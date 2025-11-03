『わたしの「人生対談」』国際社会経済研究所理事長・藤沢久美「リーダーが把持すべき原点」

今年7月、日本アスペン研究所の理事を拝命した。12年前、私は同研究所のエグゼクティブ・セミナーに参加し、人生の転機を得た。今度はその学びに恩返しをしたいという思いから、この役をお引き受けした。

アスペン研究所は、1949年に実業家ウォルター・ペイパーがコロラド州アスペンで開催された「ゲーテ生誕二百年祭」に出席したことがきっかけで誕生した。

その際、シカゴ大学総長ロバート・ハッチンスは、専門分化が進むことで人々が自分の分野に閉じこもり、他分野との対話が失われつつある社会の分断を憂慮した。また、専門家が教養を欠き、全体を見渡す視点なしに社会の意思決定に関与する危うさを指摘。彼は相互の尊敬と理解を前提とした「対話の文明」と、その基盤となる「信頼」の重要性を訴えた。

このスピーチに触発されたペイパーは、人間の本質を探求する場として、アスペン研究所を設立した。ここでは、民主主義と倫理に根ざしたリーダーシップを問い直し、古典の読書と対話を通して「人間とは何か」「善とは何か」を深く考えることが重んじられた。

アスペン研究所のセミナーを体験した小林陽太郎氏は、当時の日本社会に蔓延していた政治・経済の混迷を、「精神的拠りどころの脆弱さ」と「リベラルアーツ教育の欠如」に起因すると指摘し、ハッチンスが警鐘を鳴らした「瑣末化」（細部にとらわれ、全体を見失う風潮）が日本にも及んでいることを憂い、1984年、日本アスペン研究所を設立し、アスペン・セミナーの意義を「たえず『何のため』という原点に立ち返り、技術知を人間的知へと高める努力を続けねばならない」と述べた。

私が参加したセミナーでは、『ダンテの神曲』や『ソクラテスの弁明』といった西洋の古典から、『奥の細道』や『古事記』など日本の精神文化に根ざした作品までを読み、異なる分野の仲間たちと語り合った。

文化や時代を超えて人間の根源を問い直すその時間は、まさに思考の枠を超える体験だった。対話を通して自らの価値観が揺さぶられ、他者との交わりの中で自分自身を照らし返す感覚を得た。当時の仲間たちとは今も交流が続き、それぞれが企業や社会のリーダーとして活躍している。

リーダーに求められるのは、知識や地位ではなく、異なる意見に耳を傾け、対話を通して真理を探ろうとする謙虚さと勇気である。

古典には、時代を超えて変わらぬ人間の本質が息づいている。そこに立ち返り、信頼に基づく対話を重ねることこそが、複雑で不確実な時代において、リーダーが持つべき最も普遍的な力なのだと思う。

