場することができ、現在は約120社のお客様が当社のシステムを使っていただいています。今後もお客様に真摯に向き合っていくことで、会社を成長させていこうと考えています。

