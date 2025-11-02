必ず解決策はある！　【私の雑記帳】

茂木友三郎さんの留学時代

キッコーマン名誉会長の茂木友三郎さん（1935年＝昭和10年生まれ）は1950年代末から1960年代初めに米国へ留学され、コロンビア大でMBA（経済学修士号）を取得された。

留学中で記憶に残ってるのは、1960年の大統領選挙でJ・F・ケネディ氏（民主党）とR・ニクソン氏（共和党）が論争した時だという。

多くの若者に感銘を与えたのはケネディ氏の「Ask not what your county can do for you,ask what you can do for your country.（国が何をしてもらうかではなく、自分が国に対して何ができるかを問おう）」だという。

ノーベル賞の受賞者の生き様、研究姿勢を見ても、私的な好奇心・探究心だけに留まってはいない。人類社会に役に立つことに打ち込んでいると。行動を共にしたり、支援したりする人が現れ、チームが出来てくる。

「チームのみんなが協力してくれたおかげです」という言葉は受賞者に共通しているものだ。

課題解決へ向けて、一人ひとりが真摯に立ち向かう時だと思う。

矛盾、対立の中で解決策は

みんなの知恵を結集して、課題解決策を見出していく─。茂木さんは今春まで日本生産性本部会長を務められた。そして「日本企業はもっと付加価値を付けて、適正価格が付けられるようにしなくてはいけない」と啓蒙啓発されてきた。

何より大事なのは開拓者魂である。キッコーマンは石油ショック（1970年代）の混沌期に米国に生産拠点をつくり、醤油のグローバル化を推進。

小麦、大豆の生産地・ウィスコンシン州の農業関係者は当初、キッコーマンの進出に反対だったが、当時30代の茂木さんたちは対話を重ね、遂に生産活動を開始。グローバル化は現地に融け込む現地化（地域化）でもある。

とにかく、「丁寧な対話が大切」と茂木さんは語られる。

茂木さんの内外での人脈は広い。常に「自ら学ぶ」という姿勢を取っておられる。相手と課題を共有するという生き方が共感となり、仲間意識が生まれるのではないかと筆者は推測している。

国益と国益がぶつかり、組織益と個人益もそれぞれぶつかり合う今、対話を重ねた上で、決断を下し、実行・実践していく時だと思う。解決策は必ずある。

