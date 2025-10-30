ファインディは10月30日、同社が提供するエンジニア組織の開発生産性可視化SaaS「Findy Team+」にAI投資を"見える化"する新機能をリリースした。

AI投資を"見える化"する新機能

新たにリリースしたのは、チーム、個人単位でのAI利用状況の可視化する「AI利用レポート」、マージ(Marge)されたプルリクエスト(Pull Request)のAI活用/非AI活用、1プルリクエストあたりの各プロセスにおけるAI活用/非AI活用などを可視化する「AI効果レポート」で、チームによる生成AI活用状況とその効果を定量的に測定・比較できる新機能となる。

開発組織でも導入が進む生成AIだが、チームや個人がどの程度AIを活用していて、開発効率がどの程度向上しているのか？を客観的に把握することがこれまで困難であったことを新機能リリースの背景に挙げる。経営層に対して、一定のAI投資効果を客観的な数字として示すことができる。

開発におけるAI活用を推進する同社は、現在Claude Code、Claude Code Action、Devin、GitHub Copilot Agentに対応しているが、Cursor、WindSurf、Gemini CLI、Codex、Amazon Q、Cline、など十数種類のAIツールにも順次対応予定であること、今回の新機能を皮切りに「AIを利用したコード品質の計測」「AI投資対効果の可視化」「AIツールごとの利用率・効果測定」なども今後、提供予定であることも明かしている。

「Findy Team+」とは？

GitHubが提供する「GitHub Technology Partner Program」にも参画する同社(記事)が提供するSaaS「Findy Team+」は、エンジニア組織の生産性向上のための実践的な機能を数多く搭載している。

GitHub、GitLab、Jiraなどの開発データと連携する"Four Keys指標"(デプロイ頻度/変更のリードタイム/変更失敗率/平均修復時間)によるDevOps分析、プロセス別の開発リードタイムを可視化するサイクルタイム分析、チームの満足度やパフォーマンス、活動量やコミュニケーションなどから多面的に開発者体験を評価する"SPACEフレームワーク"によるチームサーベイなど最新の指標を取り入れた多様な可視化を提供している。