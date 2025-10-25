経団連常務理事・岩崎一雄【書評】『「風の谷」という希望――残すに値する未来をつくる』

未来に向けたわが国ならではのビジョンづくりを

多くの人にとって、10代のころから繰り返し観て、強く記憶している映画があるのではないでしょうか。評者にとっては、1982年公開の『ブレードランナー』、1984年の『風の谷のナウシカ』は、いずれもそうした作品といえます。

さて、本書の核となる問題提起は次のようなものです。人類社会は、このままでは映画『ブレードランナー』の舞台となった殺伐とした「都市」にしか住めない未来を迎えてしまうのではないか。そうではなくて、『風の谷のナウシカ』で描かれた「心の原風景」のような、自然とともに豊かに人間らしく暮らすことのできる空間づくりを目指すべきではないか。

かねてより地方創生、一極集中是正が言われてきました。そこでは往々にして都市対地方という形で議論が行われがちです。

本書のユニークな視点では、そうした二項対立ではなく、開放性と疎密性で構成されるマトリックスが示され、現代の大都市は「閉・密」、伝統的な閉鎖的村落は「閉・疎」、これに対し「風の谷」は「開・疎」という新たなオルタナティブだとされます。これまでは都市でしか持てなかった出会いや価値創造が可能であり、かつ疎空間としての魅力がある場所。それが「風の谷」なのです。

現状では、エネルギー、モビリティ、医療、教育など集中型の都市では可能なことが、疎空間ではことごとく実現困難だと言えます。しかし、本書では、人がいないという問題の多くはテクノロジーの力で解決できると主張されます。実際に世界的なパンデミックを経て、テレワークや二拠点居住といった働き方、暮らし方が増えています。

わが国には古来より、「里山」に象徴される人間と自然とが共生する思想が受け継がれてきました。数十年、百年単位の世代を越える取り組みである「風の谷」づくりのプロジェクトは、未来に向けたわが国ならではのビジョンであり実践、そして希望だと言えるでしょう。

